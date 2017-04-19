Futbol dünyasından seks skandalları

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:24:59 | Güncelleme: 16:41:56
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FUTBOL DÜNYASINDAN UNUTULMAZ SEKS SKANDALLARI
Antalyasporlu Samuel Eto'o'nun eski kız arkadaşı Nathalie Koah, yıldız futbolcunun seks sırlarını ifşa etti.
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Oyuncuyla olan yedi yıllık birlikteliğini anlattığı 'Porno intikamı' isimli bir kitap yazan Koah'a karşı Kamerunlu futbolcu dava açmış ve kitabın yayınlanmasını ve dağıtımını durdurtmuştu.
France 24'e konuşan Koah ele aldığı bazı konuları açıkladı...
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Nathalie "Eve geldiğimde bir üçüncü daha olurdu. Beni evde üçlü seks yapmak için beklerdi. Beni yatakta başkalarıyla görmek ve bir adamla seks yaptığımı izlemek de hoşuna gidiyordu. Başka kızlarla fotoğraf çekilip bunları bana göndermekten de keyif alırdı" dedi.
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DAVAYI KAZANDI Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Samuel Eto'o eski kız arkadaşına karşı açtığı davayı kazandı.
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Nathalie Koah ile yedi yıllık ilişki yaşayan Kamerunlu futbolcu geçtiğimiz haftalarda Koah'ın kendisiyle olan ilişkisini yazdığı kitabını mahkeme kararıyla toplatmıştı.
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Özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini suçladığı eski kız arkadaşını Fransa'da mahkum ettiren Eto'o, bu kez bir hukuk zaferi de ülkesinde kazandı.
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Eto'o Koah'ı, koluna taktığı Rolex marka saati çalmakla suçladı.
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Futbolcuyu haklı bulan mahkeme konuyla ilgili kararını verdi, yakışıksız alıkoyma gerekçesiyle kendisine hapis cezası verdi.
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Verilen 6 aylık hapis cezası üç yıllığına ertelendi. Kamerun'un başkenti Yaounde'deki davada ayrıca 12.7 milyon Afrika Frankı (63000 TL) para cezası kesildi.
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'İntikam pornosu' ismiyle ve 'Futbol, sex, para. Samuel Eto'o'nun eski sevgilisinin tanıklığı' mottosuyla basılan kitap mahkeme kararıyla toplatılmıştı. (Skorer)
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Ryan Giggs’in üçüncü kez eşini aldattığı ortaya çıkması ortalığı karıştırdı. Ryan Giggs’in eşi Stacey’in bu kez Galli futbol adamından boşanacağı konuşuluyor..
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İngiliz futbol takımı Manchester United’ın eski kaptanı Ryan Giggs’in, bir garsonla flört etmesi evliliğini bitiren son damla oldu.
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2011’de Giggs’in, erkek kardeşinin eşiyle sekiz yıllık gizli bir ilişki yaşadığı ortaya çıkmış, skandala rağmen Giggs ve eşi Stacey boşanmamıştı. Ancak futbolcu, ikinci çocuğunun doğumunun ardından ise 2011’de model Imogen Thomas ile de bir ilişki yaşamıştı.
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Giggs ile aralarını düzeltmek için şans veren Stacey’nin, son olaydan sonra ise çevresine artık ilişkinin bittiğini söylediği aktarıldı.
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İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen genç oyuncular Timothy Fosu-Mensah ve Anthony Martial ile ilgili çok ilginç bir iddia ortaya atıldı.
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İddianın sahibi Fransız model Eglantine-Flore Aguilar. İngiliz basınında çıkan habere göre Aguilar, 18 yaşındaki Hollandalı Fosu-Mensah'ın geceleri kendisine mesaj atarak Anthony Martial ile birlikte grup seks yapma konusunda ısrarcı oldu.
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Timothy Fosu-Mensah ile ara sıra görüntülü konuşma yaptıklarını söyleyen Aguilar; "Timothy bazen Martial'i de gösteriyordu kamerada. Aklında sürekli seksle ilgili şeyler vardı."
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"Ardından bana; 'İkiye bire var mısın?' şeklinde bir soru sordu. Reddedip konuşmayı sonlandırdım."
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"Sonradan anladım ki tek derdi benimle sevişmekmiş. Martial'in de buna ortak olması için yalvardı. "
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"Timothy, United'ın A takımında olduğu için adam olduğunu düşünebilir ama o yalnızca bir çocuk." sözlerini kullandı."
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İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa'nın kaptanı Gabby Agbonlahor'un otel odasında çekilmiş fotoğrafları skandal yarattı.
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Manchester United karşısında alınan yenilgi sonrasında Premier Lig'den düşmesi kesinleşen Villa'nın kaptanı Agbonlahor, üç arkadaşıyla birlikte bir otel odasına alem yaptı. 29 yaşındaki futbolcunun iki kız arkadaşıyla birlikte çekildiği fotoğrafta, yerdeki azot oksit gülme gazı tüplerinin olması dikkatlerden kaçmadı.
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Agbonlahor'un otel odasına kullandığı azot oksitli gülme gazı kan basıncı kaybı ve kalp krizine yol açabiliyor. Başarılı futbolcu geçtiğimiz haftalarda nargile içerken çekilen görüntüleri nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.
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FUTBOLDA SEKS SKANDALLARI İngiliz basınına göre, teknik direktör Nigel Pearson'ın oğlu James, golcü oyuncu Tom Hopper ve kaleci Adam Smith, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir otel odasında grup seks yaptı ve birlikte oldukları Taylandlı kadınlara ırkçı söylemlerde bulundu.
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Taylandlı iş adamları Vichai ve Aiyawatt Srivaddhanaprabha'nın sahibi olduğu Leicester City'de, 3 futbolcunun böyle bir skandalın içinde yer almasının ilişkileri zedeleyebileceği vurgulandı.
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Irkçılığa karşı güçlü bir duruş sergileyen Leicester City'de, teknik direktör Pearson'un da futbolda ırkçılığa karşı oluşturulan "Kick It Out" kampanyasının başkanı olduğu da vurgulandı. Kulüp yönetimi olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Meksikalı TV yapımcısı Vivian Cepeda'nın adı üst üste skandallarla anılmaya başladı.
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Seksi yapımcının adı son olarak Meksika milli takımında da forma giyen Alan Pulido ile göründüğü seks kasedinin ortaya çıkması ile duyuldu.
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Seks kasedinin nasıl ve kimler tarafından medyaya sızdırıldığı henüz tespit edilemese de her gün videodan çekilmiş fotoğraflar internette yer almaya başladı.
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Bu Vivian Cepeda'nın seks kaseti ile ilk imtihanı değil. Daha önce de Latin Amerikalı şarkıcı Eliseo Robles Jr ile çekilen seks kaseti ortaya çıkmıştı.(Sporx)
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Arsenal'in Şilili futbolcusu Alexis Sanchez'in eski kız arkadaşı Valentina Roth'un yatak odası itirafları bomba etkisi yarattı.
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İngiliz basınında yer alan haberde, Roth'un Sanchez'in Şili'nin başkenti Santiago'da bulunan evinde yaşananlarla ilgili bir Şili televizyonuna konuştuğu belirtildi.
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Roth, Sanchez ile seks yaptıkları sırada, yatak odasında bulunan tuvalette gizlenen Şilili oyuncunun iki arkadaşının bu anları videoya aldıklarını açıkladı.
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Olayın ardından Sanchez'i terk ettiğini dile getiren Roth, "Birçok insan için rol modeli olabilir, goller attığı için Arsenal taraftarları tarafından her zaman sevilebilir fakat ondan nefret ediyorum..."
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"Ve bana o gece yaptığından dolayı onu asla affetmeyeceğim. Belki Alexis, seviştiği bir kadının videosunu çekmeyi komik bulabilir ancak biri bunu annesine veya kardeşine yapsa sinirleneceğine eminim" dedi.
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Sanchez'i hayatından tamamen sildiğini ve İngiltere'deki herkesin neler olduğunu öğrenmesini istediğini vurgulayan Roth, bu olayın ardından ölüm tehditleri aldığını da sözlerine ekledi.
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Kariyerinde yalnızca Manchester United forması giyen ve Kırmızı-Şeytanlar'da kazanılmadık kupa bırakmayan Ryan Giggs, kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Rhodri Giggs tarafından topa tutuldu.
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2011 yılında 8 yıllık eşi Natashla ile evliliğini sonlandıran Rhodri Giggs, buna sebep olarak abisi Ryan'ın eşiyle seks yapmasını gösterdi.
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Olayın ardından 3 yıl geçtikten sonra konuyla ilgili ilk kez konuştuğunu belirten Rhodri şu ifadeleri kullandı: "O gün Oldtrafford'da futbol oynadıktan sonra eve dönmüştüm ve erken uyumuştum. Daha sonra kalktığımda gece saat 3'tü ve karım evde değildi."
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"Sabah saat 6'da Natasha'nın annesi, elinde bir mektup bulunan kağıtla kapıyı çaldı. News of The World'den haberleri okurken, annesi de yanımdaydı. İşte olayı böyle öğrendim."
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"Daha sonra onu aradım ve 'doğru mu?' dedim. İlk önce reddetti. O an neye inanıp inanamayacağımı bilmiyordum. Burada güvenebileceğiniz iki insan var ve ikisine de inanmak istiyorsunuz."
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"Ancak Natasha bana Ryan'ın yazdığı mesajları gösterdi. Sonrasında abim bana bunun sadece seks olduğunu hiçbir şey ifade etmediğini söyledi."
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Dinamo Moskova forması giyen yıldız oyuncu Aleksandr Kokorin'in striptizci kızlar ile çekilen fotoğrafları basına sızdı. 23 yaşındaki yetenekli oyuncu, ülke basını tarafından oldukça sert bir şekilde eleştirildi.
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Kokorin'in sevgilisinin olaya nasıl tepki vereceği ülke basınında merak konusu oldu.
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TARİHE GEÇEN SKANDALLAR İngiltere'nin yüksek tirajlı tabloid gazetelerden The Sun on Sunday, bugünkü birinci sayfa manşet haberinde evli Manchester Unitedlı yıldız futbolcu Antonio Valencia'nın seks skandalını haber etti.
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Cinsel ilişki önermek için karısının arkasından iki kadına çıplak fotoğraflarını gizlice gönderen 29 yaşındaki milli futbolcunun , iki kadını Manchester'da bir otelde seks partisi yapmaya davet ettiği öğrenildi.
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Manchester United'ın kanat futbolcusu Valencia'nın kendisine bir çok çıplak fotoğraf gönderdiğini söyleyen güzellik uzmanı Katy Latham (20) "Karısı ve çocuğu olduğunu bilmiyordum. Tek istediği seksti. Yaptığı doğru değil" diye konuştu.
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1- Bazı insanlara hiçbir şey yetmiyor, Ashley Cole'un durumu tam da buna örnek. İngiltere için oynuyor, iyi para kazanıyor ve güzel bir şarkıcıyla evli ama anlaşılan o ki bunlar Cole için yeterli değilmiş.
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Aşk delisi Cole, geçen yıl çıplak fotoğraflarını bir modele (Brooke Healy)göndermek isterken karısına yakalanmıştı. Çift daha sonra boşandı.
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2- İngiltere kaptanı John Terry'nin Vanessa Perroncel'le evlilik dışı ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı. Perroncel, bir başka milli futbolcu ve Terry'nin takım arkadaşı Wayne Bridge'in çocuğunun annesi.
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İngiltere'nin teknik patronu Fabio Capello, skandal sonrası Terry'nin kaptanlığını aldı. Manchester City formasıyla Stamford Bridge'e gelen Bridge ise seramonide Terry'nin elini sıkmayı reddetmişti.
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3 - Fransa Milli Takımı oyuncuları, Benzema ve Ribery'nin reşit olmayan bir fahişeyle beraber oldukları haberi uzun süre gündemi meşgul etmişti.
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Ribery, Zahia Dehar'la ilişkiye girdiğini kabul etse de kızın yaşını bilmediğini vurgularken Benzema da iddiaları reddetti.
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Govou'nun da adı skandalda geçiyordu. Fransa skandalın ardından katıldığı Dünya Kupası'ndan ise fiyaskoyla döndü.
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4 - Almanların efsanevi kalecilerinden Kahn, hamile karısını 21 yaşındaki parti kızı Verena Keth'le aldatmıştı.
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Tabloid gazeteler Keth'i "çatallanmış parti pilici" olarak anmaya başlarken bugün Bayern'de başkanlık görevini yürüten Uli Hoeness, skandalı ilk duyduğunda kusmak istediğini açıklamıştı.
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5 -Brezilya'nın fenomen golcüsü Ronaldo, kız arkadaşını evine bıraktıktan sonra birkaç fahişeyle birlikte otel odasına dönmüştü.
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Ronaldo, fahişelerin aslında transeksüel erkekler olduğunu anlayınca onları kovarken fahişeler sessiz kalmak için başarılı oyuncudan para istemişti.
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Rio polisi ise Ronaldo'nun gerçekleri kendilerine anlattığını söylemiş, Brezilyalı golcü ise bu hatanın yükünü ömür boyu taşıyacağını açıklamıştı.
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6- İngiltere milli takımı ve Premier lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'un formasını giyen Jermain Defoe, çocukların oyun alanının yakınında arabada genç bir kızla seks yaparken yakalandı.
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Defoe halka açık yerde yaptığı uygunsuz davranış nedeniyle hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.
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7 - Bulgaristan Milli Takımı oyuncuları Valerij Bojinov ile Nikolaj Mihajlov arasında yaşananlar yok artık dedirtti.
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Popstar eşi Alicia'dan ayrılan Bojinov, geçen yıl milli takımdan arkadaşı olan 22 yaşındaki genç kaleci Mihajlov'un eski sevgilisi ve playboy kadını Nikoleta ile birlikte olmaya başladı.
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Nikoleta'nın sosyal paylaşım sitesine koyduğu fotoğraflarla 25 yaşındaki golcü futbolcuyla yaşadığı aşkı kamuoyuyla paylaşmasının ardından Mihajlov da Bojinov'un eski eşi Alicia'yla birlikte olmaya başladı.
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8- Yıldız futbolcu Giggs'in kardeşinin eşiyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı.
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4 yıllık evliliği bulunmasına karşın Galler eski güzellik kraliçesi Imogen Thomas’ın yanı sıra kardeşinin karısı Natasha ile de ilişkisi ortaya çıkan Manchester Unitedlı yıldız oyuncu Ryan Giggs’e dokunan ünlü oluyor!
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Bunlardan biri de eski Cardiff güzeli Lisa Jeynes.
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42 yaşındaki kadın, Giggs’le defalarca birlikte olduğunu söyledi.
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9 - (Kobe Bryant) 2003 yılında Colorado köşkünde 19 yaşındaki Katelyn Faber isimli genç kıza tecavüz etmekle suçlanan dünyaca ünlü basketçinin kariyeri en düşük noktasına ulaştı.
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Sponsorluk antlaşmalarını kaybeden Kara Mamba bu olayı çabuk atlattı.
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2007 yılında MVP ödülüne layık görülen yıldız oyuncu 3 yıl içersinde LA Lakers ile 2 şampiyonluk kazandı
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10 - Beşiktaş'a transferi gündeme gelen, ancak özel hayatı nedeniyle siyah-beyazlıların almaktan vazgeçtiği Hırvat stoper Drpic'in skandalları bitmek bilmiyor.
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Hırvat futbolcunun eşi Nives Celsius, Almanya'nın ünlü erkek dergilerinden birine soyundu.
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Verdiği pozlar ülkede olay yarattı. Bilindiği gibi Drpic ve eşi daha önce 'Real Madrid'in dünyaca ünlü stadı Santiago Bernabeu'da sevişmek en büyük hayalimiz' açıklamasını yaparak gündeme oturmuştu.
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Dino Drpic takımında 69 numaralı formayı giymek istemiş ancak yönetim izin vermemişti, Drpic'in takımında giydiği 69 numaralı forma da tartışılmıştı.
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11 - İngiltere Premier Ligi takımlarından Derby Country'nin teknik direktörü Paul Jewell'ın, evli olduğu söylenen sarışın sevgilisi ile sevişme görüntüleri basına yansıdı.
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Evli ve iki çocuk babası olan Jewell'ın kamerasıyla aldığı ortaya çıktı.
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Görüntülerde Jewell, sarışın sevgilisini yatağa bağlıyor ve çift Mercedes marka bir aracın önünde sevişiyor. İkili kameraya kullandıkları seks oyuncaklarını da gösteriyor.
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12 - Vagner Love ile Robinho'nun seks partisi yaparken çekilen görüntüleri Brezilya’yı karıştırdı.
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Love’un Youtube’da yayınlanan görüntülerinde seviştiği Brezilyalı porno yıldızı Pamela Butt, kasetin geçen yıl çekildiğini ve tamamen spontane geliştiğini söyledi.
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Pamela, görüntülerin internete düşmesine şaşırdığını ancak fazla etkilenmediğini belirterek, “Ben zaten porno yıldızıyım. Paramı porno filmlerinden kazanıyorum. Bu yüzden Love ile para karşılığı yatmam söz konusu olamaz. Bir arkadaş ortamından eğlenirken tamamen kendiliğinden gelişti ve bir başka arkadaş görüntüleri kaydetti” dedi.
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13 - (Eva Roob) 23 yaşındaki yetenekli futbolcu, 2001'de FC Nuremberg'de profesyonel futbol kariyerine başladı ve kısa süre içerisinde bayan futbolunun yıldız isimlerinden biri oldu.
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Hayatını futboldan kazandığı parayla sürdüren Eva Roob bir süre sonra futboldan kazandığı parayla yetinmedi ve yavaş yavaş porno sektörüne girmeye başladı. Roob defansa yönelik orta saha mevkiinde Almanya'nın en iyi bayan futbolcularından biri olarak tanınıyordu.
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Sahne ismi Samira Summer olan Roob konuyla ilgili açıklamasında, 'Futbol bana çok uygundu ama yetmiyordu. Porno sektöründen çok memnunum' dedi.
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14- Dünyanın en çok kazanan sporcusu unvanını taşıyan golfçü Tiger Woods'un yaşadığı seks skandalının ardından herşeyini yavaş yavaş kaybetti.
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Önce eşi Elin Nordegren'in açtığı boşanma davasıyla sarsılan ünlü golfçü daha sonra yaklaşık 12 milyar dolarlık reklam anlaşmasını sponsorların artık Tiger Woods'un doğru temsilci olmadığını düşünerek iptal etmesiyle ise bir darbe daha yedi.
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15 - Demir lakaplı eski ünlü boksör Mike Tyson İndianapolis'te otel odasında 18 yaşındaki Desiree Washinghton isimli bir genç kıza tecavüz etmekten tutuklandı.
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Mahkeme Mike Tyson'ı 6 yıl hapis cezasına çarptırdı daha sonra ceza denetimli serbestlik şartıyla 4 yıla çevrildi. 3 yıl cezaevinde yattıktan sonra serbest bırakılan Mike Tyson kariyerini yeniden canlandırmak istesede bunu başaramadı.
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16 - 2004 yılında İngiltere Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapan Sven-Goran Eriksson, Faria Alam adında bir kadınla gizlice ilişkiye girdiği gerekçesiyle büyük eleştiri aldı.
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Eriksson ile ilişkisini detaylı bir şekilde grafiklerle anlatan Alam, aynı zamanda İngiltere Futbol Federasyonu üst yöneticisi Mark Palios ile de aşk yaşadığını itiraf etti. Palois, görevinden istifa etmek zorunda kalırken, Eriksson da milli takımın başında daha fazla kalamadı.
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17 - Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Max Mosley'nin 5 hayat kadını ile Nazi Fetişizmini andıran kırbaçlı kemerli görüntüleri yayınlanmıştı.
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Formula 1 pilotlarından Mark Webber yaptığı açıklamada Mosley'in bir an önce istifa etmesi gerektiğni söylemişti.
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18- Cristiano Ronaldo Manchester United’ta oynarken 5 eskort kızla yaptığı kaçamak İngiliz basınında manşetlere çıkmıştı.
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Genç futbolcunun eskort kızlarla birlikte jakuzide 6 saat boyunca alem yaptığı,havuzda ve evin çeşitli odalarında zaman geçiren futbolcu hakkındaki haber basına bomba gibi düşmüştü.
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19 - NBA'in efsanevi oyuncularından 'Sir' lakaplı Charles Barkley hakkında da bir tecavüz iddiası ortaya atılmıştı. Adı açıklanmayan bir kadın, polise başvurarak eski yıldızın kendisine Philadelphia'daki '32 degrees' adlı gece kulübünde tecavüz ettiğini iddia etti.
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20 - Ünlü İngiliz futbolcularının 2000 yılında Güney Kıbrıs'ın Ayia Nappa şehrinde kızlarla seks yaparken çekilmiş görüntüleri televizyonlara yansımıştı. Birlikteliklerini gizli kameraya çeken oyuncular daha sonra bunu reddetiler. Ferdinand daha sonra, "Yaptığımız yanlıştı ama çok önemsemiyorum, bu olgunlaşmanın bir parçası" diye konuşmuştu.
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21 - Barcelona'nın ‘ortasaha büyücüsü' Deco Portekiz-Brezilya maçı galibiyetini kutlamak için gittiği gece kulübünde fahişelerle seks yaparken görüntülendi.
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22 - Danimarka 1. Ligi takımlarından FC Kopenhag´ın sponsoru BN Agentur´un, takımın aldığı her galibiyet sonrası futbolculara piyasaya en son çıkan porno filmlerden 2´şer adet hediye etmesi büyük yankı uyandırmıştı.
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23 - Stan Collymore, Collymore Staff'ta bir araba parkında yabancılara seks teklifi yaparken yakalandı. Liverpool ve İngiltere'nin eski forveti bu olaydan sonra ağır depresyon tedavisi amacıyla bir klinikte tedavi gördü.
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24 - Brezilyalı Romario, milli takım kafilesiyle çıktığı bir yolculukta, uçakta seks yaptığını açıkladı. Efsanevi oyuncu, Brezilya milli takımıyla yaptıkları bir yolculuk esnasında, uçakta cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.
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25 - Mısır Milli Takımı futbolcuları akıl almaz bir seks skandalına imza attılar. Güney Afrika'da İtalya'yı yenerek büyük bir çıkış yakalayan Mısır Milli Takımı’nın oyuncuları, otel odalarına hırsız girdiğini ve paralarının çalındığını açıkladı. Ancak Güney Afrika basını, paraların hırsızlar tarafından değil, futbolcuların odalarına çağırdığı hayat kadınları tarafından çalındığını ortaya çıkardı. Otelin gizli kamera görüntülerini ele geçiren basın fahişelerin odalara girip çıkarken görüntülerini yayımladı.