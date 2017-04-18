Performans olarak eski günlerini aratsa da Robin van Persie, F.Bahçe formasıyla özellikle büyük maçlarda tecrübesini konuşturmuştu... Geçen sezon Olimpiyat’ta Beşiktaş’la oynanan mücadelede ilk derbi golünü kaydeden Hollandalı forvet, bu sezon ise en kritik anlarda sahne almıştı.
Kadıköy’de Kanarya’nın G.Saray’ı 2-0 yendiği karşılaşmada duble yapan RvP, Beşiktaş’ı da boş geçmemişti. 34 yaşındaki deneyimli yıldız, Türkiye Kupası son 16 turunda Vodafone Arena’da F.Bahçe’nin 1-0 kazandığı maçta Kartal’ı eleyen golü atmıştı.
Şimdi de gözünü TT Arena’daki derbiye çeviren Robin van Persie, 23 Nisan’daki mücadele öncesi, “Bu tarz büyük maçları severim. Bu sezon çok fazla gol atamasam da kritik maçlarda hep takımımın yanında oldum. TT Arena’da da gol atıp taraftarımızı sevindirmek istiyor” dedi.
ADA’DA DA KRITIK 90 DAKIKALARIN ADAMIYDI
RvP, iddialı mesajlar verirken; istatistikler de Hollandalı yıldızın ‘büyük maçların adamı’ olduğunu gözler önüne seriyor... 8 sezon formasını giydiği Arsenal’de; M.United, Chelsea, Liverpool ve M.City’ye karşı oynadığı 40 maçta 12 gol atan Van Persie, ardından transfer olduğu ManU’nun; Arsenal, City, Chelsea ve Liverpool’la oynadığı 18 maçta 9 kez ağları sarstı. Hollandalı, Ada kariyerinde derbi niteliğindeki 58 maçta 21 defa gol sevinci yaşadı.
ZORLU VİRAJLARDA ROBIN VAN PERSIE
2016-17
F.Bahçe-G.Saray 2 gol
Beşiktaş-F.Bahçe 1 gol
2015-16
Trabzon-F.Bahçe 1 gol
Beşiktaş-F.Bahçe 1 gol
2014-15
M.United-Chelsea 1 gol
M.United-Liverpool 1 gol
2013-14
M.United-Arsenal 1 gol
2012-13
Liverpool-M.United 1 gol
Chelsea- M.United 1 gol
M.United-Arsenal 1 gol
M.City- M.United 1 gol
Arsenal- M.United 1 gol
M.United- M.United 1 gol
2011-12
M.United-Arsenal 1 gol
Chelsea-Arsenal 3 gol
Arsenal-M.United 1 gol
Liverpool-Arsenal 2 gol
2010-11
Arsenal-Liverpool 1 gol
2009-10
M.City-Arsenal 1 gol
2008-09
Chelsea-Arsenal 2 gol
Arsenal-Liverpool 1 gol
2006-07
Arsenal-M.United 1 gol
HABERTÜRK SPOR / Ahmet Selim KUL