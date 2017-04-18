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Günün transfer haberleri (18.04.2017)

18 Nisan 2017 Salı, 11:45:10

  • 1 Günün transfer haberleri (18.04.2017)
    1 | 19

    Sport-1’e göre Advocaat, 27 yaşındaki Fedor Smolov’u F.Bahçe’ye gelmek için ikna etti hatta kulüpler 12 milyon euro’ya anlaştı. Ancak bu transferin önünde pürüz var. Çünkü UEFA ile imzalanan Finansal Fair Play anlaşması kapsamında oyuncu satmadan transfer yapamayacak olan Fenerbahçe, ilk olarak gönderdiği isimlerden 12 milyon euro'yu kasasına koymak zorunda; yani transfer yapmak için önce oyuncu satılması gerekiyor. (Fotomaç)

  • 2 Günün transfer haberleri (18.04.2017)
    2 | 19

    Nigel de Jong'u istemeyen Igor Tudor'un ön libero için sarı-kırmızılı yönetime, Giannelli Imbula'yı önerdiği iddia edildi. 2014'te önce 7.5 milyon euro'ya Marsilya'ya, 2015'te 20 milyon euro'ya Porto'ya, oradan da 2016 başında 24 milyon 250 bin euro bonservis bedeli karşılığında Stoke City'ye geçti. Ancak Imbula, Ada'da inişe geçti. Sarı- kırmızılılar, piyasası 15 milyon euro olan Imbula'yı kiralama seçeneği üzerinde duruyor. (Fotomaç)

  • 3 Günün transfer haberleri (18.04.2017)
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    Galatasaray sezon başı ikna edemediği İspanyol yıldıza yine kanca attı. Hem 4’lü hem de 3’lü sistemde oynayacak kanat oyuncuları arayan yönetim Barcelona’nın gözden çıkardığı Vidal’e talip oldu. (Fotomaç)

  • 4 Günün transfer haberleri (18.04.2017)
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    Trabzonspor'un ilgilendiği Manchester City'nin tecrübeli golcüsü Wilfred Bony için Galatasaray da devreye girdi. (Fotomaç)

  • 5 Günün transfer haberleri (18.04.2017)
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    Dünya klasında bir scout ekibi kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetiminin bir süredir Luis Campos'la temasta olduğu bildirildi. Daha önce Real Madrid'de görev yapan, şu an ise Monaco'da çalışan Campos'a transferde tam yetki önerileceği kaydedildi. (Fotomaç)

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