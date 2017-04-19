Monaco - Dortmund maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Monaco, Borussia Dortmund'u ağırlıyor. Deplasmandaki mücadeleyi 3-2 kazanan Monaco tur için avantajlı taraf ancak Borussia Dortmund'da da hedef evine turla dönmek. Peki Monaco - Dortmund maçıne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, şifreli mi, şifresiz mi? İşte karşılaşmanın tüm detayları...

MONACO - DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Monaco ile Borussia Dortmund karşılaşacak. Zorlu karşılaşma öncesi evine 3-2'lik galibiyetle dönen Monaco avantajlı. Ligde ve Avrupa'da başarılı sonuçlarla yoluna devam eden Monaco'da hedef taraftarı önünde skorun da avantajını koruyarak yarı finale yükselmek. Alman ekibi Dortmund, evindeki maçta rakibine 3-2 kaybetse de turu geçmek istiyor. Ligde şampiyonluktan uzak kalan Dortmund Şampiyonlar Ligi'ne tutunmak ve finale kadar gitmek istiyor. Dün Bayern Münih'in elenmesinin ardından Dortmund'da elenirse Almanların Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir takımı kalmayacak. Zorlu Monaco, Borussia Dortmund maçı 19 Nisan 2017 Çarşamba günü Türkiye saati ile 21:45'te başlayaca. Stade Louis II Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Slovenya futbol Federasyonu'ndan Damir Skomina yönetecek. Mücadele Tivibu Spor 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MONACO VE DORTMUND HAKKINDA İSTATİSTİKLER

● Monaco, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

● Borussia Dortmund, oynadığı son 5 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.

● Monaco, oynadığı son 5 maçta 9 gol attı, kalesinde 8 gol gördü.

● Borussia Dortmund, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, 9 gol yedi.

● Monaco, evinde oynadığı son karşılaşmada Dijon'u 2-1 ile geçti.

● Borussia Dortmund, deplasmanda oynadığı son maçta Bayern Münih'e 4-1 kaybetti.

MARC BARTRA SAHADA OLAMAYACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Borussia Dortmund ile Monaco arasındaki karşılaşma öncesinde meydana gelen patlamada yaralanan Borussia Dortmundlu İspanyol oyuncu Marc Bartra'nın, hastaneden taburcu edildiği açıklandı.

Borussia Dortmund’un sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, patlamanın ardından hastaneye kaldırılan ve elinden başarılı bir operasyon geçiren İspanyol oyuncunun taburcu edildiği ifade edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk ayağında geçen salı günü oynanması planlanan Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesinde sarı-siyahlıların otobüsüne bombalı saldırı düzenlenmiş ve patlama sırasında Bartra'nın el bileği kırılmıştı. Borussia Dortmund’un teknik direktörü Thomas Tuchel, 26 yaşındaki oyuncunun yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtmişti.

MUHTEMEL KADROLAR

Monaco: Danijel Subasic, Almamy Toure, Benjamin Mendy, Jemerson, Kamil Glik, Bernardo Silva, Joao Moutinho, Thomas Lemar, Tiemoue Bakayoko, Kylian Mbappe, Radamel Falcao

Borussia Dortmund: Roman Bürki, Lukasz Piszczek, Sokratis, Julian Weigl, Marco Reus, Nuri Şahin, Shinji Kagawa, Sven Bender, Ousmane Dembele, Pierre Aubameyang