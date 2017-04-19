BEŞİKTAŞ HABERLERİ
19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Olay yaratacak sözler!..
FUTBOL
Olay yaratacak sözler!..
Bu formalara hayran kalacaksınız!
FUTBOL
Bu formalara hayran kalacaksınız!
UEFA'dan Beşiktaş'a büyük şok!
FUTBOL
UEFA'dan Beşiktaş'a büyük şok!
Fikret Orman açıkladı: "Lyon taraftarı..."
FUTBOL
Fikret Orman açıkladı: "Lyon taraftarı..."
Fenerbahçe'yi yıkan haber
FUTBOL
Fenerbahçe'yi yıkan haber
Fikret Orman: Olacak iş değil!
FUTBOL
Fikret Orman: Olacak iş değil!
Devler Ligi'nde ikinci gol!
FUTBOL
Devler Ligi'nde ikinci gol!
Şenol Güneş patladı: Ceza haksız veriliyorsa...
FUTBOL
Şenol Güneş patladı: Ceza haksız veriliyorsa...
Lyon'dan UEFA'nın kararıyla ilgili açıklama!
FUTBOL
Lyon'dan UEFA'nın kararıyla ilgili açıklama!
Akılalmaz skandallar
FUTBOL
Akılalmaz skandallar
Görenler şoke oldu!
FUTBOL
Görenler şoke oldu!
Süper ikililer!
FUTBOL
Süper ikililer!
"Bunun organize olduğunu düşünüyorum, maskeli adamlar vardı..."
FUTBOL
"Bunun organize olduğunu düşünüyorum, maskeli adamlar vardı..."
"FIFA'ya gideceğiz"
FUTBOL
"FIFA'ya gideceğiz"
ÖNE ÇIKANLAR
Beşiktaş UEFA ceza
FUTBOL

Beşiktaş: Ceza kabul edilebilir değil

Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla oynanan ilk maçta yaşanan olayların ardından UEFA Disiplin Kurulunun verdiği cezanın kabul edilebilir olmadığını açıkladı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 21:51:19 Güncelleme: 21:53:16

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, UEFA'nın bu tür olayların 2 yıl içinde tekrar yaşanması durumunda 1 yıl Avrupa kupalarından men cezası verileceği yönündeki kararı konusunda, "UEFA'nın Lyon'da oynanan maç ile ilgili almış olduğu karar kulübümüz tarafından haklı görülebilir ve kabul edilebilir değildir.  UEFA'ya gerekli itirazlarımızı yaparak süreci takip edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Verilen kararın ardından taraftarlara ve camiaya önemli görevlerin düştüğü belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:

"Sükunetimizi korumalı, Beşiktaşımızı zor durumda bırakacak centilmenlik dışı tüm hal ve hareketlerden uzak durmaya özen göstermeliyiz. Haksız alınan bu karara karşı hukuk zemininde kulübümüzün yapacağı mücadele kadar, taraftarlarımızın stadımızda sergileyeceği duruş da önemlidir. Maçlarımızda taşkınlığa, provokasyona izin vermeden, rakibe karşı saygımızı sergileyerek Beşiktaş'ı uluslararası arenada zor durumda bırakabilecek her türlü olumsuz davranıştan sakınmalıyız. Lyon ile oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasını bir şölene çevirerek, futbolun tüm güzelliklerini yansıtarak, kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek her Beşiktaşlının görevidir."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş ve Lyon'a 1 yıl men cezası
FUTBOL

UEFA'dan Beşiktaş'a büyük şok!
Jean Michel Aulas: İki takım için de doğru bir karar
FUTBOL

Lyon'dan UEFA'nın kararıyla ilgili açıklama!
Şenol Güneş: UEFA, terazide Lyon tarafına ağır basmıştır
FUTBOL

Şenol Güneş patladı: Ceza haksız veriliyorsa...
Beşiktaş'tan UEFA'nın kararıyla ilgili ilk açıklama
FUTBOL

"Bunun organize olduğunu düşünüyorum, maskeli adamlar vardı. ...