Günün transfer haberleri (18.04.2017)

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Sport-1’e göre Advocaat, 27 yaşındaki Fedor Smolov’u F.Bahçe’ye gelmek için ikna etti hatta kulüpler 12 milyon euro’ya anlaştı. Ancak bu transferin önünde pürüz var. Çünkü UEFA ile imzalanan Finansal Fair Play anlaşması kapsamında oyuncu satmadan transfer yapamayacak olan Fenerbahçe, ilk olarak gönderdiği isimlerden 12 milyon euro'yu kasasına koymak zorunda; yani transfer yapmak için önce oyuncu satılması gerekiyor. (Fotomaç)