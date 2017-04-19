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Jean Michel Aulas: İki takım için de doğru bir karar

Lyon Başkanı Jean Michel Aulas, UEFA'nın Beşiktaş ve Lyon'a verdiği ceza hakkında açıklamalar yaptı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 19:42:43 Güncelleme: 19:45:07

Lyon Başkanı Jean Michel Aulas, UEFA'nın Beşiktaş ve Lyon hakkında verdiği men kararıyla ilgili konuştu. 

Aulas "Bu kararın doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. UEFA'ya güvendiğimi söylemiştim. İki kulübe de eşit verilmiş bir karar. UEFA'nın daha hakkaniyetli bir karar alması gerekirdi. İki takım için de doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Ama Beşiktaş için daha zor bir karar olabilir, çünkü yarın maçları var ve son anda öğrendiler bunu.

İki takımın da eşit derecede şansı var, yarın yarı finale çıkmak istiyoruz." dedi.

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