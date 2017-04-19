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Futbol dünyasından seks skandalları

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:24:59

  • 1 Futbol dünyasından seks skandalları
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    FUTBOL DÜNYASINDAN UNUTULMAZ SEKS SKANDALLARI

    Antalyasporlu Samuel Eto'o'nun eski kız arkadaşı Nathalie Koah, yıldız futbolcunun seks sırlarını ifşa etti.

  • 2 Futbol dünyasından seks skandalları
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    Oyuncuyla olan yedi yıllık birlikteliğini anlattığı 'Porno intikamı' isimli bir kitap yazan Koah'a karşı Kamerunlu futbolcu dava açmış ve kitabın yayınlanmasını ve dağıtımını durdurtmuştu.

    France 24'e konuşan Koah ele aldığı bazı konuları açıkladı...

     

  • 3 Futbol dünyasından seks skandalları
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    Nathalie "Eve geldiğimde bir üçüncü daha olurdu. Beni evde üçlü seks yapmak için beklerdi. Beni yatakta başkalarıyla görmek ve bir adamla seks yaptığımı izlemek de hoşuna gidiyordu. Başka kızlarla fotoğraf çekilip bunları bana göndermekten de keyif alırdı" dedi.

  • 4 Futbol dünyasından seks skandalları
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    DAVAYI KAZANDI
    Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Samuel Eto'o eski kız arkadaşına karşı açtığı davayı kazandı. 

  • 5 Futbol dünyasından seks skandalları
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    Nathalie Koah ile yedi yıllık ilişki yaşayan Kamerunlu futbolcu geçtiğimiz haftalarda Koah'ın kendisiyle olan ilişkisini yazdığı kitabını mahkeme kararıyla toplatmıştı.

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