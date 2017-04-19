FUTBOL
Olay yaratacak sözler!..
19 Nisan 2017 Çarşamba, 17:35:33 | Güncelleme: 18:11:51
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Trabzonspor eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu, Yusuf Yazıcı, Bordo-Mavili yönetim ve Burak Yılmaz'la ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
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İşte Radyospor'a konuşan Tekelioğlu'nun açıklamaları...
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"Trabzonspor sezona çok kötü ve yanlış transferler yaparak başladı. Biz bu yanlışı sezon öncesi dile getirdik ve haklı olduğumuz ilk yarıda alınan sonuçlarla ortaya çıktı.
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İkinci yarıda 5 tane çok önemli transfer yapılınca ve Yusuf Yazıcı da kadroya katılınca, Onur'un da performansı Trabzonspor'u ikinci yarıda iyi yerlere taşıdı.
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Yusuf Yazıcı'nın sadece Samsunspor'a gitmesini önlemedim, Yusuf Yazıcı'yı ilk defa ben oynattım.
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Yusuf için büyük bir mücadele verdik. Değerini ve kapasitesini bildiğimiz oyuncuydu ve futbolcunun önü açıldı.
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Trabzonspor taraftarlarının gençlere ve altyapıya bakış açısı değişti. Olması gereken buydu, bundan dolayı bir mutluluk duymuyorum.
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Benim üzüldüğüm; iyi oldu mu Allah'tan, kötü oldu mu bizden bilirler....
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İyi ki Yusuf'u kadroda tutabildik. O dönem basını geçtik fakat yönetimi geçemedik.
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"YÖNETİMİN YUSUF'UN ÜZERİNDE HİÇBİR HAKKI YOK"
Yusuf Yazıcı için yönetim 10 milyon Euro bonservis bedeli istiyor fakat Yusuf üzerinde hiçbir hakları yok.
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Gençleri transfer yasağında ve tepkilerde hatırlıyoruz. Avrupa'da insanlar yeteneğe bakıyor.
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Trabzonspor'da kurtuluşun altyapı ve öz evlatlarımızdan geçtiğini düşünüyorum.
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Yabancı oyuncular, transferler olacaksa çok yetenekli olmalı.
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"BURAK YILMAZ, TRABZONSPOR'A İHANET ETTİ"
Burak Yılmaz kesinlikle Trabzonspor'un aradığı kan değil. Trabzonspor'a kesinlikle gelmemeli.
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Bu arkadaş Trabzonspor'dan kaçarak, gönüllü olarak transfer gündeme gelmeden giden arkadaşlarımız.
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Yaşının yüksek olduğunu işin içine katmak lazım. Trabzonspor jubile yapılacak bir kulüp olmamalı.
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Sizin rakipleriniz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş olduğunu düşünüdüğümüzde genç oyuncularla yarışa girilmeli.
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Burak Yılmaz'a Galatasaray'a gidişinden dolayı tepkim var. Problemli ayrılan, kulübe vefa borcunu ödemeden ayrılan Burak Yılmaz'a Trabzonspor sahip çıktı.
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Burak Yılmaz o dönem dibe vurmuştu, iki üç takımdan dışlanmıştı. Bence bunun karşılığı bu olmamalıydı.
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Kulübüne bir şeyler kazandırırsın ve gidersin. Burası kimsenin şöhret olma yeri ya da şöhret olduktan sonra ayrılıp gitme yeri değil...
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Burak ve Selçuk gibi aynı şekilde olan oyuncular kesinlikle etik davranmamış ve yediği ekmeğe Trabzonspor'a ihanet etmiştir.
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"TRABZONSPOR'U YAŞAMAYANLAR YAŞATMAYA ÇALIŞIYOR"
Trabzonspor yönetimine kırgınlığım var. Ömrümün birçok dönemini Trabzonspor'da geçirdim. Son 6 yılda altyapıda görev yaptım. Bu dönemde teklifler geldi fakat gitmedim.
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Kariyer ve liyakatın işe yaramadığını ve başka türlü şekilde geldikleri için altyapıyı tercih ettim.
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Son dönemde altyapıda şampiyon olmadığımız kategori kalmadı fakat Trabzonspor'u yaşamayanlar yaşatmaya çalışıyor." (Ajansspor)