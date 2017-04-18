FENERBAHÇE HABERLERİ
18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
"Gazı kaçmışların maçı"
FUTBOL
"Gazı kaçmışların maçı"
Telles kıymete bindi!
FUTBOL
Telles kıymete bindi!
Tudor'un son şansı!
FUTBOL
Tudor'un son şansı!
Sıfır risk!
FUTBOL
Sıfır risk!
"Bu maçları severim"
FUTBOL
"Bu maçları severim"
"Önce Avrupa sonra şampiyonluk"
FUTBOL
"Önce Avrupa sonra şampiyonluk"
İddaa oranları açıklandı!
FUTBOL
İddaa oranları açıklandı!
Castillo İspanya yolunda!
FUTBOL
Castillo İspanya yolunda!
"Galatasaray başkansız kalmaz"
FUTBOL
"Galatasaray başkansız kalmaz"
Arda Turan bile bunu beklemiyordu!
FUTBOL
Arda Turan bile bunu beklemiyordu!
Galatasaray Bruma'yı sattı!
FUTBOL
Galatasaray Bruma'yı sattı!
De Jong krizi
FUTBOL
De Jong krizi
Fenerbahçe menajerini çağırdı!
FUTBOL
Fenerbahçe menajerini çağırdı!
Lyon'da Güneş'ten ödüllük hareket!
FUTBOL
Lyon'da Güneş'ten ödüllük hareket!
ÖNE ÇIKANLAR
Robin van Persie Fenerbahçe
FUTBOL

Robin van Persie: "Bu maçları severim"

Bu sezon hem Galatasaray’ın hem de Beşiktaş’ın ağlarını sallayan Hollandalı yıldız, 23 Nisan’da da gol atmak istiyor. “Bu tarz büyük maçları severim” diyen RvP’nin büyük maç istatistikleri de bu iddialı mesajı destekliyor

18 Nisan 2017 Salı, 01:33:52 Güncelleme: 09:10:17

Performans olarak eski günlerini aratsa da Robin van Persie, F.Bahçe formasıyla özellikle büyük maçlarda tecrübesini konuşturmuştu... Geçen sezon Olimpiyat’ta Beşiktaş’la oynanan mücadelede ilk derbi golünü kaydeden Hollandalı forvet, bu sezon ise en kritik anlarda sahne almıştı.

Kadıköy’de Kanarya’nın G.Saray’ı 2-0 yendiği karşılaşmada duble yapan RvP, Beşiktaş’ı da boş geçmemişti. 34 yaşındaki deneyimli yıldız, Türkiye Kupası son 16 turunda Vodafone Arena’da F.Bahçe’nin 1-0 kazandığı maçta Kartal’ı eleyen golü atmıştı.

Şimdi de gözünü TT Arena’daki derbiye çeviren Robin van Persie, 23 Nisan’daki mücadele öncesi, “Bu tarz büyük maçları severim. Bu sezon çok fazla gol atamasam da kritik maçlarda hep takımımın yanında oldum. TT Arena’da da gol atıp taraftarımızı sevindirmek istiyor” dedi.

ADA’DA DA KRITIK 90 DAKIKALARIN ADAMIYDI
RvP, iddialı mesajlar verirken; istatistikler de Hollandalı yıldızın ‘büyük maçların adamı’ olduğunu gözler önüne seriyor... 8 sezon formasını giydiği Arsenal’de; M.United, Chelsea, Liverpool ve M.City’ye karşı oynadığı 40 maçta 12 gol atan Van Persie, ardından transfer olduğu ManU’nun; Arsenal, City, Chelsea ve Liverpool’la oynadığı 18 maçta 9 kez ağları sarstı. Hollandalı, Ada kariyerinde derbi niteliğindeki 58 maçta 21 defa gol sevinci yaşadı.

ZORLU VİRAJLARDA ROBIN VAN PERSIE

2016-17
F.Bahçe-G.Saray 2 gol
Beşiktaş-F.Bahçe 1 gol

2015-16
Trabzon-F.Bahçe 1 gol
Beşiktaş-F.Bahçe 1 gol

2014-15
M.United-Chelsea 1 gol
M.United-Liverpool 1 gol

2013-14
M.United-Arsenal 1 gol

2012-13
Liverpool-M.United 1 gol
Chelsea- M.United 1 gol
M.United-Arsenal 1 gol
M.City- M.United  1 gol
Arsenal- M.United   1 gol
M.United- M.United 1 gol

2011-12
M.United-Arsenal 1 gol
Chelsea-Arsenal 3 gol
Arsenal-M.United 1 gol
Liverpool-Arsenal 2 gol

2010-11
Arsenal-Liverpool 1 gol

2009-10
M.City-Arsenal 1 gol

2008-09
Chelsea-Arsenal 2 gol
Arsenal-Liverpool 1 gol

2006-07
Arsenal-M.United 1 gol

HABERTÜRK SPOR / Ahmet Selim KUL

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Talisca'yı reddetmiş!
FUTBOL

Pereira Fenerbahçe'yi yaktı! Talisca...
Advocaat: "Ayakları titreyecek"
FUTBOL

"Ayakları titreyecek"
Panathinaikos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
BASKETBOL

Fenerbahçe, Panathinaikos'a konuk oluyor
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıktı
FUTBOL

Derbi biletleri satışa çıktı