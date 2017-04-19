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Alanyaspor'da Vagner Love şoku!

Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürdüren Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı golcüsü Vagner Love, sağ arka alt adalesinden sakatlandı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:19:26 Güncelleme: 15:25:29

Yıldız golcü en az 1 hafta sahalardan uzak kalacak.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Osmanlıspor'u ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor'da Vagner Love şoku yaşanıyor. Ligde attığı 16 golle krallık yarışında 17 Cenk Tosun'u takip eden yıldız golcünün 1 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen dünkü idmanda sağ alt adalesinde ağrı hisseden ancak idmanı tamamlayan Love'ın bu sabah ağrıları arttı.

Fizyoterapist Ali Şanlı gözetiminde doktor kontrolünden geçen yıldız futbolcunun, çekilen MR ve yapılan kontroller sonucunda sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi. Bu sezon attığı gollerle takımının topladığı puanlarda büyük pay sahibi olan Vagner Love'ın tedavisine vakit kaybetmeden başlanırken, yıldız oyuncunun 1 hafta boyunca sahalardan uzak kalacağı da ifade edildi.

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