Bruno Genesio: Bu sezon oynayacağımız en önemli maç

Fransız ekibi Lyon, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında yarın Vodafone Arena'da Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Lyon Teknik Direktörü Bruno Genesio, Bastia maçından sonra olan olayları aştıklarını belirterek, "Güvenlik ile ilgili Türkiye'den büyük teyit aldık. Bununla ilgili şüphemiz yok. Yarın çok önemli bir maç oynayacağız" dedi.



"BU SEZON OYNAYACAĞIMIZ EN ÖNEMLİ MAÇ"

Takımdaki bu maç için son durumu açıklayan deneyimli çalıştırıcı, "Pazartesi günü futbolcuların dayanışma halinde olduğunu gördüm. Hedefe odaklandıklarını gördüm. Bu sezon oynayacağımız en önemli maç. Psikolojilerini de buna yönelik hazırladılar" şeklinde konuştu.



"ZORLUKLARLA UĞRAŞARAK NASIL GALİP GELECEĞİNİ ÖĞRETİYOR"

Çok olaylı bir sezon geçirdiklerinin hatırlatılması üzerine Genesio, "Bunların sorumlusu ben değilim. Ben takımın hazırlamaktan sorumluyum. Vahim bir sonuç olmadı şiddet olaylarından. Önemli olan futbol konuşmamız. İki takım arasında olabilecek şeyler bunlar. Bunlar bizi çok şey öğretiyor. Zorluklarla uğraşarak nasıl galip geleceğini öğretiyor" diye cevap verdi.



"YARIN SADECE FUTBOL OYNANACAĞI BİR MAÇ OLMALI"

Zor bir takıma karşı oynayacaklarını vurgulayan Genesio, "Bizim için çok zor bir takıma karşı oynayacağız. Büyük konsantrasyon gerekiyor. Yarın sadece futbolun oynanacağı bir maç olmalı. Maçın sonuçtan ziyade dostluk ve anlayış içinde geçmesi gerekiyor. Bizim için gol atmak da önemli. 0-0'da da tur atlıyoruz. Yarın kendi maçımızı oynayacağız. Daha sonra tur atlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Beşiktaş'ın iyi bir takım olduklarını söyleyen Genesio, "Kolektif futbolu iyi oynuyorlar. Bireysel olarak da iyiler. Yarınki maçın kaderini detaylar belirleyecek" diyerek sözlerini tamamladı.

GONALONS: GÜVENLİK AÇISINDAN ŞÜPHEMİZ YOK

Lyon'un orta saha oyuncusu Maxime Gonalons, İstanbul'da çok iyi karşılandıklarını belirterek, "Güvenlik açısından şüphemiz yok. Güvenli bir şehirde olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.



Lyon, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında yarın Vodafone Arena'da Beşiktaş ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Maxime Gonalons, "Zor bir hafta oldu. Çok zor şeyler yaşadık. Önceliğimizin futbol olmasını isterdik. Oyunumuza konsantre olmak isterdik. Yine de ikinci maç için iyi hazırlanmaya çalıştık" şeklinde konuştu.



"GÜVENLİK AÇISINDAN ŞÜPHEMİZ YOK"

Bastia maçında yaşanan olaylardan sonra takımın son durumunun sorulması üzerine Gonalons, "Bu hafta zor şeyler yaşadık. Bugün çok iyi karşılandık. Güvenlik açısından şüphemiz yok. Güvenli bir şehirde olduğumuzu düşünüyoruz. Herkese teşekkür ederiz. Futbola odaklanamıyorduk. Şiddet olayların yaşanması bizi düşündürüyor. Futbolda böyle şeyler olabilir. Bunun içinde önemler alınması gerekiyor" diye konuştu



"YARIN 40 BİN TÜRK TARAFTAR OLACAK"

Yarın oynanacak maçın ilk maçtan farklı olacağını belirten deneyimli oyuncu, "Çok gürültülü olacak. Zorlu olacak. 40 bin Türk taraftarı olacak. Geçen hafta ilk yarıda çok iyi oynamadık. 1 gol yedik. İkinci yarı kendimizi bulduk. Çok farklı ikinci yarı yaşadık. Yarın çok zorlu bir maç olacak" ifadelerini kullandı.



"VODAFONE ARENA'NIN ATMOSFERİNE HAZIRIZ"

Vodafone Arena'nın atmosferinin sorulması üzerine Gonalons, "Bu atmosfere hazırız. Çok gürültü bir stat bekliyoruz. Oyuna odaklanacağız. Ne yapıp, yapamayacağımızı biliyoruz. Yarın maç için çok konsantreyiz. Yarın çok farklı maç olacak" dedi.



"SAHAYA ÇIKMAK İSTEMEDİK"

Son karşılaşmalarda yaşanan olaylardan dolayı çok zor geçirdiklerini belirten Gonalons, "Zor şartlarda oynadık. Sahaya çıkmak istemedik. Maçta kendimizi bulmak çok zordu. Yarın böyle bir şey beklemiyoruz. Güvenlik açısından şüphemiz yok" diye konuştu.



"İSTANBUL'A BÜYÜK BİR SAVAŞA GELDİK"

İstanbul'a çok büyük bir savaşa geldiklerini vurgulayan Fransız oyuncu, "Büyük bir Türk takıma karşı oynayacağız. Büyük maç olacak. Bastia maçından sonra moralimiz bozuldu. Bunlarında futbolda olacağını düşünüyoruz. Hayatta olabilecek olaylar. Farklı takımla farklı bir atmosferde oynayacağız. Kendimizi çok vermemiz gereken bir maç olacak" diye konuştu.

Gonalons son olarak ise geçtiğimiz hafta oynanan maçın ikinci yarısında oynanan oyun gibi oynamaları gerektiğini söyledi.