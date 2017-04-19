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Beşiktaşlı taraftara 2 ay hapis cezası!

Beşiktaş'ın Lyon'la deplasmanda oynadığı karşılaşma öncesinde çıkan olaylarda gözaltına alınan Türk asıllı bir taraftar, iki ay hapis cezasına çarptırıldı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:31:32 Güncelleme: 15:35:36

Alman vatandaşı olduğu belirtilen 27 yaşındaki taraftarın, Lyon'da mahkemeye çıkarıldığı bildirildi. Beşiktaşlı taraftara, "devlet malına zarar vermek"ten iki ay hapis cezası verildiği kaydedildi.

Öte yandan, Twitter'da "freeilker" etiketi (hashtag) oluşturularak, taraftarın serbest bırakılması için kampanya başlatıldı.

Karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında çıkan olaylar nedeniyle yaralanan ve gözaltına alınan taraftarlar olmuştu. Çıkan olaylar nedeniyle 45 dakika geç başlayan müsabakadan Olympique Lyon 2-1 galip ayrılmıştı.

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