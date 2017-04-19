19 Nisan 2017 Çarşamba, 10:20:33 | Güncelleme: 10:37:46
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Başakşehir mağlubiyetiyle Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansını ateşe atan G.Saray’da yönetim yeniden kolları sıvadı.
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Futbolcuları motive edebilmek için son çare olarak prim kozunu kullanan Özbek yönetiminin, Fenerbahçe derbisi için küçük bir miktar dağıtmayı düşündükleri ancak asıl büyük primin sezon sonuna saklandığı ortaya çıktı.
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Sarı-Kırmızılı idarecilerin, takımın ligi ikinci bitirerek Devler Ligi’ne katılması ve oynanacak ön elemeyi geçmeleri halinde oyunculara dev bir prim dağıtacakları öğrenildi.
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Şampiyonlar Ligi’ne gidilmesi halinde yayın ve sponsor gelirleri ile birlikte kombine ve forma satışlarıyla toplamda 50 milyon Euro’ya yakın bir paranın geleceğini hesaplayan yönetimin, futbolculara da en az 5 milyon Euro’luk bir miktarı paylaştırmayı planladıkları öğrenildi.
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‘KAZANDIR VE KAZAN’ Mali açıdan sıkıntıda bulunan yönetimin, ekonomik anlamda rahatlamak için Şampiyonlar Ligi’ne çok önem verdiği belirtildi.
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Prim vaadiyle takımın motivasyonunu en üst düzeye çıkarmak isteyen idarecilerin, ‘Kazandır ve kazan’ formülünü benimsedikleri kaydedildi.
HABERTÜRK SPOR / Erhan TELLİ
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BAŞKAN FLORYA'DAN ÇIKMIYOR Bu arada Sarı-Kırmızılı camia açısından büyük önem taşıyan kritik Fenerbahçe derbisi için oyunculara moral vermek isteyen başkan Dursun Özbek, adeta Florya’ya kamp kurdu.
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Geçtiğimiz cumartesi günü Metin Oktay Tesisleri’ne giderek oyuncularla görüşen ve idmanı izleyen Özbek’in bugünkü antrenmanı da Florya’da takip edeceği öğrenildi.
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SNEIJDER VE DE JONG'DAN AYHAN AKMAN'A... Öte yandan geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Selçuk İnan’ın kayınpederinin cenazesine katılan Galatasaraylı futbolculardan Wesley Sneijder ve Nigel de Jong, Zincirlikuyu Camisi’ndeki törenin ardından yardımcı antrenör Ayhan Akman ve tercüman Mert Çetin ile yemekte buluştu.
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Teknik direktör İgor Tudor’la anlaşamadıkları bilinen ikilinin yaşadıkları sorunları aktardıkları öğrenildi.
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Oynatılmadıkları için rahatsız olduklarını ifade eden Hollandalı oyuncuların, Hırvat hocanın kendilerine daha fazla forma şansı vermesini istedikleri bildirildi.
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TUDOR ÇİFT İDMANDAN VAZGEÇTİ Galatasaray’ın başına geldikten sonra idman eksiği gördüğü takımına haftanın bir günü çift antrenman yaptıran teknik direktör İgor Tudor, derbi öncesi bu uygulamadan vazgeçti.
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Sezon ortası aşırı yüklenme yaptırdığı için oyuncularını sakatlığa kurban verdiği için eleştirilen Hırvat hocanın, kritik maç öncesi sakatlık kabusu yaşamamak adına böyle bir karar aldığı bildirildi.
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Resmi siteden de önceki gün açıklanan antrenman raporunda dünü çift idmanla geçireceği belirtilen Sarı-Kırmızılı takım, bu ani kararın ardından dünü tek antrenmanla tamamladı.
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Kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapan Cimbom’da Serdar Aziz dışında eksik oyuncu bulunmuyor.