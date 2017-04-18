Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkacak iki takım bugün belli oluyor. İspanya'da Real Madrid deplasmanda Ronaldo'nun golleriyle 2-1 yendiği Bayern Münih'i konuk ediyor.
Geçen sezon Premier Lig'de şampiyon olarak tarih yazan Leicester City ise ilk maçta 1-0 yenildiği Atletico Madrid'i sahasında ağırlıyor.
REAL MADRID: 0 - BAYERN MUNIH: 0
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STAT: Santiago Bernabeu
SAAT: 21.45
YAYIN: TRT 1, Tivibu Spor 2
HAKEM: Viktor Kassai
REAL MADRID: Navas, Carvajal, Nacho, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Ronaldo, Benzema
YEDEKLER: Casilla, Danilo, Kovacic, Asensio, Lucas Vazquez, James Rodriguez, Morata
TEKNİK DİREKTÖR: Zinedine Zidane
BAYERN MUNIH: Neuer, Lahm, Boateng, Hummels, Alaba, Xabi Alonso, Vidal, Thiago, Robben, Ribery, Lewandowski
YEDEKLER: Ulreich, Rafinha, Bernat, Kimmich, Douglas Costa, Coman, Müller
TEKNİK DİREKTÖR: Carlo Ancelotti
LEICESTER CITY: 0 - ATLETICO MADRID: 1 - (26' Saul Niguez)
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STAT: King Power
SAAT: 21.45
YAYIN: Tivibu Spor 3
HAKEM: Gianluca Rocchi
LEICESTER CITY: Schmeichel, Simpson, Morgan, Benalouane, Fuchs, Drinkwater, Ndidi, Mahrez, Okazaki, Albrighton, Vardy
YEDEKLER: Zieler, Chilwell, Musa, King, Amartey, Gray, Ulloa
TEKNİK DİREKTÖR: Craig Shakespeare
ATLETICO MADRID: Oblak, Juanfran, Savic, Godín, Filipe Luís, Saul Niguez, Gabi, Gimenez, Koke, Carrasco, Griezmann
YEDEKLER: Moya, Lucas Hernandez, Thomas, Gaitan, Correa, Gameiro, Torres
TEKNİK DİREKTÖR: Diego Simeone