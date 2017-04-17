İNGİLTERE HABERLERİ
17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Galatasaray Bruma'yı sattı!
FUTBOL
Galatasaray Bruma'yı sattı!
Ne Emre Mor ne de Enes Ünal...
FUTBOL
Ne Emre Mor ne de Enes Ünal...
Pereira Fenerbahçe'yi yaktı! Talisca...
FUTBOL
Pereira Fenerbahçe'yi yaktı! Talisca...
De Jong krizi
FUTBOL
De Jong krizi
Fenerbahçe menajerini çağırdı!
FUTBOL
Fenerbahçe menajerini çağırdı!
Lyon'da Güneş'ten ödüllük hareket!
FUTBOL
Lyon'da Güneş'ten ödüllük hareket!
Mesut Özil'den dev itiraf!
FUTBOL
Mesut Özil'den dev itiraf!
"Barcelona'nın kapısından döndüm"
FUTBOL
"Barcelona'nın kapısından döndüm"
Hagi'den Galatasaray'a dönüş mesajı
FUTBOL
Hagi'den Galatasaray'a dönüş mesajı
"Antalyaspor maçını kazanmak zorundayız"
FUTBOL
"Antalyaspor maçını kazanmak zorundayız"
Trabzonspor taraftarlarını andı
FUTBOL
Trabzonspor taraftarlarını andı
Enes'ten Bursa'ya jest
FUTBOL
Enes'ten Bursa'ya jest
Khacheridi seferi
FUTBOL
Khacheridi seferi
"Futbolu Trabzonspor'da bırakabilirim"
FUTBOL
"Futbolu Trabzonspor'da bırakabilirim"
ÖNE ÇIKANLAR
Mesut Özil
FUTBOL

Mesut Özil itiraf etti: ''Çin'den gelen dev teklifi reddettim''

Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, otobiyografi kitabında, Çin'dek astronomik bir teklif aldığını fakat anında reddettiğini itiraf etti

17 Nisan 2017 Pazartesi, 14:47:56 Güncelleme: 14:49:14

Arsenal forması giyen yıldız futbolcu Mesut Özil, otobiyografi kitabında flaş bir itirafta bulundu.

NTV Spor'da yer alan habere göre Mesut, ''Gunning for Greatness: My Life'' adlı kitabında, Çin'den teklif aldığını fakat reddettiğini açıkladı.

Mesut, teklifi reddetmesindeki gerekçeyi ise ''Arsenal ile şampiyonluklar kazanmak istediğim için teklifi reddettim'' şeklinde açıkladı.

5 YIL İÇİN 100 MİLYON STERLIN!
Çin'den aldığı teklifi de açıklayan Mesut, 5 yıl için 100 milyon Sterlin'den fazla bir teklif yapıldığını belirterek, ''Teklif çılgıncaydı. Hayallerimin ötesinde bir rakamdı. Menajerim Erkut da teklif için beni aradı ve kabul etmemi istedi. Ancak reddettim." dedi.

Teklifi reddetmesinin 3 dakikalık bir süre aldığını vurgulayan mesut Özil, "Kariyerimin sonlarında değilim. Hala Arsenal ile şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Ne kadar öderlerse ödesinler, Çin'de oynamak istemiyorum" sözleriyle son durumunu özetledi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Günün transfer haberleri (17.04.2017)
FUTBOL

Galatasaray Bruma'yı sattı!
Fenerbahçe Talisca'yı reddetmiş!
FUTBOL

Pereira Fenerbahçe'yi yaktı! Talisca...
De Jong niye oynamıyor?
FUTBOL

De Jong krizi
Seda Tosun'dan Gökhan Seven açıklaması
ŞİPŞAK

Ünlü oyuncu: Ayrılacağımı söyleyince gözlerimin ...