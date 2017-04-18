ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Yılın transferi Süper Lig'den
FUTBOL
Yılın transferi Süper Lig'den
Barcelona'yı yakan karar! Böyle fiyasko görülmedi
FUTBOL
Barcelona'yı yakan karar! Böyle fiyasko görülmedi
Gecenin ilk golü geldi!
FUTBOL
Gecenin ilk golü geldi!
Bu ne hal Emenike!
FUTBOL
Bu ne hal Emenike!
Herkes dönüp ona baktı! Ünlü isim şov yaptı...
FUTBOL
Herkes dönüp ona baktı! Ünlü isim şov yaptı...
İşte dev maçların tarihi!
FUTBOL
İşte dev maçların tarihi!
Beşiktaş'ta Quaresma sevinci!
FUTBOL
Beşiktaş'ta Quaresma sevinci!
Lyon'un Beşiktaş kadrosu belli oldu!
FUTBOL
Lyon'un Beşiktaş kadrosu belli oldu!
"Gazı kaçmışların maçı"
FUTBOL
"Gazı kaçmışların maçı"
Şehitlerimiz için başsağlığı mesajları!..
FUTBOL
Şehitlerimiz için başsağlığı mesajları!..
Galatasaray'da flaş gelişme! Lucescu...
FUTBOL
Galatasaray'da flaş gelişme! Lucescu...
Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı
FUTBOL
Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı
İddaa oranları açıklandı!
FUTBOL
İddaa oranları açıklandı!
Castillo İspanya yolunda!
FUTBOL
Castillo İspanya yolunda!
ÖNE ÇIKANLAR
Şampiyonlar Ligi
FUTBOL

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları | CANLI YAYIN

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Real Madrid deplasmanda 2-1 yendiği Bayern Münih'i, Leicester City ise deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Atletico Madrid'i ağırlıyor. Maçların canlı anlatımı HTSPOR ARENA'da...

18 Nisan 2017 Salı, 18:22:02 Güncelleme: 22:12:49

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkacak iki takım bugün belli oluyor. İspanya'da Real Madrid deplasmanda Ronaldo'nun golleriyle 2-1 yendiği Bayern Münih'i konuk ediyor.

Geçen sezon Premier Lig'de şampiyon olarak tarih yazan Leicester City ise ilk maçta 1-0 yenildiği Atletico Madrid'i sahasında ağırlıyor.

REAL MADRID: 0 - BAYERN MUNIH: 0
MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN...

STAT: Santiago Bernabeu
SAAT: 21.45
YAYIN: TRT 1, Tivibu Spor 2
HAKEM: Viktor Kassai

REAL MADRID: Navas, Carvajal, Nacho, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Ronaldo, Benzema
YEDEKLER: Casilla, Danilo, Kovacic, Asensio, Lucas Vazquez, James Rodriguez, Morata
TEKNİK DİREKTÖR: Zinedine Zidane

BAYERN MUNIH: Neuer, Lahm, Boateng, Hummels, Alaba, Xabi Alonso, Vidal, Thiago, Robben, Ribery, Lewandowski
YEDEKLER: Ulreich, Rafinha, Bernat, Kimmich, Douglas Costa, Coman, Müller
TEKNİK DİREKTÖR: Carlo Ancelotti

LEICESTER CITY: 0 - ATLETICO MADRID: 1 - (26' Saul Niguez)
MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN...

STAT: King Power
SAAT: 21.45
YAYIN: Tivibu Spor 3
HAKEM: Gianluca Rocchi

LEICESTER CITY: Schmeichel, Simpson, Morgan, Benalouane, Fuchs, Drinkwater, Ndidi, Mahrez, Okazaki, Albrighton, Vardy
YEDEKLER: Zieler, Chilwell, Musa, King, Amartey, Gray, Ulloa
TEKNİK DİREKTÖR: Craig Shakespeare

ATLETICO MADRID: Oblak, Juanfran, Savic, Godín, Filipe Luís, Saul Niguez, Gabi, Gimenez, Koke, Carrasco, Griezmann
YEDEKLER: Moya, Lucas Hernandez, Thomas, Gaitan, Correa, Gameiro, Torres
TEKNİK DİREKTÖR: Diego Simeone

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Barcelona - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
FUTBOL

Barcelona'nın konuğu Juventus
Nisan ayında sporda heyecan fırtınası
FUTBOL

Spor karnavalı başlıyor!
Real Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FUTBOL

Real Madrid mi Bayern Münih mi?
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları ne zaman?
FUTBOL

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş heyecanı