Günün transfer haberleri (17.04.2017)

17 Nisan 2017 Pazartesi, 11:39:36 | Güncelleme: 11:45:49
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Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in hayallerinden biri olan Mario Balotelli konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Ergün'ün, yıldız futbolcunun menajeri Mino Raiola ile Milano'da buluştuğu ve ikilinin İnter-Milan derbisini birlikte izlediği belirlendi. Raiola "Mario'nun Nice'de devam edip etmeyeceği henüz belli değil. Eğer ayrılmaya karar verirse Galatasaray bizim için önemli seçenek" ifadesini kullandı. (Fotomaç)
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Fenerbahçe'nin dışında talibi olmayan ve sarı-lacivertlilerin teklifini az bulan Mesut, Arsenal ile sözleşme uzatacak. (Express)
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RMC radyosu, sarı-lacivertli ekibin Toulouse’da forma giyen Oscar Trejo’nun menajerini İstanbul’a çağırdığını, Arjantinli oyuncunun gelecek planları hakkında bilgi alışverişi yapıldığını duyurdu.
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Manchester United'ın teknik patronu Jose Mourinho'nun Anderson Talisca'yı Lyon maçında özel olarak izlettiği bildirildi. İngiliz basınında yer alan haberde, tecrübeli çalıştırıcının, Brezilyalı yıldız hakkındaki kararını gelecek rapora göre vereceği dile getirildi. Haberde, 23 yaşındaki Talisca ile Manchester United'in dışında Liverpool ve Everton'un da ilgilendiği vurgulandı. (Fotomaç)
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Fransa’dan ve İngiltere’den ciddi talipleri de olan Carole’ün kalan 7 maçta ortaya koyacağı futbol çok önemli. Yönetim, 5-6 milyon Euro civarı bir bonservis bedeliyle 26 yaşındaki oyuncuyu satmayı planlıyor. (Fanatik)
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Kolombiyalı oyuncular Rodallega ve Castillo, Yanal’a vatandaşları Zapata’yı önerdi. Yönetim tarafından olumlu karşılanan Milan’lı savunmacı için ‘takip edelim’ kararı alındı. (Fotomaç)
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Transfer çalışmalarına erken start veren Galatasaray’ın, Juventus’tan Kwadwo Asamoah ilgilendiği öne sürüldü. İtalyan kulübüyle 1 sezon daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki Ganalı futbolcu, hem orta sahada hem de sol tarafta görev yapabiliyor. (Fanatik)
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Ozan Tufan, Salih Uçan ve Yiğithan Güveli'ye Avrupa'dan talip var. Alaves’in Ozan için rakam istediği, Sampdoria’nın Salih’in bonservisine 2 milyon euro ödemeye hazır olduğu, Ajax’ın ise Yiğithan’a karşılık 1 milyon euro teklif ettiği ortaya çıktı. (Fotomaç)
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Yeni sezonda çok daha güçlü bir kadro ile yola çıkmak isteyen Bursaspor, kolları sıvadı. Yeşil-Beyazlılar, Galatasaray’ın genç yıldızı Sinan Gümüş’ü kiralamak için çalışmalara başladı. (Fanatik)
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Tudor'un Galatasaray'ın başına geçmesinin ardından forma şansı bulamayan Hakan Balta, Osmanlıspor yolunda... Başkent ekibinin hocası Hamza Hamzaoğlu, gelecek sezon kadrosunda görmek istediği eski öğrencisiyle temasa geçti. 34 yaşındaki savunma oyuncusu olumlu yanıt verirken, Osmanlıspor'un sarı-kırmızılılarla temasa geçeceği belirtildi. (Fotomaç)
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Trabzonspor'un yıldızı Mas, bordo mavili takıma Banfield takımında forma giyen genç yıldız adayı Emanuel Cecchini'yi önerdi. (Fotospor)
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Beşiktaş'ın sezonun ikinci yarısı için kiraladığı Demba Ba'nın peşine Marsilya düştü. Fransız kulübünün, Senegalli forveti gelecek sezon için kadrosuna katmak istediği bildirildi. (Fotomaç)
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Beşiktaş, İngiliz kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan Juan Mata’yı en uygun koşullarla renklerine bağlamaya çalışıyor. Sakatlığı yüzünden sezonu kapatan ve Haziran başında sahalara dönecek olan yıldız oyuncunun transferinde sorun çıkarsa rota Brezilyalı Dudu’ya çevrilecek. (Fanatik)
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Ukraynalı stoper Evgen Khacheridi'den sonra G.Saray'ın ikinci transferi Hırvat İvan Strinic oldu. Napoli'yle iki yıllık daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki sol bek için 850 bin euro bonservis bedeli ödenecek. Hırvat oyuncunun, sarı-kırmızılı formayı giymesinin, Tudor'la yola devam edilmesine ve Lionel Carole'un ayrılmasına bağlı olduğu bildirildi. (Fotomaç)
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Beşiktaş, İngiliz kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan Juan Mata’yı en uygun koşullarla renklerine bağlamaya çalışıyor. Sakatlığı yüzünden sezonu kapatan ve Haziran başında sahalara dönecek olan yıldız oyuncunun transferinde sorun çıkarsa rota Brezilyalı Dudu’ya çevrilecek. (Fanatik)
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Trabzonspor'un devre arasında istediği Tolgay Arslan konusunda bordo-mavili kulübe iyi haber geldi. Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş'in Lyon maçı sonrası Tolgay konusunda karar değiştirip 'Satılabilir' dediği bildirildi. Böylece siyah-beyazlı kulüpte gözden çıkarılan orta sahanın sezon sonu Trabzon'a gelebileceği konuşuluyor. (Fotomaç)
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Galatasaray, Bruma'yı da sezon sonunda gönderiyor. Yeni sözleşme imzalamak için yüzde 100'den fazla zam bekleyen Bruma'nın bir sonraki sene bedavaya gitmesinden endişe eden Galatasaraylı yetkililer, 22 yaşındaki oyuncudan vazgeçmeyen Tottenham'ın teklifini sezon sonunda değerlendirmeye karar verdi. Kulislerde konuşulanlara göre; iki kulüp 15 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşma sağladı. (Sabah)
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Yıldız bir forvetle hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, uzun süredir gündemde olan Wilfried Bony için düğmeye bastı. Yönetim, kiralama formülüyle kısa zamanda Manchester City’nin kapısını çalacak. (Fanatik)
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Fenerbahçe'nin yeniden gündemini aldığı 'Gabigol' lakaplı Gabriel Barbosa hakkında menajeri Wagner Ribeiro'dan yeni bir açıklama geldi. Oyuncusunun sezon sonunda büyük ihtimalle İnter'den ayrılacağını duyuran Ribeiro, "Şu anda takım ismi veremem" dedi. (Fotomaç)
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Trabzon için ilginç bir iddia gündeme geldi. Bordo-mavili kulübün, F.Bahçe'nin de peşinde olduğu Umut Bozok'u izlediği öne sürüldü. Bordo-mavililerin, Fransa 3. lig takımı Cansolat'ta forma giyen 20 yaşındaki forvet oyuncusunu ilk olarak genç milli takım maçlarında keşfettiği, Ersun Yanal'ın da oyuncunun gelimişini yakından takip ettiği belirtildi. (Fotomaç)
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Balotelli'nin menajeri Raiola, Galatasaray'a Fenerbahçe'de aradığını bulamayan van der Wiel'i teklif etti. Cenk Ergün ise bu durumun söz konusu bile olmadığını, kendilerinin bu paraya Podolski'yi oynattıklarını hatırlattı. (Fotospor)
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Sarı-lacivertlilerin de gündemindeki Nijeryalı Henry Onyekuru'nun Celtic'e transfer olacağı iddia edildi. Belçika'nın Eupen takımında forma giyen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu, İskoç basınına yaptığı açıklamada, "Kararımı playoff maçlarının ardından vereceğim. Ayrılma kararı aldım ve Eupen ile bu konuda da anlaştık. Şu anda da bir kulüple görüşüyorum" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)
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Podolski’den sonra Bruma’yı da satmaya hazırlanan sarı-kırmızılı yöneticiler, tribünleri dolduracak bir futbolcu için menajer Ahmet Bulut’a tam yetki verdi. Fernando Torres, Jackson Martinez ve Falcao gibi birçok dünya yıldızının Türkiye hakkına sahip olan Bulut yeni sezonda taraftarı heyecanlandıracak transfer için yönetimle koordineli çalışacak. (Sabah)
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Sarı-Lacivertliler, Galatasaray derbisinden sonra ilk bombaları patlatmak için düğmeye basacak. Arsenal’li David Ospina, Shakhtar Donetsk’li Taison ve Dinamo Kiev’li Yarmolenko listenin ilk sırasında. Lens için de girişimler başlayacak. Hedef, 7 Mayıs’taki Beşiktaş derbisine kadar en az 2 ismin işini bitirmek. (Fanatik)
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Podolski’den sonra Bruma’yı da satmaya hazırlanan sarı-kırmızılı yöneticiler, tribünleri dolduracak bir futbolcu için menajer Ahmet Bulut’a tam yetki verdi. Fernando Torres, Jackson Martinez ve Falcao gibi birçok dünya yıldızının Türkiye hakkına sahip olan Bulut yeni sezonda taraftarı heyecanlandıracak transfer için yönetimle koordineli çalışacak. (Sabah)