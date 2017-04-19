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Şampiyonlar Ligi’ne gidilmesi halinde yayın ve sponsor gelirleri ile birlikte kombine ve forma satışlarıyla toplamda 50 milyon Euro’ya yakın bir paranın geleceğini hesaplayan yönetimin, futbolculara da en az 5 milyon Euro’luk bir miktarı paylaştırmayı planladıkları öğrenildi.