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Zola istifa etti

Milli futbolcu Kerim Frei'ın da forma giydiği Birmingham'ı çalıştıran İtalyan teknik adam Zola, istifa ettiğini açıkladı

18 Nisan 2017 Salı, 12:16:03 Güncelleme: 12:17:22

İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham'ı çalıştıran İtalyan teknik direktör Gianfranco Zola görevinden ayrıldı.

Bu sezonun aralık ayında takımın başına geçen İtalya Milli Takımı ve Chelsea'nin efsane futbolcularından Zola, hafta sonu Burton Albion'a 2-0 yenilmelerinin ardından istifa ettiğini duyurdu.

Birmingham ile 24 maçta sadece 2 galibiyet alabilen 50 yaşındaki teknik adam, "Büyük umutlarla geldiğim takımımla başarısız olduğum için üzgünüm. Çok kötü hissediyorum ve özür diliyorum. Çok çalıştık ancak sonuçlar iyi olmadı ve bu nedenle istifa ediyorum." dedi.

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan milli oyuncu Kerim Frei'ı kadrosuna katan Birmingham, bitime 3 hafta kala 47 puanla küme düşme potasının 3 puan üstünde 20. sırada yer alıyor.

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