IFAB Direktörü David Elleray, hakemlere VAR'ı anlattı

David Elleray, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bugün düzenlenen konferansta, Süper Lig hakemlerine Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) uygulamaları hakkında bilgi verdi. Konferansa başlamadan önce Riva'da bulunan Hakem Geliştirme Kampı'nı da ziyaret eden Elleray, genç hakemlere tavsiyelerde bulundu.

VAR Konferansını UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, Başkanvekili Ali Dürüst, Genel Sekreter Kadir Kardaş, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile MHK üyeleri de izledi.

Ayrıca David Elleray, TFF ve Kulüpler Birliği temsilcileri ile de bir araya geldi. UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, Başkanvekili Ali Dürüst, Genel Sekreter Kadir Kardaş, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile Kulüpler Birliği Genel Sekreteri Mesut Altan ve Genel Sekretervekili Mustafa Eröğüt'ün katıldığı yemekte, fikir alışverişinde bulunuldu.