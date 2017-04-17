Mesut Özil itiraf etti: ''Çin'den gelen dev teklifi reddettim''

Arsenal forması giyen yıldız futbolcu Mesut Özil, otobiyografi kitabında flaş bir itirafta bulundu.

NTV Spor'da yer alan habere göre Mesut, ''Gunning for Greatness: My Life'' adlı kitabında, Çin'den teklif aldığını fakat reddettiğini açıkladı.

Mesut, teklifi reddetmesindeki gerekçeyi ise ''Arsenal ile şampiyonluklar kazanmak istediğim için teklifi reddettim'' şeklinde açıkladı.

5 YIL İÇİN 100 MİLYON STERLIN!

Çin'den aldığı teklifi de açıklayan Mesut, 5 yıl için 100 milyon Sterlin'den fazla bir teklif yapıldığını belirterek, ''Teklif çılgıncaydı. Hayallerimin ötesinde bir rakamdı. Menajerim Erkut da teklif için beni aradı ve kabul etmemi istedi. Ancak reddettim." dedi.

Teklifi reddetmesinin 3 dakikalık bir süre aldığını vurgulayan mesut Özil, "Kariyerimin sonlarında değilim. Hala Arsenal ile şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Ne kadar öderlerse ödesinler, Çin'de oynamak istemiyorum" sözleriyle son durumunu özetledi.