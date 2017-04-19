TRABZONSPOR HABERLERİ
19 NİSAN 2017
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Olay yaratacak sözler!..

19 Nisan 2017 Çarşamba, 17:35:33

  • 1 Olay yaratacak sözler!..
    1 | 24

    Trabzonspor eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu, Yusuf Yazıcı, Bordo-Mavili yönetim ve Burak Yılmaz'la ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

  • 2 Olay yaratacak sözler!..
    2 | 24

    İşte Radyospor'a konuşan Tekelioğlu'nun açıklamaları...

  • 3 Olay yaratacak sözler!..
    3 | 24

    "Trabzonspor sezona çok kötü ve yanlış transferler yaparak başladı. Biz bu yanlışı sezon öncesi dile getirdik ve haklı olduğumuz ilk yarıda alınan sonuçlarla ortaya çıktı.

  • 4 Olay yaratacak sözler!..
    4 | 24

    İkinci yarıda 5 tane çok önemli transfer yapılınca ve Yusuf Yazıcı da kadroya katılınca, Onur'un da performansı Trabzonspor'u ikinci yarıda iyi yerlere taşıdı.

  • 5 Olay yaratacak sözler!..
    5 | 24

    Yusuf Yazıcı'nın sadece Samsunspor'a gitmesini önlemedim, Yusuf Yazıcı'yı ilk defa ben oynattım. 

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