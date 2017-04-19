BOLUSPOR HABERLERİ
19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Olay yaratacak sözler!..
FUTBOL
Olay yaratacak sözler!..
Bu formalara hayran kalacaksınız!
FUTBOL
Bu formalara hayran kalacaksınız!
Fikret Orman açıkladı: "Lyon taraftarı..."
FUTBOL
Fikret Orman açıkladı: "Lyon taraftarı..."
Fenerbahçe'yi yıkan haber
FUTBOL
Fenerbahçe'yi yıkan haber
Akılalmaz skandallar
FUTBOL
Akılalmaz skandallar
Görenler şoke oldu!
FUTBOL
Görenler şoke oldu!
Süper ikililer!
FUTBOL
Süper ikililer!
"FIFA'ya gideceğiz"
FUTBOL
"FIFA'ya gideceğiz"
Galatasaray'da moral yemeği
FUTBOL
Galatasaray'da moral yemeği
Muharrem Usta resmen açıkladı!
FUTBOL
Muharrem Usta resmen açıkladı!
Bernabeu'da hakem skandalı! Ofsayttan 2 gol, 1 kırmızı...
FUTBOL
Bernabeu'da hakem skandalı! Ofsayttan 2 gol, 1 kırmızı...
"Asensio bize kiralık gelecekti"
FUTBOL
"Asensio bize kiralık gelecekti"
G.Saray'da derbi öncesi flaş gelişme!
FUTBOL
G.Saray'da derbi öncesi flaş gelişme!
"Beni oynat hocam"
FUTBOL
"Beni oynat hocam"
ÖNE ÇIKANLAR
Altınordu: 2 - Boluspor: 0
FUTBOL

Altınordu: 2 - Boluspor: 0

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Altınordu, evinde Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Bu arada, protokol tribününde iki kulübün yöneticileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 18:32:16 Güncelleme: 18:33:49

ALTINORDU: 2 - BOLUSPOR: 0

STAT: Bornova
HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Samet Çavuş, Oğuz Terzi

ALTINORDU: Berke Özer, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Abdioğlu, Yusuf Acer, Oğulcan Ülgün, Erdoğan Yeşilyurt, Serkan Göksu (Dk. 89 Uğur Arslan Kuru), Okan Derici (Dk. 83 Alican Özfesli), Barış Alıcı, Fatih Aktay (Dk. 85 Hasan Kabze) BOLUSPOR: Melih Ağa, Furkan Şeker, Alim Öztürk, Ramazan Sal (Dk. 70 Kadir Bekmezci), Cengiz Umut Meraş, Özgür İleri, Musa Sinan Yılmazer (Dk. 65 Akabueze), Andre Santos, Yusuf Emre Gültekin, Jansen (Dk. 46 Guido Koçer), Poepon

GOLLER: Dk. 62 Yusuf Abdioğlu, Dk. 74 Okan Derici (Altınordu)
SARI KARTLAR: Dk. 11 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 53 Guido Koçer (Boluspor), Dk. 65 Sinan Osmanoğlu, Dk. 76 Kerim Alıcı (Altınordu)

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Olay yaratacak sözler!..
FUTBOL

Olay yaratacak sözler!..
Bu formalara hayran kalacaksınız!
FUTBOL

Bu formalara hayran kalacaksınız!
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
ŞİPŞAK

Nusret'ten olay paylaşım! Canan Karatay...
Ünlülerin eski fotoğrafları
ŞİPŞAK

Oktay Kaynarca'nın çok konuşulacak görüntüsü