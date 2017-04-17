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Günün transfer haberleri (17.04.2017)

17 Nisan 2017 Pazartesi, 11:39:36

  • 1 Günün transfer haberleri (17.04.2017)
    1 | 25

    Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in hayallerinden biri olan Mario Balotelli konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Ergün'ün, yıldız futbolcunun menajeri Mino Raiola ile Milano'da buluştuğu ve ikilinin İnter-Milan derbisini birlikte izlediği belirlendi. Raiola "Mario'nun Nice'de devam edip etmeyeceği henüz belli değil. Eğer ayrılmaya karar verirse Galatasaray bizim için önemli seçenek" ifadesini kullandı. (Fotomaç)

  • 2 Günün transfer haberleri (17.04.2017)
    2 | 25

    Fenerbahçe'nin dışında talibi olmayan ve sarı-lacivertlilerin teklifini az bulan Mesut, Arsenal ile sözleşme uzatacak. (Express)

     

  • 3 Günün transfer haberleri (17.04.2017)
    3 | 25

    RMC radyosu, sarı-lacivertli ekibin Toulouse’da forma giyen Oscar Trejo’nun menajerini İstanbul’a çağırdığını, Arjantinli oyuncunun gelecek planları hakkında bilgi alışverişi yapıldığını duyurdu.

  • 4 Günün transfer haberleri (17.04.2017)
    4 | 25

    Manchester United'ın teknik patronu Jose Mourinho'nun Anderson Talisca'yı Lyon maçında özel olarak izlettiği bildirildi. İngiliz basınında yer alan haberde, tecrübeli çalıştırıcının, Brezilyalı yıldız hakkındaki kararını gelecek rapora göre vereceği dile getirildi. Haberde, 23 yaşındaki Talisca ile Manchester United'in dışında Liverpool ve Everton'un da ilgilendiği vurgulandı. (Fotomaç)

     

  • 5 Günün transfer haberleri (17.04.2017)
    5 | 25

    Fransa’dan ve İngiltere’den ciddi talipleri de olan Carole’ün kalan 7 maçta ortaya koyacağı futbol çok önemli. Yönetim, 5-6 milyon Euro civarı bir bonservis bedeliyle 26 yaşındaki oyuncuyu satmayı planlıyor. (Fanatik)

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