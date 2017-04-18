Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ikinci maçında Leicester City, Atletico Madrid'i ağırlayacak. İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden İngiliz temsilcisi Leicester'da hedef ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde peri masalını devam ettirmek ve Madrid ekibini saf dışı bırakmak. Peki heyecan dolu Leicester City - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın tüm detayları...

LEİCESTER CİTY - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımlar yarı finale yükselmek için sahaya çıkıyor. Çeyrek finalin 2'nci karşılaşmasında Leicester City ile Atletico Madrid'de karşılaşacak.

İngiltere'de peri masalı gibi bir hikayeyle şampiyon olarak tüm dünyada büyük sükse yapan Leicester City başarılı yürüyüşüne Şampiyonlar Ligi'nde de devam etti. İlk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali gören Leicester City, çeyrek finalin ilk maçında İspanyolların güçlü temsilcisi Atletico Madrid'e 1-0 mağlup oldu. Ancak taraftarı önünde turu atlama şansını yitirmeyen Leicester'da herkes turu geçmeye kilitlendi.

Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi haline gelen Atletico Madrid ise evindeki 1-0'lık sonucu iyi kullanarak evine yarı finalle dönmek istiyor. Son yıllarda Şampiyonlar Ligi'ni 2 kez finalde aynı şehrin takımı olan Real Madrid'e yitiren Atletico'da bu kez hedef kupayı kaldırmak.

Zorlu Leicester City, Atletico Madrid karşılaşması 18 Nisan 2017 Salı (bugün) Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak. King Power Stadı'nda oynanacak karşılaşma Tivibuspor 3 kanalından naklen yayınlanacak. Kritik mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Gianluca Rocchi düdük çalacak.

İKİ TAKIM ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİ?

ATLETİCO MADRİD

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda yer alan Atletico Madrid'in rakipleri, Almanya'dan Bayern Münih, Rusya'da Rostov ve Hollanda'dan PSV Eindhoven oldu. Kuralar çekildiği andan itibaren Bayern Münih ile birlikte grubun favorisi gösterilen Atletico Madrid oynadığı 6 maçın 5'ini kazandıi yalnızca 1 kez yenildi. Madrid ekibi topladığı 15 puanla D Grubu'nu Bayern Münih'in 3 puan önünde lider bitirdi. İşte Atletico'nun D Grubu'nda aldığı sonuçlar...

D GRUBU

PSV Eindhoven 0 - 1 Atletico Madrid

Rostov 2 - 2 PSV Eindhoven

Rostov 0 - 1 Atletico Madrid

Atletico Madrid 2 - 1 Rostov

Atletico Madrid 2 - 0 PSV Eindhoven

Bayern München 1 - 0 Atletico Madrid

2.turda Almanya'dan Bayer Leverkusen ile eşleşen Atletico Madrid turu geçmeyi başardı.

Bayer Leverkusen 2 - 4 Atletico Madrid

Atletico Madrid 0-0 Bayer Leverkusen

LEİCESTER CİTY

İlk kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda yer alan Leicester City' nin rakipleri Portekiz'den Porto, Danimarka'dan Kopenhag ve Belçika'dan Clup Brugge oldu. Porto ile liderlik mücadelesine girişen İngiliz ekibi, 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak grubu Porto'nun önünde lider tamamlamayı başardı. İşte Leicester City'nin G Grubu'nda aldığı sonuçlar...

G GRUBU

Club Brugge 0 - 3 Leicester City

Leicester City 1 - 0 Porto

Leicester City 1 - 0 FC Copenhagen

FC Copenhagen 0 - 0 Leicester City

Leicester City 2 - 1 Club Brugge

Porto 5 - 0 Leicester City

2. turda İspanya'dan Sevilla ile eşleşen Leicester City turu geçmeyi bildi.

Sevilla 2-1 Leicester City

Leicester City 2-0 Sevilla

LEİCESTER CİTY LİGDE KAYIP

Dünyanın en zor ligi olarak bilinen İngiltere Premier Ligi'nde şampiyon olan ve dünyada büyük yankı uyandıran Leicester City, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirse de ligde geçtiğimiz yılın gölgesinde kaldı. Premier Lig'de 32 hafta sonunda 10 galibiyet, 7 beraberlik alan Leicester, 15 kez de mağlup oldu. 37 puan toplayan Leicester City, 12. sırada yer alıyor.

ATLETİCO ŞAMPİYONLUKTAN UZAK KALDI

İspanya La Liga'da Real Madrid ve Barcelona ile şampiyonluk yarışına koyulan Atletico Madrid, lider Real Madrid'in 10 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor. Sevilla'nın 3 puan önünde bulunan Atletico 3'üncülüğü kaybetmek istemiyor. Madrid ekibi ligde oynadığı 32 maçta 19 galibiyet alırken, 8 kez berabere kaldı ve 5 kez mağlup oldu. Atletico bu performansı ile 65 puan topladı.