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Xabi Alonso: "Barcelona'nın kapısından döndüm"

Bayern Münih'in İspanyol orta saha futbolcusu Xabi Alonso, 2009'da Real Madrid'e imza atmadan önce Barcelona'ya transfer olmaya yaklaştığını söyledi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 13:43:09 Güncelleme: 13:45:49

İspanya'nın El Pais gazetesine verdiği röportajda 35 yaşındaki futbolcu, Josep Guardiola döneminde Barcelona'nın kendisini transfer etmek istediğini belirterek, "Liverpool beni göndermek istediğinde, Barcelona'nın kapısından döndüm." dedi.

Real Madrid'e 2009'da transfer olmadan önce Barcelona'nın kendisine ilgi gösterdiğini aktaran Alonso, "Guardiola o dönem Liverpool'un teknik direktörü Rafael Benitez'i arayıp onun oyun sistemine uyduğumu söylemişti. Guardiola beni Barcelona'ya istedi ama Busquets'i tercih etti. Busquets de doğru seçim olduğunu kanıtladı ve harika bir oyuncuya dönüştü." ifadelerini kullandı.

Sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan İspanyol futbolcu, kariyerinde Real Sociedad, Eibar, Liverpool, Real Madrid ve Bayern Münih formaları giydi.

Xabi Alonso, Alman ekibi Bayern Münih'te bu sezon 32 maçta 3 gol kaydetti.

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