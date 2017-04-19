Beşiktaş'tan UEFA'nın kararıyla ilgili ilk açıklama

Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, UEFA'nın Beşiktaş ve Lyon'a verdiği men kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

"Beklediğimiz bir karar değildi. Yazılan sebepler bu cezanın gerekçesi olamaz."

"Olayın karşı tarafın bölgesinde olduğunu düşünürsek bu kararı kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Panik yapmaya gerek yok."

"Biz UEFA'ya 'Bilet satışı bizim isteğimizle yapılmamıştır. Sorumluluk bize ait değildir.' diye bir yazı yazdık."

"Birileri 'sahaya girin' diye anons yaptıklarını söyledi. Maskeli adamlar vardı. Bir tane güvenlik görevlisi görmedik biz"

"İnsanlar sahada piknik yapar gibiydi. Organize olarak geri tribüne döndüler. Ben bunun organize olduğunu düşünüyorum."

"Bizden 3 bin kişilik deplasman tribünümüz için savunma istendi. Geri kalanı Lyon tribünü olarak gösterilmişti"