Galatasaray'ın Lucescu planı

18 Nisan 2017 Salı, 10:18:11 | Güncelleme: 10:29:15
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G.Saray'da bir kez daha gündem Mircea Lucescu...
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Rumen teknik adamın telefonla birkaç kez görüştüğü Başkan Dursun Özbek'i yüz yüze konuşmak için St Petersburg'a davet ettiği iddiası ise dün kulislerde gün boyu konuşuldu.
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Henüz Zenit'ten ayrılıp ayrılmayacağı belli olmasa da Lucescu'nun Galatasaray'a gelmesi halinde çok farklı bir planlama düşündüğü belirtiliyor.
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İddiaya göre 71 yaşındaki Lucescu, G.Saray'da teknik direktörlük değil CEO'luk görevini istiyor.
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Rumen teknik adam Yunanistan'ın Xanthi takımını çalıştıran oğlu Razvan Lucescu ile birlikte göreve gelmeyi planlıyor.
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Razvan G.Saray'ı çalıştırırken, parayı ve transferi Lucescu yönetecek.
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Tecrübeli hoca, özellikle transferde Shakhtar'a getirdiği sistemi G.Saray'a uygulayacak.
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Lucescu, öncelikle Güney Amerika'dan yıldız adayı futbolcuları transfer edecek.
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Bu futbolcular tıpkı Shakhtar'da olduğu gibi parlatılacak sonra da astronomik rakamlara Avrupa piyasasına sunulacak.
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Böylece G.Saray sadece para harcayan değil transferden büyük paralar kazanan bir kulüp olacak.
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Tabii tüm bunlar Özbek'in Luce ile yapacağı görüşmenin olumlu geçmesine bağlı.
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ÖZBEK'iN BAŞINI DÖNDÜREN RAPOR
G.Saray Sportif Direktörü Cenk Ergün'ün Lucescu ile ilgili hazırladığı rapor Dursun Özbek'i çok etkiledi.
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Raporda, Shakhtar'ın, Lucescu'nun transfer ettiği isimlerden Douglas Costa'yı 30 milyon euro'ya, Fernandinho'yu 40 milyon euro'ya, Mkhitaryan'ı 27.5 milyon euro'ya, Alex'i 50 milyon euro'ya, Chygrinsky'yi 25 milyon euro'ya sattığı belirtildi.