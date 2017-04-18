UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya devi Real Madrid, çeyrek final rövanş karşılaşmasında Alman devi Bayern Münih'i ağırlıyor. Peki Real Madrid - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşma 18 Nisan 2017 Salı günü Türkiye saati ile saat 21:45'te başlayacak. Macaristanlı hakem Viktor Kassai'nin yöneteceği maç TRT 1 kanalından ve Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İKİ TAKIM VE MAÇ HAKKINDA İSTATİSTİKLER

● Real Madrid, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

● Bayern Münih, oynadığı son 5 maçta 2 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

● Real Madrid, oynadığı son 5 maçta 13 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.

● Bayern Münih, oynadığı son 5 maçta rakip fileleri 11 kere havalandırdı, kalesinde 4 gol gördü.

● Real Madrid, evinde oynadığı son karşılaşmada Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

● Bayern Münih, deplasmanda oynadığı son maçta Leverkusen ile 0-0 berabere kaldı.

● Geçtiğimiz hafta oynanan çeyrek final ilk maçında Real Madrid, Bayern Münih'i 2-1 yendi.

● Bayern Münih'te Robert Lewandoswki'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 7 golü bulunuyor ve takımın en golcüsü konumunda.

● Real Madrid'te ise Karim Benzema'nın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 5 golü bulunuyor ve takımın en golcüsü konumunda.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA OYNANAN İLK MAÇTA NELER YAŞANMIŞTI?

Allianz Arena'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında Bayern Münih ve Real Madrid karşı karşıya geldi. İki takımın da oldukça hızlı ve ataklarla başladığı maçta ilk gol Arturo Vidal'dan geldi ve Bayern Münih 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0 Bayern Münih üstünlüğüyle sonlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Real Madrid'te dakika 47'de sahneye Cristiano Ronaldo çıktı ve skoru 1-1'e getiren golü kaydetti. Ardından hız kesmeyen ataklar sürdüren Real Madrid'te Cristiano Ronaldo bir kez daha rakip fileleri havalandırdı ve maçın skorunu belirleyen golü attı. Maç böylece 2-1 Real Madrid üstünlüğüyle sonlandı.