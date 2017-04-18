Günün transfer haberleri (18.04.2017)

18 Nisan 2017 Salı, 11:45:10 | Güncelleme: 11:53:29
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Sport-1’e göre Advocaat, 27 yaşındaki Fedor Smolov’u F.Bahçe’ye gelmek için ikna etti hatta kulüpler 12 milyon euro’ya anlaştı. Ancak bu transferin önünde pürüz var. Çünkü UEFA ile imzalanan Finansal Fair Play anlaşması kapsamında oyuncu satmadan transfer yapamayacak olan Fenerbahçe, ilk olarak gönderdiği isimlerden 12 milyon euro'yu kasasına koymak zorunda; yani transfer yapmak için önce oyuncu satılması gerekiyor. (Fotomaç)
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Nigel de Jong'u istemeyen Igor Tudor'un ön libero için sarı-kırmızılı yönetime, Giannelli Imbula'yı önerdiği iddia edildi. 2014'te önce 7.5 milyon euro'ya Marsilya'ya, 2015'te 20 milyon euro'ya Porto'ya, oradan da 2016 başında 24 milyon 250 bin euro bonservis bedeli karşılığında Stoke City'ye geçti. Ancak Imbula, Ada'da inişe geçti. Sarı- kırmızılılar, piyasası 15 milyon euro olan Imbula'yı kiralama seçeneği üzerinde duruyor. (Fotomaç)
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Galatasaray sezon başı ikna edemediği İspanyol yıldıza yine kanca attı. Hem 4’lü hem de 3’lü sistemde oynayacak kanat oyuncuları arayan yönetim Barcelona’nın gözden çıkardığı Vidal’e talip oldu. (Fotomaç)
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Trabzonspor'un ilgilendiği Manchester City'nin tecrübeli golcüsü Wilfred Bony için Galatasaray da devreye girdi. (Fotomaç)
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Dünya klasında bir scout ekibi kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetiminin bir süredir Luis Campos'la temasta olduğu bildirildi. Daha önce Real Madrid'de görev yapan, şu an ise Monaco'da çalışan Campos'a transferde tam yetki önerileceği kaydedildi. (Fotomaç)
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Mario Gomez'in Beşiktaş'a dönüp dönmeyeceği muamması devam ederken siyah-beyazlıların sürpriz bir ismi takip ettiği ortaya çıktı... Stuttgart'ta forma giyen Simon Terodde. (Fotospor)
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Hollanda'yı attığı gollerle sallayan Enes Ünal, devlerin dikkatini çekmeyi başardı. Enes Ünal'a Lazio talip oldu. (Fotospor)
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Portekizli teknik adam, sezon başında Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra ocak ayında Almanya 2. Lig takımı 1860 Münih’in başına geçmişti. Kötü sonuçalar sonrası Würzburg ve Düsseldorf galibiyetleri, Pereira’ya rahat nefes aldırmıştı. Ancak 3 maçtır kazanamayan 1860 Münih, düşme hattına iyice yaklaştı. Pereira’nın takımı, bitime 5 hafta kala son 2’nin 3 puan önünde bulunuyor. Cuma günü Kaiserslautern deplasmanında alınacak kötü bir sonuç, 48 yaşındaki teknik adamın sonu olabilir. (Fanatik)
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Daha önce Trabzonspor’un kapısından dönen ve Beşiktaş’a giden Tolgay Arslan, Fırtına’nın gündeminden çıkmıyor. Ersun Yanal’ın listesindeki öncelikli isimlerden biri olan Tolgay konusunda başkan Muharrem Usta, nabız yoklamaya başladı. Kulüpler bazında ciddi sorun yaşanması beklenmiyor, önemli olan gurbetçi futbolcuyu ikna etmek. Çünkü Beşiktaş’ta kalmasa bile Tolgay’ın öncelikli rotası yurt dışı. Bordo-Mavililer sezon sonuna doğru somut adımları atacak. (Fanatik)
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Fenerbahçe’den sezon sonunda ayrılma kararı alan Miroslav Stoch’a ilk talip olan kulüp Atiker Konyaspor oldu. (Fanatik)
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Fenerbahçe’yi çalıştırdığı dönemden beri Serdar Taşçı’yı çok isteyen teknik direktör Ersun Yanal, bu transferi bitirmeye ilk kez bu kadar yakın. Sezon sonunda Spartak Moskova kulübüyle sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki başarılı stoper ile temas kuruldu. Serdar’a, 2 milyon Euro’nun üzerinde garanti ücret teklif edilecek. (Fanatik)
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Transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli yönetim, Feyenoord’un 30 yaşındaki futbolcusunu takibe aldı. Scout ekibi, Utrecht maçında Elia’yı izledi ve tam not verdi. Lens için şartlarını sonuna kadar zorlamayı planlayan sarı-lacivertli yönetim, şayet İngiliz ekibiyle yapacağı pazarlıkta istediğini bulamazsa B planı olarak Eljero Elia'ya teklif götürecek. (Sabah)
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Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, sezon sonunda Beşiktaş'ın yıldızını transfer etmek istiyor. İspanyol ekibinin, Arjantinli çalıştırıcının talebi doğrultusunda Beşiktaş ile görüştüğü iddia edilirken siyah-beyazlı kulübün, oyuncunun konsantrasyonunun bozulmaması adına transfer görüşmeleri için sezon sonuna gün verdiği öne sürüldü. Arda Turan'ı 12 milyon euro'ya transfer eden Atletico, Oğuzhan için 15 milyon euro'yu gözden çıkarırken Beşiktaş'ın yıldız futbolcu için 25 milyon euro talep ettiği iddia edildi. (Akşam)
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Trabzonspor sezon sonu serbest kalacak olan Zoran Tosic’i renklerine bağlamak istiyor. 29 yaşındaki futbolcu orta sahada sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor. (Takvim)
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Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Avrupa devlerinin kıskacında. Akhisar Belediye maçında Manchester United ve Manchester City yetkililerinin izlediği Kjaer'i Galatasaray derbisinde Paris Saint Germain yetkililerinin staddan izleyeceği öğrenildi. (Takvim)
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Kartal'da sezon sonu yolların ayrılması planlanan Rhodolfo'ya ülkesinin takımlarından Santos'un talip olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş Yönetimi'nin Brezilyalı oyuncunun bonservisinde indirim kolaylığı verdiği gelen bilgiler arasında. (Takvim)
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Trabzonspor’da hedefteki bir numaralı isim Burak Yılmaz. Akyazı’nın açılışına gelen ve Bordo-Mavili camia ile sıcak ilişkilerini sürdüren Burak ile önümüzdeki günlerde ilk görüşme yapılacak. Burak dönmeye sıcak bakarsa, maddi konuları görüşmek üzere Beijing Guoan kulübünün kapısı çalınacak. Orada yıllık 6 milyon Euro kazanan Burak konusunda Trabzonspor’un kafasındaki formül, ücretinin yarısını ödemek ve 1 sezonluğuna yıldız ismi kiralamak. (Fanatik)
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Mali sıkıntılar nedeniyle Bruma'yı Tottenham'a satmaya hazırlanan Galatasaray yönetiminin stratejisi belli oldu. Garry Rodrigues ve Yasin Öztekin'i sol açık rotasyonu için yeterli gören sarı-kırmızılı yönetim, Yasin'in sözleşmesini uzatma kararı aldı. Kurdan etkilenen ve yaklaşık 800 bin Euro kazanan Yasin'e zam yapılacağı ve sözleşmesinin 2 yıl uzatılacağı öğrenildi. (Sabah)
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Arda Turan'dan sonra Atletico Madrid ikinci Türk'e imza attırıyor. İspanyol ekibinin Hakan Çalhanoğlu için yaptığı 20 milyon Euro'luk teklifin Leverkusen tarafından kabul edildiği iddia edildi. (Fotospor)