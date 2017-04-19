Dick Advocaat: "Derbide Galatasaray'ın kadrosu bizim için fark etmez"

Galatasaray’ın nasıl bir kadro çıkaracağına dair hafta boyunca süren tartışmaları yakından takip eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, medyayı dahi yakından izliyor.

Rakibin derbi öncesinde psikolojik bir savaş verdiğine inanan Hollandalı kurt teknik adam, futbolcularına bu konuyla ilgili uyarılarda bulundu.

Advocaat, rakibin derbi öncesi klasik bir taktik uyguladığını ifade ederken, “Sahaya Galatasaray adına kimler çıkarsa çıksın hafta boyunca çalıştıklarımızdan ve kalan günlerde yapacağımız çalışmalardan edindiğimiz tecrübelerden kesinlikle vazgeçmeyeceğiz. Kendi planımızı uygulayacağız ve rakibi bizim istediğimiz oyun anlayışıyla oynamalarına zorlayacağız. Eğer bunu başarabilirsek istediğimiz galibiyete ulaşabiliriz. Bu yüzden rakipte kim oynarsa oynasın bizim için fark etmez” ifadelerini kullandı.

‘YILDIZLAR OYNAR’

Advocaat ayrıca Sneijder, De Jong, Podolski gibi yıldızların oynayıp oynamayacağıyla ilgili süren tartışmalar için de, “Ben bu tarz büyük maçlarda tüm yıldız oyuncuların sahada olacağına inanıyorum. Daha önceki maçlarda hangi oyuncuların sahaya çıktığının bir önemi yok. Hazırlıklarımızı buna göre yapmalıyız. Ama olur da oynamazlarsa bizim için olumsuz bir yanı olmaz” tespitlerini yaptı.

HABERTÜRK SPOR / Ahmet Selim KUL