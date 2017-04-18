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Mario Gomez: Beşiktaş ve İstanbul kararı için pişman değilim

Wolfsburg'da forma giyen Alman milli oyuncu Mario Gomez, takımında kendisini iyi hissettiğini söyledi

18 Nisan 2017 Salı, 16:25:17 Güncelleme: 16:29:53

Geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Gomez, Kicker dergisine yaptığı açıklamada, şimdiye kadar kariyerinde aldığı kararları inanarak verdiğini ve hiç pişman olmadığını belirterek, "Floransa ve İstanbul'a gitme kararlarını her zaman verirdim. Floransa düşündüğümden farklı geçse de." ifadelerini kullandı.

Wolfsburg'daki geleceğiyle ilgili de görüş bildiren Alman golcü "Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Elbette bu sezonun nasıl biteceğine bağlı ancak bir daha ülke dışına gidip gitmeyeceğim konusunda kafa yormuyorum." açıklamasını yaptı.

Alman ekibiyle 3 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen gelecek sezon Avrupa kupalarına katılamama durumunda kulüp yönetimiyle görüşeceğini aktaran 31 yaşındaki futbolcu, "Sezon sonunda oturacağız. İyi bir hissim olursa kalacağım. Görüşlerimiz ve hedeflerimiz çok ayrı olursa çözümler arayacağız. Buna sadece ben kendim karar vermiyorum. Kendimi takımla özdeşleştiriyorum. Burayı beğeniyorum. Wolfsburg'da kalmayı düşünebilirim." şeklinde görüş belirtti.

Kendisinin Wolfsburg'un hayat sigortası olmadığını da ifade eden Gomez, Çin'den şubat ayında aldığı teklife ilişkin de "Önerilen meblağlar sonrası kısa bir süre düşündüm. Daha sonra kendime Bundesliga'dan 15. sırada ve 6 golle ayrılamayacağımı söyledim." değerlendirmesinde bulundu.

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