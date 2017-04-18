GALATASARAY HABERLERİ
18 NİSAN 2017
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Galatasaray'ın Lucescu planı

18 Nisan 2017 Salı, 10:18:11

  • 1 Galatasaray'ın Lucescu planı
    1 | 13

    G.Saray'da bir kez daha gündem Mircea Lucescu...

  • 2 Galatasaray'ın Lucescu planı
    2 | 13

    Rumen teknik adamın telefonla birkaç kez görüştüğü Başkan Dursun Özbek'i yüz yüze konuşmak için St Petersburg'a davet ettiği iddiası ise dün kulislerde gün boyu konuşuldu.

  • 3 Galatasaray'ın Lucescu planı
    3 | 13

    Henüz Zenit'ten ayrılıp ayrılmayacağı belli olmasa da Lucescu'nun Galatasaray'a gelmesi halinde çok farklı bir planlama düşündüğü belirtiliyor.

  • 4 Galatasaray'ın Lucescu planı
    4 | 13

    İddiaya göre 71 yaşındaki Lucescu, G.Saray'da teknik direktörlük değil CEO'luk görevini istiyor.

  • 5 Galatasaray'ın Lucescu planı
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    Rumen teknik adam Yunanistan'ın Xanthi takımını çalıştıran oğlu Razvan Lucescu ile birlikte göreve gelmeyi planlıyor.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 49 dakika önce
    birazda lucesku batırsın
  • Misafir 1 saat önce
    oğlu konusunu bilmem ama Lucescu bir futbolcu avcısı... bu konuda mükemmel birisi ve ceo görevi de sanırım cuk oturur cinsinden....
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