TFF 1.Lig'de kader maçlarına çıkılıyor. Süper Lig'e doğrudan katılma mücadelesi veren Sivaspor ile Ümraniyespor ligin 28.haftasında karşılaşacak. 47 puanla 2.'nci sırada bulunan Sivasspor yenildiği takdirde koltuğunu 44 puanla 4. sıradaki Ümraniyespor'a kaptıracak. Peki Sivasspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

SİVASSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

TFF 1.Lig'in 28.haftasında birçok kader maçı oynanacak. Süper Lig'e katılma yolundaki en güçlü adaylardan Sivasspor, ligin sürpriz ekibi Ümraniyespor'u ağırlayacak.

Ligde 27 haftada 47 puan toplayan Sivasspor 2'nci sırada bulunuyor. Lige doğrudan katılma hakkına sahip olan Sivasspor'un hemen ardından 45 puanla Eskişehir geliyor. 44 puanlı Ümraniye ise 4'üncü sırada yer alıyor.

Bir puanın bile birçok sıralamayı değiştirdiği TFF 1.Lig'de, Sivasspor'un hedefi evindeki zorlu karşılaşmayı kazanarak yoluna devam etmek. Eskişehirspor ile Yeni Malatyaspor'un da bu hafta karşılaşacağını hesaba katan Sivasspor mücadeleden galip ayrılmayı başarırsa hem Ümraniyespor'la puan farkını açacak hem de Eskişehir maçındaki sonuca göre ikincilik koltuğunu sağlama alıp liderlik için mücadele verecek.

Ümraniyespor'da da hedef farklı değil. Sivasspor'u deplasmanda devirmeyi hedefleyen Ümraniyespor amacına ulaşırsa, sıralamada Sivasspor'un üstüne çıkacak.

Eskişehirspor'un, Yeni Malatyaspor'a puan kaybetmesi durumunda ise 2.'lik koltuğuna kadar yükselecek.

Süper Lig yolunda türlü hesapların yapıldığı Sivasspor - Ümraniyespor maçı 18 Nisan Salı (Bugün) saat 15.30'da başlayacak. Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek. Gençerler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Sönmez ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Zorlu maç TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN FORM DURUMU

SİVASSPOR

Sivasspor 2 - 1 Samsunspor

Denizlispor 2 - 3 Sivasspor

Sivasspor 1 - 0 B.Ş. Gaziantep

Sivasspor 0 - 0 Konyaspor

Altınordu 0 - 0 Sivasspor

Sivasspor 1 - 1 Balıkesirspor

Ş.Urfaspor 2 - 1 Sivasspor

Sivasspor 2 - 0 Manisaspor

Konyaspor 3 - 2 Sivasspor

Elazığspor 1 - 1 Sivasspor

ÜMRANİYESPOR

Boluspor 1 - 0 Ümraniyespor

Eskişehirspor 0 - 0 Ümraniyespor

Ümraniyespor 1 - 0 Giresunspor

Göztepe 0 - 1 Ümraniyespor

Ümraniyespor 0 - 0 Bandırmaspor

Ümraniyespor 2 - 0 Balıkesirspor

Beşiktaş 2 - 1 Ümraniyespor

Adana Demir 3 - 3 Ümraniyespor

Ümraniyespor 1 - 0 Yeni Malatya

Fenerbahçe 4 - 2 Ümraniyespor