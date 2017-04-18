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Evkur Yeni Malatyaspor - Eskişehirspor
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Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Eskişehirspor: 2 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi

18 Nisan 2017 Salı, 20:47:38 Güncelleme: 20:51:30

EVKUR YENİ MALATYASPOR: 1 - ESKİŞEHİRSPOR: 2

STAT: Malatya İnönü
HAKEMLER: Ali Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Kerem Ersoy

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Pereira, İrfan Başaran (Dk. 46 Ayite), Eren Tozlu, Sadık Çiftpınar, Dialiba, Murat Akça, Ferhat Kiraz (Dk. 72 Mba), Murat Yıldırım (Dk. 83 Ahmet Aras)
ESKİŞEHİRSPOR: Boffin, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 79 Dorukhan Toköz), Uğur İnceman, Axel Meye (Dk. 70 Ofoedu), Erkan Zengin, Tarık Çamdal, Akaminko, Hakan Çinemre, Hürriyet Gücer, Kamil Ahmet Çörekçi, Bruno Mezenga

GOLLER: Dk, 19 Erkan Zengin (penaltıdan), Dk. 54 Bruno Mezenga ( Eskişehirspor), Dk. 87 Ahmet Aras (Evkur Yeni Malatyaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 74 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 13 Ferhat Kiraz, Dk. 18 Ertaç Özbir, Dk. 34 Caner Arıcı, Dk. 76 Sadık Çiftpınar, Dk. 90+4 Ahmet Aras (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 48 Bruno Mezenga, Dk. 65 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 87 Hürriyet Gücer, Dk. 90+2 Boffin (Eskişehirspor)

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