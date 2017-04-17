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Beşiktaş'ın 3 yıldızlı formaları hazır

Vodafone Arena Kartal Yuvası Mağaza Sorumlusu Murat Karahan, "Şampiyonluğa inancımız tam. 3 yıldızlı formalarımız hazır" dedi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 16:45:08 Güncelleme: 16:47:07

Vodafone Arena Kartal Yuvası Mağaza Sorumlusu Murat Karahan, Başkan Fikret Orman'ın açıkladığı yüzde 20'lik indirim ve 3 yıldızlı formalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Karahan, özellikle Olympique Lyon maçının olduğu gün rekor satış beklediklerini ifade etti.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın cumartesi günü yaptığı basın toplantısında açıkladığı yüzde 20'lik indirim etkisini gösterdi. Kartal Yuvası Mağazaları'nda yapılacak olan forma alışverişlerinde, perşembe günü oynanacak olan Lyon karşılaşmasına kadar uygulanacak olan yüzde 20 indirim, satışlara yansıdı. 155 TL olan formalar 124 TL'ye indi ve siyah-beyazlı taraftarlar, sezon formalarına büyük ilgi gösterdi.

"HER ÜRÜNE İLGİ GÖSTERİLİYOR"
Taraftarların yalnızca formalara değil bütün ürünlere ilgi gösterdiğini ifade eden Murat Karahan, "Takımımızın geçen sezon ve bu sezon yakaladığı başarı satışları olumlu yönde etkiledi. Satışlarımız çok iyi gidiyor. Sağ olsunlar, her maç günü, normal günlerde ve maç öncesinde yoğun ilgi oluyor. Belli bir ürün de söyleyemiyorum çünkü, çorabından formasına, şortundan diğer ürünlere kadar her ürüne yoğun bir ilgi gösteriliyor. Taraftarlar varlıklarını bize yeterince gösteriyorlar. Çok daha iyi olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"REKOR BEKLENTİMİZ VAR"
Yönetimin aldığı yüzde 20'lik indirimin satışlarda hemen hissedildiğini sözlerine ekleyen Karahan, "Avrupa'da ve ligde çok iyi giden bir Beşiktaş var ve doğal olarak bu da taraftarları heyecanlandırıyor. Perşembe günü maç başlayana kadar devam edecek olan bir kampanya var. Şu ana kadar olumlu bir tepki aldık. Hafta sonundan çıkmış olmamıza rağmen yoğunluk sürüyor. Perşembe gününe kadar 4 günlük süreçte iyi gideceğini tahmin ediyoruz. Maçın geç saatte olması da bizim için avantaj. Çok daha iyi rakamlara ulaşacağız ve o gün için bir rekor beklentimiz de söz konusu" diyerek taraftarların ilgisinden memnun kaldıklarını söyledi.

"QUARESMA VE TALİSCA'YA YOĞUN İLGİ"
Taraftarların en çok ilgi gösterdiği oyuncu sorusuna, net cevap vermenin çok zor olduğunu söyleyen Karahan "Aldığımız isim baskılarında bütün oyuncuların ismi var. Kalecisinden yedek oyuncusuna kadar herkesin ismi formalara yazdırılıyor. Ama özellikle 2 futbolcunun formaları çok fazla talep görüyor. Quaresma ve Talisca'ya çok talep var. Dediğim gibi bu isimlerin dışındaki futbolculara da ilgi çok büyük" şeklinde konuştu.

"3 YILDIZLI FORMALAR HAZIR"
Karahan, 3 yıldızlı formalarla ilgili olarak "3 yıldızlı formalarla ilgili hazırlıklar yapılmıştır. Ligin bitmesine az bir süre kaldı. Şampiyonluğa olan inancımız tam. Kuşkumuz yok. Formalarımız hazır. Taraftarlarımızın bu konudaki desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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