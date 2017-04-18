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TFF'den Suriyeliler için futbol sahası!

Türkiye Futbol Federasyonu ile Altınözü Kaymakamlığı iş birliğiyle Hatay'ın Altınözü ilçesinde Suriyeliler'in kaldığı geçici barınma merkezindeki futbol sahası açıldı

18 Nisan 2017 Salı, 20:28:14 Güncelleme: 20:30:41

Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'nde yapımı tamamlanan sentetik çim sahanın açılış töreninde Suriyeli öğrenciler, Türkçe şarkılar seslendirdi ve gösteri sundu.

TFF Temsilci İşleri Direktörü Baki Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, burada kalan Suriyelilere duyarsız kalmadıklarını ve bu kapsamda sahayı yaptıklarını kaydetti.

"Herkes için ve her yerde futbol" diyerek sahayı yaptırdıklarını ifade eden Şahin, Suriyeli çocukların yüzünden mutluluğun, umudun eksik olmaması temennisinde bulundu.

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur ise Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'nde 8 bin 50 kişinin kaldığını ve okul çağındaki öğrencilerin eğitimlerine burada devam ettiğini söyledi.

Suriyelilerin başta sağlık olmak üzere ihtiyaçlarının Türkiye tarafından karşılandığını belirten Uygur, onları kardeş olarak gördüklerini dile getirdi.

Kampta 5 oyun parkının bulunduğunu anlatan Uygur, "Dört basketbol sahamız var. Futbol sahası önemli bir ihtiyaçtı, tam da bu sırada TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu Altınözü ve Yayladağı ilçesine iki saha yapma kararı aldılar. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Bu saha çocuklarımızın yüzünde hoş bir tebessüm oluşturdu" diye konuştu.

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı da savaşın ilk başladığı günden itibaren Suriyelilerle evlerini, aşlarını paylaştıklarını belirterek, bu tesisin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesilirken, TFF tarafından hazırlanan ve içerisinde futbol topu, atkı ve tişörtlerin yer aldığı hediyeler çocuklara dağıtıldı. Daha sonra protokol üyelerinin topa vuruşuyla Suriyeli çocuklar sahada maç yaptı.

Programa, Hatay Vali Yardımcısı Erol Özkan, TFF Genel Sekreter Vekili Mustafa Baltacı, AFAD İl Müdürü Ömer Akbaş ile çok sayıda davetli katıldı.

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