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Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları

20 Nisan 2017 Perşembe, 00:03:52

  • 1 Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları
    1 | 23

    Barcelona ile Juventus, 3-0 biten ilk maçın rövanşında Camp Nou'da karşı karşıya geldi.

  • 2 Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları
    2 | 23

    Barcelona Ter Stegen, Pique, Umtiti, Alba, Roberto, Rakitic, Busquets, Iniesta, Neymar, Messi, Suarez 11'iyle sahaya çıktı.

  • 3 Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları
    3 | 23

    Juventus ise Buffon; Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain 11'iyle sahadaki yerini aldı.

  • 4 Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları
    4 | 23

    Maçın 13. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Gonzalo Higuain, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.

  • 5 Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları
    5 | 23

    Barcelona 15. dakikada gole yaklaştı ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmadı.Şutu çeken isim Ivan Rakitic

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