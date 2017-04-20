Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları

20 Nisan 2017 Perşembe, 00:03:52 | Güncelleme: 00:12:15
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Barcelona ile Juventus, 3-0 biten ilk maçın rövanşında Camp Nou'da karşı karşıya geldi.
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Barcelona Ter Stegen, Pique, Umtiti, Alba, Roberto, Rakitic, Busquets, Iniesta, Neymar, Messi, Suarez 11'iyle sahaya çıktı.
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Juventus ise Buffon; Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain 11'iyle sahadaki yerini aldı.
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Maçın 13. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Gonzalo Higuain, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.
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Barcelona 15. dakikada gole yaklaştı ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmadı.Şutu çeken isim Ivan Rakitic
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31. dakikada Lionel Messi, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şutunu çekti, ancak kaleci Gianluigi Buffon gole izin vermedi.
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Juventus 38. dakikada gole yaklaştı ancak Gonzalo Higuain'in şutunda Barcelona kalecisi Ter Stegen başarılıydı.
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Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
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Juventus 2. yarıya hızlı başladı. 47. dakikada ani gelişen atakta Cuadrado ceza sahası içi sağ çaprazdan vurdu, top direğin yanından dışarıya gitti.
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Kalan dakikalarda Barcelona, Juventus yarı sahasında etkili olmaya çalışsa da aradığı golü bir türlü bulamadı.
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90 dakika, başladığı gibi 0-0 sona erince Juventus yarı finale yükselen taraf oldu.
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MONACO - BORUSSIA DORTMUND
Borussia Dortmund, 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Monaco'ya konuk oldu.
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Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim sahaya Subašić; Touré, Glik, Jemerson, Mendy; Moutinho, Bakayoko; Silva, Lemar; Falcao, Mbappe 11'ini sürdü.
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Borussia Dortmund ise Bürki, Sahin, Reus, Guerreiro, Aubameyang, Kagawa, Sokratis, Piszczek, Ginter, Weigl, Durm 11'iyle mücadele etti
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Ev sahibi Monaco maça hızlı başladı. Mendy ceza sahası dışından çok sert vurdu, Bürki'nin kontrol edemediği top Mbappe'nin önüne düştü. Genç yıldız dönen topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
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17. dakikada sol kanattan yapılan ortaya, ceza sahası içindeki Radamel Falcao kafayı vurdu ve fark ikiye çıktı.
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Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Monaco'nun üstünlüğüyle sona erdi.
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48. dakikada Dortmund farkı bire indirdi. Dembele'nin ceza sahasının sağ tarafından altıpasa çevirdiği topa Marco Reus bekletmeden vurdu, bu golle skor 2-1 oldu.
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Maçın 65. dakikasında Borussia Dortmund savunmasının arkasına atılan topta Falcao kaleciyle karşı karşıya kaldı, ancak Kolombiyalı yıldızın aşırttığı top kalenin üstünden dışarıya gitti.
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Monaco, 81. dakikada Germain'in attığı golle skoru 3-1 yaptı. Kendi yarı sahasından hızlı çıkan Fransız temsilcisinde Germain, defansa çarpan topu önünde buldu ve bekletmeden yaptığı vuruşla skoru belirledi.
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Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Monaco, 3-1'lik skorla adını yarı finale yazdırdı.