TFF 1. Lig'de ölüm kalım karşılaşmasında Göztepe, Bandırmaspor'a konuk oluyor. Birinci ve ikincinin doğrudan Süper Lig'e çıktığı TFF 1.Lig'de üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı olan takımlar arasında "Play-Off" karşılaşmaları oynanıyor. Ligde 6'ncı olan Göztepe Süper Lig yolunda yara almak istemezken, Bandırmaspor'da ligde son sırada bulunuyor ve düşmemek için mücadele veriyor. Peki zorlu Bandırmaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

BANDIRMASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA,HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

TFF 1.Lig'de 28. hafta karşılaşmaları start alıyor. Süper Lig mücadelesi veren Göztepe ile kümede kalma mücadelesi veren Bandırmaspor karşılaşacak. Lige Okan buruk ile başlayan Göztepe büyük bir çıkış yapmış ve ligde liderliğe kadar yükselmişti.

Süper Lig hasretine son vermek isteyen Türkiye'nin en köklü kulüplerinden Göztepe, yaşanan puan kayıplarıyla liderliği kaybedince Okan Buruk ile yollar ayrıldı. Türkiye'nin en tecrübeli teknik direktörlerinden olan Yılmaz Vural ile anlaşan Göztepe, yeni teknik direktörü ile ilk maçta Süper Lig yolundaki güçlü adaylardan Giresunspor'u yenmeyi başarsa da geçtiğimiz hafta Boluspor'a son dakika golü ile boyun eğdi.

Ligde 27 haftada 43 puan toplayan Göztepe 6'ncı sırada yer alıyor ve play-off adayları arasında bulunuyor. Ancak Göztepe'nin hemen ensesinde nefesini hissetiren Boluspor'da 41 puanla play-off'u zorluyor. Puan kaybına tahammülü olmayan Göztepe mutlak 3 puan parolasıyla maça çıkacak.

Bandırmaspor'da da işler pek farklı sayılmaz. Ligde sonuncu sırada bulunan Bandırmaspor'un da kazanmaktan başka çaresi yok. Kümede kalma şansı bulunan Bandırmaspor, evindeki maçı kazanarak kötü gidişe dur demek ve ligde kalma yolunda dev bir adım atmak istiyor.

Zorlu Bandırmaspor - Göztepe maçı 18 Nisan Salı (Bugün) saat 13.00'da başlayacak. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Serkan Çınar düdük çalacak. Çınar'ın yardımcılıklarını Orkun Aktaş ve Erdem Bayık yapacak. Zorlu mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

YILMAZ VURAL'IN DEPLASMAN HASRETİ

TFF 1.Lig'de Göztepe, salı günü deplasmanda karşılaşacağı Bandırmaspor maçına 3 puan için hazırlanırken teknik direktör Yılmaz Vural, son 3 sezonda çalıştırdığı 5 farklı takımda çıktığı 14 deplasman maçında galibiyet alamamanın şanssızlığını kırmak istiyor.



Son deplasman galibiyetini 13 Mayıs 2014'te başında olduğu Mersin İdmanyurdu ile yaşayan Yılmaz Vural, daha sonra görev yaptığı Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği, Adana Demirspor ve Göztepe'de deplasman galibiyeti alamadı. Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı takımlar, bu karşılaşmalarda 12 yenilgi, 2 beraberlik aldı, yediği 41 gole karşılık 17 gol atabildi.

VURAL: DEPLASMAN KARNEMİ DÜZELTMEM GEREK



Bandırma'da yeni bir sayfa açmak istediğini söyleyen Yılmaz Vural, "Göztepe bu sezon ikinci yarıda İzmir dışında hiç maç kazanamadı. Ayrıca benim de deplasman karnemi düzeltme zamanım geldi. Bandırma'dan mutlu döneceğimize inanıyorum" dedi.

Müsabakanın kesinlikle kolay geçmeyeceğini sözlerine ekleyen Vural, "Kağıt üzerinde kesin favori biziz. Ama çekişmeli bir maç olacağına inanıyorum. Biz sabrederek oynamalıyız. Erken gol bulamayabiliriz. Bu tür maçlarda kilit hemen açılmıyor. Zaman zaman tempomuz da düşecek ancak ne olursa olsun galibiyeti alacağız" diye konuştu.

YILMAZ VURAL'IN DEPLASMAN KARNESİ



2016-2017:



Boluspor-GÖZTEPE :1-0



2015-2016:



Eskişehirspor-GENÇLERBİRLİĞİ :2-0



Elazığspor-ADANA DEMİRSPOR :3-2



Alanyaspor-ADANA DEMİRSPOR :1-1



K.Erciyesspor-ADANA DEMİRSPOR :2-2



Şanlıurfaspor-ADANA DEMİRPOR :2-0



2014-2015:



Trabzonspor-KARDEMİR KARABÜKSPOR :3-2



Akhisar Bld.-KARDEMİR KARABÜKSPOR :5-1



Galatasaray-KARABÜKSPOR :4-2



Beşiktaş-KARDEMİR KARABÜKSPOR :2-1



Bursaspor-KARDEMİR KARABÜKSPOR :7-1



Balıkesirspor-KARDEMİR KARABÜKSPOR :4-2



K. Erciyesspor-KARDEMİR KARABÜKSPOR :4-3



Adana Demirspor-OSMANLISPOR :1-0

GÖZTEPE'DE SAKATLIK ŞOKU

TFF 1'inci Lig'de bugün Bandırmaspor ile deplasmanda karşılaşacak Sarı kırmızılı ekibin 17 yaşındaki file bekçisi Eren Bilen, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yapılan antrenmanında sakatlandı.



Çift kale sırasında yükseldiği bir hava topunda dengesini kaybederek önce yan direğe çarpan, ardından sert bir şekilde omzunun üzerine düşen Eren acı içinde yerde kaldı.

İlk müdahalesi sağlık ekibi tarafından sahada yapıldıktan sonra Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kalecinin köprücük kemiğinin kırıldığı belirlendi. Bir hafta içinde ameliyat edilmesi beklenen talihsiz file bekçisinin yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.



Büyük moral bozukluğu yaşadıklarını ifade eden Teknik Direktör Yılmaz Vural, "Futbol hayatının henüz başında, gencecik bir sporcunun bu şekilde sakatlanması hepimizi üzdü. İnanın gözyaşlarımı tutamadım. Takım da perişan oldu. Kendisine söz veriyoruz, maçlarımızı Eren için kazanacağız ve şampiyonluk kupasını ona armağan edeceğiz" dedi. 2016'nın kasım ayında sarı kırmızılı kulüple 2019 yılına kadar profesyonel sözleşme imzalayan Eren, U17 Milli Takımı'nın da kalesini koruyordu.



Öte yandan sakatlıkları büyük ölçüde geçen Segbefia ve Murat takımla çalışmalara başladı. Sol ayak bileğinde ağrıları olan kanat oyuncusu Halil'in de ciddi bir sorununun bulunmadığı belirtildi.

GÖZTEPE'DE GOLCÜLER SUSUNCA İŞLER İYİ GİTMİYOR

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Boluspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek son 5 maçta 4'üncü mağlubiyetini alan Göztepe'de hücum oyuncuları bu periyotta adeta yokları oynadı.

Göztepe bu 5 müsabakada rakip fileleri sadece 3 kez havalandırırken, takımın en önemli silahları Jahovic ile Halil 1'er gol attı, kanatlarda görev yapan Tayfur ve Sinan'ın yanı sıra santrfor Umut ise skor üretemedi.

Gol ayaklarının susmasıyla üst üste kayıplar yaşayan Göztepe 5 karşılaşmanın 3'ünde fileleri sarsmayı başaramadı. Göztepe, gol atamadığı Ümraniyespor, Eskişehirspor ve Boluspor maçlarını da puan alamadan tamamladı.



Sarı kırmızılı ekip, 23'üncü haftaya kadar yalnızca 3-0 kaybettiği Sivasspor müsabakasında gol sevinci yaşayamazken, hücum oyuncularının suskunluğa büründüğü son 4 haftanın 3'ünü boş geçerek taraftarını hayal kırıklığına uğrattı

BANDIRMASPOR BAŞKANI ELMASTAŞ: BİZ BİRİZ, BERABERİZ"

TFF 1. Lig'de mücadele eden Bandırmaspor'da ligin bitimine 7 hafta kala birlik ve beraberlik hareketinin başladığını vurgulayan Başkan Erhan Elmastaş, "Bugün birlik ve beraberlik mesajımızı taraftarımızla birlikte verdik. Biriz, beraberiz" dedi.

Bandırmaspor Başkanı Erhan Elmastaş ve yönetim kurulu üyeleri, bugün tesislerde düzenledikleri basın toplantısında teknik direktör Mustafa Uğur'a takımı emanet ettiklerini ve ligde kalmak için camia olarak kenetlendiklerini söyledi.

Başkan Elmastaş yaptığı açıklamada, "Kuruluşundan itibaren şehrimizi çeşitli liglerde temsil eden kulübümüz, özelikle 7-8 sezondur büyük çabalarla çıkmayı amaçladığı 1. Lig hasretini 2015-2016 sezonunda play-off müsabakaları ile dindirmiştir. Şehrimizi ilk defa TFF 1. Lig'de temsil etme şansını yakaladık. Öncelikle şampiyon olduğumuzun ertesi günü yoğun bir çalışma içerisinde çıktığımız lige uyum sağlama çalışmaları yapmak bizlere nasip oldu. Lig kriterlerine uyum sağlamak, yeni bir takım kurmak ve geleceğe sağlam bir kulüp yapısı teslim edebilmek amacıyla büyük bir heyecan ve Bandırmaspor sevgisi ile çalışmalara başladık" ifadelerini kullandı.





"BU LİGE ÇIKMAK İÇİN HİÇBİR HAZIRLIK YAPMAMIŞIZ"

Erhan Elmastaş, Bandırmaspor'un 7-8 yıl boyunca bu lige çıkmak için mücadele ettiklerini ancak 1. Lig'e çıktıklarını zaman bu lige dair hiçbir hazırlığın yapılmamış olduğunu fark ettiklerini ifade ederek, "Kendimizce takdir edilmeyi beklediğimiz bir çok noktada eleştiri aldık. Bu eleştiriler kimi zaman bize farkındalık verdi, kimi zaman da moral bozukluğu yaşattı. Takımımızın bugün geldiği durum Bandırmalıyım ve Bandırmasporluyum diyen hiç kimseyi mutlu etmemektedir. Ligin bitmesine 7 maçımız kaldı. Geçmiş sezonda oynadığımız play-off ruhunu camiamızda canlandırarak takımımızı bu ligde bırakacağız. Şimdi sahiplenme ve Bandırmaspor armasını bu ligde tutabilmek için birlik olma zamanı. Buradan tüm Bandırmaspor sevdalılarına, iş adamlarına, mülki amirlerimize hep beraber olarak şehrimizin marka değeri olan Bandırmaspor'umuza destek olmaya davet ediyoruz. Sezon başından itibaren maçlarımız öncesi haberlerimiz de samimiyetle paylaştığımız, 'Sen Yoksan bir eksiğiz' sloganının karşılığını çok fazla görememenin üzüntüsünü yaşarken yine de her şey bitmeden kalan yedi final maçımızda bu kez, 'Bandırmaspor aşkı ile herkes ayağa' diyerek bir kurtuluş hikayesini hep birlikte yazmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

"BİZ BİRİZ, BERABERİZ"

Bandırmaspor Kulüp Başkanı Elmastaş, sosyal medyada yönetim kurulunun birlik ve beraberliğinin bozulduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, "Bugün iki arkadaşımız malum sebeplerinden dolayı aramızda değil. Hiçbir kararımızda yönetim kurulu kendi arasında alacağı kararlarda tüm yönetim kurulu arkadaşlarımızla, hatta toplantıya katılamayanlarla telefon trafiği şeklinde kararlarımızı aldık. Şu anda buraya katılamayan arkadaşlarımız ya sağlık nedenlerinden ya da şehir dışı işleri nedeniyle aramızda yoklar. Biz bugün birlik ve beraberlik mesajımızı taraftarımızla, tribün liderimizle birlikte verdik. Biriz, beraberiz" şeklinde konuştu.

Bazı medya organlarında ligdeki düşmelerin kalkacağına yönelik haberler hakkında da görüşlerini açıklayan Elmastaş, bu konuda Federasyon yetkilileri ile görüştüklerini ve bu uygulamanın 2019 yılında uygulamaya konacağını öğrendiklerini belirtti.

BANDIRMASPOR'DA MUSTAFA UĞUR DÖNEMİ

TFF 1. Lig'de mücadele eden Bandırmaspor'da Giresunspor deplasmanında alınan mağlubiyet ve kötü gidişatın ardından Teknik Direktör Yusuf Şimşek'in istifasıyla boşalan göreve Mustafa Uğur getirildi.

Mustafa Uğur, Bandırmaspor Başkanı Erhan Elmastaş'ın katıldığı törenle sözleşme imzalayarak, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bandırmaspor'un durumunu bildiğini ve şartları bilerek kabul ettiğini belirten Uğur, "Önemli olan burada bir şeyler yapabilmek. Bu takımı ligde bırakmak için ne gerekiyorsa bunun fazlasını yapmaya geldik. Bu takım kesin düştü diye kabul etseydim gelmezdim. Gelmemizin bir anlamı yoktu. Biz bu heyecanı kendimiz de yaşayacağız, oyuncularımıza da yaşatacağız, şehrimize de yaşatacağız. Burada bir heyecan olmazsa bu takımın başında hoca olarak çıkmanın bir anlamı olmaz" dedi.

"TARAFTARI BİRLİK BERABERLİĞE ÇAĞIRIYORUZ"

Bandırmaspor Teknik Direktör Mustafa Uğur, kalan 7 maçları olduğunu ifade ederek, "Birlik ve beraberliği hissedersek, sahada çok şeyler değişebilir. İşimizin kolay olmadığını biliyoruz. Kolay olsaydı, Bandırmaspor daha farklı yerlerde olurdu. Biz buraya gelirken zor bir işi başarma adına geldik ve ekibimle birlikte buradayım" diye konuştu.

Teknik Direktör Uğur'un ekibi Güray Genç, Nihat Cem ve Adnan Öztekin'den oluşuyor.



