UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Genk evinde Celta Vigo'yu ağırlıyor. Taraflar arasında oynanan ilk karşılaşma da Celta Vigo evinde 3-2 galip gelerek tur için avantajlı taraf olmayı başardı. Peki Genk - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?
GENK - CELTA VİGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş karşılaşmaları yarın başlıyor. Geçtiğimiz hafta oynanan ilk tur karşılaşmalarında alınan ilk sonuçlardan sonra son maçlar oynanacak ve yarı finalistler belli olacak. Tur için mücadele verecek takımlardan ikisi de Genk ile Celta Vigo. İki ekip geçtiğimiz hafta İspanya'da karşılaştı ve Celta Vigo ilk maçı evinde taraftarının da desteği ile 3-2'lik skorla kazandı. Tur için avantajlı olan Celta Vigo'nun Belçika deplasmanında işi hiç de kolay değil. Zira 1-0 ve 2-1'lik mağlubiyetlerde elenecek olan İspanyol temsilcisi 3-2'lik skorla mağlup olursa karşılaşma uzayacak. Bunun dışındaki her türlü tek farklı skorda tur atlayacak olan İspanyol temsilcisi Belçika deplasmanından turla dönmenin hesaplarını yapıyor. Genk ise deplasmanda attığı 2 golün avantajını kullanabilmek için rakibini evinde mağlup ederek yarı final başarısını elde etmek istiyor. Birçok hesabın yapıldığı Genk - Celta Vigo karşılaşması 20 Nisan Perşembe (yarın) saat 22.05'te oynanacak. Luminus Arena'da oynanacak zorlu mücadelede William Collum düdük çalacak. (karşılaşmanın yayınlanacağı kanal belli olduğunda haberimize eklenecek)
İKİ TAKIMIN FORM DURUMU
GENK
Genk 1 - 0 Astra Giurgi
Anderlecht 2 - 0 Genk
Genk 2 - 1 Club Brugge
Gent 2 - 5 Genk
Westerlo 0 - 4 Genk
Genk 1 - 1 Gent
Genk 4 - 0 Lokeren
Roeselare 0 - 1 Genk
Celta Vigo 3 - 2 Genk
Kortrijk 0 - 3 Genk
CELTA VİGO
Barcelona 5 - 0 Celta Vigo
Celta Vigo 2 - 1 Krasnodar
Celta Vigo 0 - 1 Villarreal
Krasnodar 0 - 2 Celta Vigo
Deportivo 0 - 1 Celta Vigo
Celta Vigo 3 - 1 Las Palmas
Valencia 3 - 2 Celta Vigo
Celta Vigo 0 - 2 Eibar
Celta Vigo 3 - 2 Genk
Granada 0 - 3 Celta Vigo
İKİ TAKIM ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİ
CELTA VİGO
G GRUBU'NDA OYNADIĞI MAÇLAR
Standard Liege 1 - 1 Celta Vigo
Celta Vigo 2 - 0 Panathinaikos
Celta Vigo 2 - 2 Ajax
Ajax 3 - 2 Celta Vigo
Celta Vigo 1 - 1 Standard Liege
Panathinaikos 0 - 2 Celta Vigo
İKİNCİ TUR
Celta Vigo 0 - 1 Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk 0 - 2 Celta Vigo
ÜÇÜNCÜ TUR
Celta Vigo 2 - 1 Krasnodar
Krasnodar 0 - 2 Celta Vigo
GENK
F GRUBU'NDA OYNADIĞI MAÇLAR
Rapid Wien 3 - 2 Genk
Genk 3 - 1 Sassuolo
Genk 2 - 0 Athletic Bilbao
Athletic Bilbao 5 - 3 Genk
Genk 1 - 0 Rapid Wien
Sassuolo 0 - 2 Genk
İKİNCİ TUR
Astra Giurgiu 2 - 2 Genk
Genk 1 - 0 Astra Giurgiu
ÜÇÜNCÜ TUR
Gent 2 - 5 Genk
Genk 1 - 1 Gent