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Metin Albayrak: Bu artık sadece Beşiktaş'ın değil, Türkiye'nin meselesi

Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Metin Albayrak, UEFA'nın Beşiktaş ve Lyon hakkında verdiği men kararıyla ilgili konuştu

19 Nisan 2017 Çarşamba, 20:11:54 Güncelleme: 20:40:15

Albayrak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim sorumluluğumuzda olmayan olaylarda Lyon ile eşit tutulup aynı cezaya çarptırılmamız UEFA'nın ne kadar taraflı bir karar verdiğini gösteriyor. Bu skandal kararın tartışılacak hiç bir yönü yok. Biz maçtan önce de UEFA'ya tüm başvurularımızı yaptık. 17 bin Türk vatandaşa bilet satıyorlar bunlar bizim sorumluluğumuzda olamaz diye bildirdik. Çıkan olayların sorumluluğu tamamen Lyon emniyetinde iken verilen bu cezayı kabul etmek mümkün değil.



Bu artık sadece Beşiktaş'ın değil Türkiye'nin meselesidir. Gerekçeli karar bize ulaştıktan sonra gerekli tüm hukuki girişimleri hemen başlatacağız ve bu cezanın kaldırılması için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.

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