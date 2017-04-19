GALATASARAY HABERLERİ
19 NİSAN 2017
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G.Saray'da derbi öncesi flaş gelişme!

19 Nisan 2017 Çarşamba, 10:20:33

  • 1 G.Saray'da derbi öncesi flaş gelişme!
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    Başakşehir mağlubiyetiyle Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansını ateşe atan G.Saray’da yönetim yeniden kolları sıvadı. 

  • 2 G.Saray'da derbi öncesi flaş gelişme!
    2 | 15

    Futbolcuları motive edebilmek için son çare olarak prim kozunu kullanan Özbek yönetiminin, Fenerbahçe derbisi için küçük bir miktar dağıtmayı düşündükleri ancak asıl büyük primin sezon sonuna saklandığı ortaya çıktı. 

  • 3 G.Saray'da derbi öncesi flaş gelişme!
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    Sarı-Kırmızılı idarecilerin, takımın ligi ikinci bitirerek Devler Ligi’ne katılması ve oynanacak ön elemeyi geçmeleri halinde oyunculara dev bir prim dağıtacakları öğrenildi.

  • 4 G.Saray'da derbi öncesi flaş gelişme!
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    Şampiyonlar Ligi’ne gidilmesi halinde yayın ve sponsor gelirleri ile birlikte kombine ve forma satışlarıyla toplamda 50 milyon Euro’ya yakın bir paranın geleceğini hesaplayan yönetimin, futbolculara da en az 5 milyon Euro’luk bir miktarı paylaştırmayı planladıkları öğrenildi.

  • 5 G.Saray'da derbi öncesi flaş gelişme!
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    ‘KAZANDIR VE KAZAN’
    Mali açıdan sıkıntıda bulunan yönetimin, ekonomik anlamda rahatlamak için Şampiyonlar Ligi’ne çok önem verdiği belirtildi. 

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