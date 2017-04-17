Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıktı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.



Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 23 Nisan Pazar günü saat 19.00'da TT Arena'da oynanacak derbinin biletlerinin satışa sunulduğu bildirildi. Taraftarlar, 107 TL ile 515 TL arasındaki biletleri Beyoğlu GSStore, Aslanlı Yol gişeleri, Aktif satış noktaları, passo.com.tr'den satın alabilirler.



Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin bilet fiyatları şöyle:



Kategori 1 (Yemekli VIP): 515 TL

Kategori 2 (Yemekli) : 515 TL

Kategori 3 (Yemeksiz VIP): 415 TL

Kategori 4:365 TL

Kategori 5: 290 TL

Kategori 6: 215 TL

Kategori 7: 162 TL

Kategori 8: 135 TL

Kategori 9: 107 TL

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