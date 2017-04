TFF 1.Lig'de 28.hafta karşılaşmasında lider Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e doğrudan katılmanın hesaplarını yapan Eskişehirspor'u konuk ediyor. Ligi lider bitirmek isteyen Yeni Malatyaspor'da da, Süper Lig'e doğrudan katılma mücadelesi veren Eskişehirspor'da da hedef 3 puan. Peki Evkur Yeni Malatyaspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

EVKUR YENİ MALATYASPOR- ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

TFF 1.Lig'de haftanın maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile Eskişehirspor karşılaşacak. Liderlik yolunda en yakın takipçisinin 6 puan önünde bulunan Evkur Yeni Malatyaspor geçtiğimiz hafta Ümraniye deplasmanından eli boş ayrıldı ve Süper Lig yolunda yara aldı. Liderliğini perçinlemek ve Süper Lig'e şampiyonluk yaşayarak çıkmayı hedefleyen Malatyaspor'da tek hedef galibiyet. İrfan Buz, son haftalara yaklaşılırken takımının rehavete kapılmaması için sık sık uyarılar da bulunuyor.

Lige Alpay Özalan ile başlayan ve üst üste gelen başarısız sonuçlar sonrası yolları ayıran Eskişehirspor Süper Lig yolunda işi şansa bırakmamak için Mustafa Denizli ile anlaştı. 3 büyük takımı da şampiyon yapma başarısı gösteren, Türkiye'nin en tecrübeli teknik adamlarından olan Denizli'nin gelmesiyle ivme yakalayan Eskişehirspor, ligde 45 puan toplayarak 3'üncü sırada bulunuyor.

İlk ikiye girerek Süper Ligê doğrudan katılmak isteyen Eskişehir, Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanına galibiyet parolasıyla çıkıyor. Sivasspor'un puan kaybetmesiyle 2'nci sıraya oturmanın hesaplarını yapan Eskişehirspor, puan kaybederse koltuğunu kaybetme tehlikesiyle de karşı karşıya.

TFF 1.Lig'de haftanın maçı olarak nitelendirilen Evkur Yeni Malatyaspor - Eskişehirspor maçı 18 Nisan Salı ( bugün) saat 18.30'da başlayacak. Malatya İnönü Stadı'nda oynanacak zorlu karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Alper Ulusoy yapacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

EVKUR YENİ MALATYASPOR CEPHESİ

TARAFTARIN 88 GÜNLÜK HASRETİ BİTİYOR

Bu sezon takımları şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan Malatyalılar, nefesini tutup yarınki Eskişehirspor maçını beklemeye başladı.

16 Nisan Referandumu'ndan dolayı 18 Nisan Salı gününe alınan Evkur Yeni Malatyaspor - Eskişehirspor müsabakası TFF 1. Lig'de 28. haftanın en önemli karşılaşması olarak öne çıkarken, Malatyalılar için bu maçın farklı anlamları da olacak.

Lider olan takımlarından tam 88 gün boyunca uzak kalan Malatyalı futbolseverler, İnönü Stadı'nın zeminin düzelmesiyle 9 hafta sonra ilk kez bir iç saha maçını Malatya'da izleyecek. Karşılaşmanın biletlerini günler öncesinden tüketen sarı-kırmızılı taraftarlar, 10 bin 500 kişilik stadı tamamen dolduracak. Misafir takım Eskişehirspor taraftarları ise kendilerine ayrılan yaklaşık 750 kişilik bölümde müsabakayı takip edecek.





AZUBUİKE'NİN YOKLUĞU CAN SIKIYOR

Karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden 8 gün boyunca kendi tesislerinde devam eden Evkur Yeni Malatyaspor'da sakat oyuncular tamamen düzelirken, Azubuike'nin yokluğu ise can sıkıyor. Sarı kart cezalısı Azubuike'nin yokluğunda Murat Yıldırım'a şans vermesi beklenen İrfan Buz'un savunmada ise Sadık Çiftpınar'a şans vereceği belirtildi.



İRFAN BUZ'UN SİLAHI TARAFTAR

Ayite'nin sakatlıktan yeni çıkması nedeniyle 18 kişilik kadroda olacağı öğrenilirken, Amutu ve Ahmet Aras da yedekler arasında hamle gücü olarak yerini alacak. İlk 11'de fazla bir değişikliğe gitmeyecek İrfan Buz'un en büyük kozu ise taraftarlar olacak.

BAŞKAN GEVREK: AVANTAJ BİZDE

Eskişehirspor maçıyla ilgili yaptığı açıklamalar yapan Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Avantajlı çıkacak taraf biziz. Onlar heyecan yapsın, paniklesin. Bizim baskı altında olmamız için hiç neden yok" dedi.

Sarı kırmızılı kulübün Başkanı Adil Gevrek, TFF 1. Lig'in 28. haftasında oynayacakları ve şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan Eskişehirspor maçıyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada taraftara uyarılarda bulundu.





"BİZ İYİ NİYETİMİZİ VE HALİS TAVRIMIZI BOZMAYALIM"

Evkur Yeni Malatyaspor'un camia olarak şampiyonluğu hak ettiğini vurgulayan Adil Gevrek, "Biz iyi niyetimizi, halis tavrımızı bozmayalım. Gerisi gelir inşallah. Tabii Eskişehirsporönemli bir kulüp ve bu sezon onların da hedefi şampiyonluk bilindiği üzere. Ligin ilk yarısında orada oluşturulan atmosfer içerisinde bazı olumsuzluklar olmuş olabilir, bunu kesinlikle kimseye mal etmiyoruz. Eskişehir, bizim saygı duyduğumuz kulüplerden birisi. Burada da ev sahipliğimizi en iyi şekilde yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Futbol müsabakalarında mücadeleler saha içerisinde olur, orada biter. Bu anlamda zorlu müsabakada taraftarlarımızın 90 dakikanın her anında, geride bile olsak desteği bırakmamalarını rica ediyorum. Kimse unutmasın ki sahaya avantajlı çıkacak taraf biziz. Onlar heyecan yapsın, onlar paniklesin. Bizim baskı altında olmamız için hiç bir neden yok" ifadelerini kullandı.



"İNÖNÜ STADI BİZİM MABEDİMİZ"

Gevrek, 'İnönü Stadı'nı dolduralım' mesajına duyarsız kalmayan taraftara da teşekkür ederek, "Bu sezon stadımızın zemininden dolayı bazı maçlarımızı İstanbul'da oynadık. Tabii İnönü Stadı bizim mabedimiz. Malatya futbolunun efsane stadı belki son günlerini geçiriyor ama her zaman buranın atmosferinin ne kadar özel olduğunun bilincindeyiz. Bu anlamda buranın duvarlarına güzel bir anı daha asmak istiyoruz. Taraftarımızın tüm Türkiye'nin gözünün üzerimizde olacağı bu maçta taraftarlık dersi vereceğine inanıyorum" diye konuştu.

EREN TOZLU: MUTLU SONA ULAŞMAK İSTİYORUZ

Bu sezon attığı gollerle Evkur Yeni Malatyaspor'a önemli puanlar kazandıran golcü oyuncu Eren Tozlu, "Artık son haftalara doğru geldik. Önümüzde çok kritik maçlar var bu maçları da kazanıp mutlu sona ulaşmak istiyoruz" dedi.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde açıklamalarda bulunan başarılı futbolcu, zorlu Eskişehirspor maçı öncesi camiaya mesaj vererek, zor maç olacağını ama taraftarlarının desteğiyle kazanacaklarına inandıklarını söyledi.



"KULÜBÜN VE KENDİ HEDEFLERİM DOĞRULTUSUNDA İMZA ATTIM"

Evkur Yeni Malatyaspor'a hedefleri için imza attığını belirten Eren, "Ben buraya sezon başı gelirken kulübün hedefleri ve kendi hedeflerim doğrultusunda imza attım. Başkanımızla görüştük bana tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Ben de bu hedefler doğrultusunda Yeni Malatyaspor'a imza attım. Sezon başından beridir çok iyi süren bir dönemimiz var. Takım arkadaşlarım ağabeylerim, herkes birbirleriyle çok iyi anlaşıyor. Bu da bizim başarılarımızın en büyük sırlarından bir tanesi. Sezon başından beri iyi bir süreç yakaladık. Haftalardır liderliğimizi sürdürüyoruz. Artık son haftalara doğru geldik. Önümüzde çok kritik maçlar var. Bu maçları da kazanıp mutlu sona ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.





"BENİ OKTAY ÇEVİK'E BENZETENLER VAR"

Golcü oyuncu Eren, Bolu maçında attığı 3 golle kendini bulduğunu belirterek, "Sezon başında biraz bocalama dönemi geçirdim. Uzun süre gol atamama süreci oldu benim için. Daha sonra Boluspor deplasmanında bunu bozup bir hat-trick yaptım. Buda benim öz güvenimi baya attırdı. Daha sonra oynadığım maçlarda da attığım gollerle öz güvenim daha çok yerine geldi. Beni Oktay Çevik'e benzetenler oluyor. Oktay Çevik'i isim olarak duydum ama kendisini tanımıyorum. Ona benzetildiğimi birkaç kişi söylemişti. Tabi taraftarın hafızası ve gönlünde taht kurmuş bir isme benzetilmem benim için büyük gurur. Malatya'nın efsane golcüleri var. Tabi o sayılan isimlerin hepsi bilinen kaliteli golcüler. Tabi onların arasında ismimin geçmesi benim için onur ve gurur verici bir durum. Onlar gibi olmak tabi ben de isterim. İleri günlerde daha ne olacağı belli olmaz. Dediğiniz gibi daha 1 sene sözleşmem var. Eğer çıkarsak Süper Lig'de de bu performansımı devam ettirip, o büyük golcülerin arasına bende ismimi yazdırmak isterim" ifadelerini kullandı.





"ŞAMPİYONLUĞA İNANMIŞ BİR EKİP VAR"

Eren takımın başarısının sırrını da şu sözlerle anlattı:

"Takım olarak başarımızın sırrı çok iyi bir birlikteliğimiz var. Sezon başından beri şampiyonluğa inanmış bir ekip var. Hocalarımız olsun, yönetim, taraftar, futbolcu topluluğu herkes birbirinden değerli arkadaşlar, bu da bence başarının en büyük sırlarından bir tanesi. Aldığımız sonuçlarda tabi başarıyı neticelendirdi, bu son haftalara kadar gelmemizi sağladı. Kendi açımdan da sürekli oynama fırsatı bulduğum zaman futbolcu sürekli oynamak ister çünkü kendini daha çok geliştiriyor. Neticesinde ise sonuçlar goller gelince öz güveni daha çok artıyor."



"ÖNÜ AÇIK BİR HOCA"

Teknik Direktör İrfan Buz ile ilgili de açıklamalarda bulunan Eren, "İrfan hoca gerçekten çok kaliteli insan. Genç bir hocamız var. Önünde uzun bir yıllar var. Bu sene de inşallah beraber şampiyon olup, onu daha iyi yerlerde görmek isterim önü açık bir hoca" şeklinde konuştu.



"EN KRİTİK VİRAJLARDAN BİR TANESİ"

Eren, son olarak Eskişehirspor maçıyla ilgili konuşarak, "Malatya tabi daha önceki yıllarda da Süper Lig'de oynamış bir ekip başarılı da olmuş bir ekip. Ciddi bir futbol potansiyel var. Bu da son oynadığımız maçlarda, gerek İstanbul'da olsun gerek Malatya'da olsun çok zor maç olacağı kesin. Belki de sezon başından beri en kritik virajlarından bir tanesi ama kendi sahamızda kendi seyircimizin önünde oynayacağız. Bu maçı kazanıp puan farkını attırmak istiyoruz. Taraftarlarımız da dediğiniz gibi biletleri tüketmiş durumda. Bize desteklerini esirgemezse bizim işimiz daha kolaylaşır o maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

"İRFAN BUZ: ASLANLAR GİBİ 3 PUANIMIZI ALACAĞIZ"

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, 18 Nisan Salı günü oynayacakları Eskişehirspor maçına ilişkin, "Uzun zamandan sonra taraftarlarımızla buluşacağız. Allah nasip ederse 3 puanımızı alacağız." dedi.

Buz, İnönü Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen haftadaki Ümraniyespor mağlubiyetini unuttuklarını ve Eskişehirspor maçını düşündüklerini söyledi.

Ümraniyespor maçının geride kaldığını ve ileriye baktıklarını belirten Buz, "Taraftarıma çok güveniyorum. Bizim misafirperverliğimiz ortadadır. Güzel bir atmosferle Eskişehirspor'u ağırlayacağız. O gün sahaya çıkıp, aslanlar gibi 3 puanımızı alacağız." diye konuştu.

Ciddi bir rakibi sahalarında konuk edeceklerinin altını çizen Buz, şunları kaydetti:

"Eskişehirspor ciddi bir takım. Başlarında duayen bir hoca var. Büyük bir camia. Bunun bilincindeyiz. Her zaman söylüyorum; biz hesap yapmıyoruz. Önümüzde Eskişehirspor maçı var. Çok güzel bir müsabaka olacağını düşünüyorum. Mental anlamda çok iyi hazırlanıyoruz. Uzun zamandan sonra taraftarlarımızla buluşacağız. Allah nasip ederse 3 puanımızı alacağız."

ESKİŞEHİR CEPHESİ

MUSTAFA DENİZLİ ÇOK İDDİALI

ESKİŞEHİRSPOR teknik direktörü Mustafa Denizli, "Şartlar ne olursa olsun önümüzdeki sezon Eskişehirspor Süper Lig'de, daha doğrusu düştüğü yerde olacak" dedi.



Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde bugün basın toplantısı düzenleyen Mustafa Denizli, ligin bitimine 7 haftanın kaldığını hatırlattı. Son maçlarında kendi sahalarında Adana Demirspor'a yenilmelerinin hem kendilerini hem de taraftarlarını üzdüğünü ifade eden Mustafa Denizli, ancak bunun kendilerini hedeflerinden uzaklaştırmayacağını söyledi.



'BİZ DE GÜÇLÜYÜZ'



Önümüzdeki geleçek hafta salı günü deplasmanda grup lideri Evkur Yeni Malatyaspor'la, daha sonra da sahalarında 2'nci durumdaki Sivasspor ile karşılaşacaklarını belirten Mustafa Denizli şöyle devam etti:



"Bu takımı, bu şehri hak ettiği, layık olduğu yere taşımanın hesapları içerisindeyiz. Bu hesapları da gerçekleştireceğiz. Şartlar ne olursa olsun önümüzdeki sezon EskişehirsporSüper Lig'de, daha doğrusu düştüğü yerde olacak. Zorlu maçların bizi beklediğini biliyoruz. Bu hafta ve önümüzdeki hafta oynayacağımız 2 takım, ligde şu anda üzerimizde bulunuyor. Maçlarımızda da bu 2 takımla. Malatya ile dışarıda, Sivas'la içeride oynayacağız. Bu 2 maç bizim için önümüzü görme açısından çok daha net bir tablo ortaya koyacak. Ben geldiğim günden beri takımıma, oyuncularıma, şehre, taraftara büyük bir inanç duymaktayım ve bu inancımı sonuca çevirmek için her şeyi ortaya koyacağız. Bizim için çok yoğun bir hafta. Hem Türkiye için hem bizim için. Bir hafta içerisinde biz çok önemli 2 maç oynayacağız. Ülkemiz bir referandum gerçekleştirecek. Bu haftanın özellikle bizim için iyi geçmesini, düşündüklerimizi gerçekleştirmenin her çabasını, her damla terini ortaya koyma mecburiyetinde olduğumuzu bilerek hazırlanıyoruz. Zorlu rakipler olduğunu biliyoruz. Ligdeki tabloya baktığınız zaman Malatya'nın da Sivas'ın da bu ligin güçlü takımlar olduğunu görüyoruz. Biz güçsüz müyüz? Biz de en az onlar kadar güçlüyüz. Bunu da ortaya koyacağız."





"HEDEF HİÇ KAYBETMEMEK"



Süper Lig'e çıkmak için hiç puan kaybetmemeyi hedeflediğini belirten Mustafa Denizli, ancak futbolda her an her şeyin olduğunu vurgularken şunları söyledi:



"Bizim hedefimiz düşündüğümüzden az, hatta hiç kaybetmemek. Bunun için ne yapmamız gerekiyor biliyoruz. Futbol bildiğiniz her an her saniye her şeyin ters düz olabileceği bir spor dalı. En yakın örneğini dün akşam gördük. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi çeyrek finalinde avantajlı girdiği oyunun son 5 dakikasında kazanırız diye düşündüğünüz bir anda maçın dönebildiğini görebiliyorsunuz. Futbolda bir saniyede her şey allak bullak olabilir."



"SÜPER LİG'İN TEKNİK ADAMLARI BU LİGDE"



Kendisi gibi daha önce Süper Lig'de teknik direktörlük yapmış bir çok kişinin şu anda 1'inci lig takımlarında görev yaptığını söyleyen Mustafa Denizli, bu konuda şöyle dedi:



"Bu ligler teknik adamlar için çalışma ortamıdır. Ben bütün çalışma hayatım boyunca hangi lig olduğuna bakmadım. Hissettiğim hangi takım olduğuna baktım. Bunları da gönül rahatlığı içerisinde gerçekleştirdim. Dolayısıyla ben şehir olarak, takım olarak, atmosfer olarak baktım. Eskişehir'in hangi ligde olduğu benim adıma çok da önemli değildi. Eskişehir'e belki çok daha önce de birlikte olabilirdim. O günkü şartlar bu birlikteliği gerçekleştirmedi. Dolayısıyla benim Eskişehir'e gelmem belki bu değerli teknik adamların karar vermelerinde onlar adına olumlu bir etken olmuştur. Lige baktığınız zaman bu ligde yıllarca süper ligde görev yapmış olan, yapacak olan birçok değerli teknik adamın var olduğunu görüyoruz. Bu da bu ülkedeki bu ligin hem teknik adamlar tarafından hem kamuoyu tarafından nasıl algılandığının da çok güzel bir işareti."