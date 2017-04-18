Performans olarak eski günlerini aratsa da Robin van Persie, F.Bahçe formasıyla özellikle büyük maçlarda tecrübesini konuşturmuştu... Geçen sezon Olimpiyat’ta Beşiktaş’la oynanan mücadelede ilk derbi golünü kaydeden Hollandalı forvet, bu sezon ise en kritik anlarda sahne almıştı.

Kadıköy’de Kanarya’nın G.Saray’ı 2-0 yendiği karşılaşmada duble yapan RvP, Beşiktaş’ı da boş geçmemişti. 34 yaşındaki deneyimli yıldız, Türkiye Kupası son 16 turunda Vodafone Arena’da F.Bahçe’nin 1-0 kazandığı maçta Kartal’ı eleyen golü atmıştı.

Şimdi de gözünü TT Arena’daki derbiye çeviren Robin van Persie, 23 Nisan’daki mücadele öncesi, “Bu tarz büyük maçları severim. Bu sezon çok fazla gol atamasam da kritik maçlarda hep takımımın yanında oldum. TT Arena’da da gol atıp taraftarımızı sevindirmek istiyor” dedi.

ADA’DA DA KRITIK 90 DAKIKALARIN ADAMIYDI

RvP, iddialı mesajlar verirken; istatistikler de Hollandalı yıldızın ‘büyük maçların adamı’ olduğunu gözler önüne seriyor... 8 sezon formasını giydiği Arsenal’de; M.United, Chelsea, Liverpool ve M.City’ye karşı oynadığı 40 maçta 12 gol atan Van Persie, ardından transfer olduğu ManU’nun; Arsenal, City, Chelsea ve Liverpool’la oynadığı 18 maçta 9 kez ağları sarstı. Hollandalı, Ada kariyerinde derbi niteliğindeki 58 maçta 21 defa gol sevinci yaşadı.

ZORLU VİRAJLARDA ROBIN VAN PERSIE

2016-17

F.Bahçe-G.Saray 2 gol

Beşiktaş-F.Bahçe 1 gol

2015-16

Trabzon-F.Bahçe 1 gol

Beşiktaş-F.Bahçe 1 gol

2014-15

M.United-Chelsea 1 gol

M.United-Liverpool 1 gol

2013-14

M.United-Arsenal 1 gol

2012-13

Liverpool-M.United 1 gol

Chelsea- M.United 1 gol

M.United-Arsenal 1 gol

M.City- M.United 1 gol

Arsenal- M.United 1 gol

M.United- M.United 1 gol

2011-12

M.United-Arsenal 1 gol

Chelsea-Arsenal 3 gol

Arsenal-M.United 1 gol

Liverpool-Arsenal 2 gol

2010-11

Arsenal-Liverpool 1 gol

2009-10

M.City-Arsenal 1 gol

2008-09

Chelsea-Arsenal 2 gol

Arsenal-Liverpool 1 gol

2006-07

Arsenal-M.United 1 gol

HABERTÜRK SPOR / Ahmet Selim KUL