UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Genk evinde Celta Vigo'yu ağırlıyor. Taraflar arasında oynanan ilk karşılaşma da Celta Vigo evinde 3-2 galip gelerek tur için avantajlı taraf olmayı başardı. Peki Genk - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

GENK - CELTA VİGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş karşılaşmaları yarın başlıyor. Geçtiğimiz hafta oynanan ilk tur karşılaşmalarında alınan ilk sonuçlardan sonra son maçlar oynanacak ve yarı finalistler belli olacak. Tur için mücadele verecek takımlardan ikisi de Genk ile Celta Vigo. İki ekip geçtiğimiz hafta İspanya'da karşılaştı ve Celta Vigo ilk maçı evinde taraftarının da desteği ile 3-2'lik skorla kazandı. Tur için avantajlı olan Celta Vigo'nun Belçika deplasmanında işi hiç de kolay değil. Zira 1-0 ve 2-1'lik mağlubiyetlerde elenecek olan İspanyol temsilcisi 3-2'lik skorla mağlup olursa karşılaşma uzayacak. Bunun dışındaki her türlü tek farklı skorda tur atlayacak olan İspanyol temsilcisi Belçika deplasmanından turla dönmenin hesaplarını yapıyor. Genk ise deplasmanda attığı 2 golün avantajını kullanabilmek için rakibini evinde mağlup ederek yarı final başarısını elde etmek istiyor. Birçok hesabın yapıldığı Genk - Celta Vigo karşılaşması 20 Nisan Perşembe (yarın) saat 22.05'te oynanacak. Luminus Arena'da oynanacak zorlu mücadelede William Collum düdük çalacak. (karşılaşmanın yayınlanacağı kanal belli olduğunda haberimize eklenecek)

İKİ TAKIMIN FORM DURUMU

GENK

Genk 1 - 0 Astra Giurgi

Anderlecht 2 - 0 Genk

Genk 2 - 1 Club Brugge

Gent 2 - 5 Genk

Westerlo 0 - 4 Genk

Genk 1 - 1 Gent

Genk 4 - 0 Lokeren

Roeselare 0 - 1 Genk

Celta Vigo 3 - 2 Genk

Kortrijk 0 - 3 Genk

CELTA VİGO

Barcelona 5 - 0 Celta Vigo

Celta Vigo 2 - 1 Krasnodar

Celta Vigo 0 - 1 Villarreal

Krasnodar 0 - 2 Celta Vigo

Deportivo 0 - 1 Celta Vigo

Celta Vigo 3 - 1 Las Palmas

Valencia 3 - 2 Celta Vigo

Celta Vigo 0 - 2 Eibar

Celta Vigo 3 - 2 Genk

Granada 0 - 3 Celta Vigo

İKİ TAKIM ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİ

CELTA VİGO

G GRUBU'NDA OYNADIĞI MAÇLAR

Standard Liege 1 - 1 Celta Vigo

Celta Vigo 2 - 0 Panathinaikos

Celta Vigo 2 - 2 Ajax

Ajax 3 - 2 Celta Vigo

Celta Vigo 1 - 1 Standard Liege

Panathinaikos 0 - 2 Celta Vigo

İKİNCİ TUR

Celta Vigo 0 - 1 Shakhtar Donetsk

Shakhtar Donetsk 0 - 2 Celta Vigo

ÜÇÜNCÜ TUR

Celta Vigo 2 - 1 Krasnodar

Krasnodar 0 - 2 Celta Vigo

GENK

F GRUBU'NDA OYNADIĞI MAÇLAR

Rapid Wien 3 - 2 Genk

Genk 3 - 1 Sassuolo

Genk 2 - 0 Athletic Bilbao

Athletic Bilbao 5 - 3 Genk

Genk 1 - 0 Rapid Wien

Sassuolo 0 - 2 Genk

İKİNCİ TUR

Astra Giurgiu 2 - 2 Genk

Genk 1 - 0 Astra Giurgiu

ÜÇÜNCÜ TUR

Gent 2 - 5 Genk

Genk 1 - 1 Gent