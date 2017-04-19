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Beşiktaş, Vodafone Arena'da Avrupa maçı kaybetmedi!

Beşiktaş, Vodafone Arena'da Avrupa kupalarında rakiplerine hiç mağlup olmadı. Siyah-Beyazlılar, 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 11:36:34 Güncelleme: 11:38:58

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon 11 Mayıs 2016'da Süper Lig'de Bursaspor maçıyla hizmete giren Vodafone Arena'da bugüne kadar ligde ve Avrupa'da hiç maç kaybetmedi. Süper Lig'de Vodafone Arena'da 16 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlılar 13 kez rakiplerini mağlup ederken, 3 kez berabere kaldı.

Geçtiğimiz sezon ligde şampiyon olarak bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt gruplardan başlayan Beşiktaş, Vodafone Arena'da ilk kez bu sene Avrupa heyecanı yaşadı. Kartal, bu sezon Vodafone Arena'da 5 kez yabancı misafirleri ile karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar, 2 kez sahadan galip ayrılırken, 3 kez de rakipleri ile yenişemedi. Söz konusu mücadelelerde Beşiktaş, rakip fileleri 11 kez havalandırırken, 7 kez de kalesini gole kapatamadı.

TEK MAĞLUBİYET FENERBAHÇE'YE
Beşiktaş, Vodafone Arena'daki tek mağlubiyetini Fenerbahçe karşısında aldı. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi ağırlayan siyah-beyazlılar, 5 Şubat 2017'de oynanan maçta rakibine 1-0 mağlup olarak kupaya veda etmişti.

Fenerbahçe'nin golünü Robin van Persie kaydederken, Ali Palabıyık'ın Dusko Tosic'e çıkardığı kırmızı kart tartışma konusu olmuştu.
Siyah-beyazlıların bu sezon Avrupa kupalarında evinde oynadığı karşılaşmalar şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu
Beşiktaş: 1 - Dinamo Kiev: 1
Beşiktaş: 1 - Napoli: 1
Beşiktaş: 3 - Benfica: 3

UEFA Avrupa Ligi 2. Tur
Beşiktaş: 2 - Hapoel Beer Sheva: 1

UEFA Avrupa Ligi 3. Tur
Beşiktaş: 4 - Olympiakos: 1

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