Denizlispor: 2 - Şanlıurfaspor: 4

DENİZLİSPOR: 2 - ŞANLIURFASPOR: 4

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Erkan Akbulut

DENİZLİSPOR: Asil Kaan Güler, Burak Altıparmak, Cenk Güvenç, Ömer Alp Kulga (Dk. 46 Taha Can Velioğlu), Kerem Can Akyüz, Sankoh, Moritz, Ziya Alkurt, Kappel (Dk. 69 Şevki Çınar), Barış Örücü (Dk. 46 Cihan Özkaymak), Yasin Ozan

ŞANLIURFASPOR: Sinan Ören, Fevzi Özkan (Dk. 80 Halil Köçer), Kağan Söylemezgiller, Caner Cavlun, Atiemwen, Marc, Hüseyin Kala (Dk. 57 Abdulaziz Solmaz), Soro, Mertcan Çam, Berkay Can Değirmencioğlu, Batuhan Karadeniz (Dk. 59 Artun Akçakın)

GOLLER: Dk. 5 ve Dk. 18 Batuhan Karadeniz, Dk. 31 Mertcan Çam, Dk. 45 Atiemwen (Şanlıurfaspor), Dk. 22 Kappel, Dk. 75 Moritz (penaltıdan) (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Dk. 16 Fevzi Özkan (Şanlıurfaspor), Dk. 47 Kerem Can Akyüz, Dk. 90 Şevki Çınar (Denizlispor)