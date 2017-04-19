TFF 1.Lig'de 28'nci hafta mücadelesinde Denizlispor, Şanlıurfaspor'la karşılaşacak. Ligde zor günler geçiren ve ateş hattının 1 puanla bir basamak üstünde bulunan Şanlıurfaspor'un deplasmanda kazanmaktan başka çaresi yok. Peki zorlu Denizlispor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman,saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın tüm detayları...

DENİZLİSPOR-ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TFF 1.Lig'de Denizlispor, kümede kalma mücadelesi veren Şanlıurfaspor'u ağırlıyor. Ligde topladığı 34 puanla 10'uncu sırada bulunan Denizlispor play-off şansını sonuna kadar kovalamak için kazanmak istiyor. Şanlıurfaspor'da ise durum daha kritik... Sarı-Yeşilli ekip 27 haftada yalnızca 26 puan toplayabildi. Bu süreçte 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. TFF 1.Lig'de kalmayı hedefleyen Şanlıurfaspor'un kazanmaktan başka çaresi yok. Zorlu Denizlispor - Şanlıurfaspor maçı 19 Nisan Çarşamba (bugün) saat 16.00'da başlayacak. Denizli Atatürk Satdı'nda oynanacak karşılaşmada Suat Arslanboğa düdük çalacak. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Erkan Akbulut yapacak. Kritik karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Denizlispor - Şanlıurfaspor arasında oynanacak müsabakanın bilet fiyatları tüm tribünler için tam 10 TL, öğrenci 5 TL olarak belirlendi.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON 10 KARŞILAŞMA

Ş.Urfaspor 1 - 0 Denizlispor

Ş.Urfaspor 1 - 1 Denizlispor

Denizlispor 1 - 1 Ş.Urfaspor

Ş.Urfaspor 3 - 0 Denizlispor

Denizlispor 3 - 1 Ş.Urfaspor

Denizlispor 1 - 0 Ş.Urfaspor

Ş.Urfaspor 2 - 0 Denizlispor

Ş.Urfaspor 1 - 0 Denizlispor

Denizlispor 0 - 2 Ş.Urfaspor

Ş.Urfaspor 0 - 1 Denizlispor

ŞANLIURFA CEPHESİ

"LİGDE KALMAK İSTİYORUZ"

TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı İsmail Bağıban, "Kalan kritik maçları en az kayıpla kapatarak ligde kalmak istiyoruz." dedi.

Bağıban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son maçta sahalarında Samsunspor'a 2-1 yenildiklerini hatırlatarak, kazanmaları gereken bir müsabakayı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

Ligde son 7 hafta öncesi 26 puanla küme düşme potasının hemen üstünde bulunduklarını kaydeden Bağıban, şöyle konuştu:

"Oyuncu, teknik heyet ve taraftarlarla kenetlenerek bu kötü günleri geride bırakacağımıza inanıyorum. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlamamıza rağmen yaşadığımız şanssızlıklar bizi buralara getirdi. 19 Nisan Çarşamba günü Denizlispor ile deplasmanda çok önemli bir maça çıkacağız. Bu müsabakadan alacağımız puan ya da puanlarla yeni bir seri başlatmak ve bulunduğumuz yerden hızlıca uzaklaşmak istiyoruz. Moralimizi bozmadan kalan kritik maçları en az kayıpla kapatarak ligde kalmak istiyoruz. Yönetim olarak oyuncularımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz ve ligde kalacağımıza inanıyoruz."

DENİZLİSPOR CEPHESİ

SAKATLARIN DURUMU

Denizlispor'da tedavisi süren Alperen ile dünkü idmanda arka adalesindeki sakatlığı nükseden Veli oynamayacak. Balıkesirspor deplasmanında sakatlanan Keremcan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Alperen'in yokluğunda sağ bekte Burak'ın görev alması bekleniyor.

ALİ TANDOĞAN'IN YERİNE TİMUÇİN BEYAZIT

Ali Tandoğan'ın istifasından sonra teknik direktör olarak Timuçin Beyazıt'la el sıkışan Başkan Süleyman Urkay'ın, kesin kararını Şanlıurfaspor maçından sonra vereceği belirtildi.