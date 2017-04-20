Kritik Fenerbahçe maçı öncesi kötü gidişata son vermek için kolları sıvayan yönetimin Florya’daki icraatları Igor Tudor üzerinde etki etmeye başladı. Koltuğunun sallandığını gören Tudor inadından vazgeçip idarecilerin telkinleriyle katı tutumunu terk etti. Takımın durumunu masaya yatıran Sarı-Kırmızılı yöneticiler, idareciler ve yardımcısı Ayhan Akman aracılığıyla Tudor’u üç konuda uyardı. Bunlardan ilki ağır geçen antrenmanlardı. Geldiğinden bu yana Tudor’un ağır yüklemeler yaptırması sakatlıklara davetiye çıkarmış, bitkin düşen oyuncuların maçlarda koşacak takati kalmamıştı. Futbolcuların şikayetine kulak veren yönetim “İdmanlar bire düşürülsün” şeklinde Tudor’u uyardı. Hırvat hoca da önceki gün akşam yapılacak idmanı iptal etti.

‘FUTBOLCULAR ALIŞAMADI’

Tudor’un dikkatinin çekildiği ikinci konu sistem oldu. Geldiğinde bu yana bir türlü savunmada sistemi oturtamayan, üçlü ve dörtlü defans oynama konusunda gitgeller yaşayan Tudor’a “Kadro yapımız 3’lü savunmaya alışık değil. Futbolcular da bu sistemi benimseyemedi. Bu yüzden 4’lü savunmada devam edelim” şeklinde çağrıda bulunuldu. Bu uyarıların ardından genç hocanın, hafta başından bu yana 4’lü savunma üzerinde durduğu öğrenildi.

‘SOĞUK SAVAŞ BİTSİN’

Türk Telekom Arena’daki derbide alınacak bir olumsuz sonucun kendilerini güç durumda bırakacağını düşünen yönetim, Sneijder ve Podolski konusunda da Tudor’a telkinde bulundu. Mesajı alan Tudor, iki yıldızı antrenmanlarda as takımda oynatmaya başladı. Tudor’un çark etmesiyle birlikte Sneijder’ın neşesi de yerine geldi. İkili arasındaki buzların biraz olsun erimesi yöneticileri memnun etti.

EL ELE ZAFER YEMİNİ

M.Başakşehir yenilgisiyle Şampiyonlar Ligi hedefinin de gerisinde kalan G.Saray, pazar günü TT Arena’da ağırlayacağı F.Bahçe derbisine kilitlendi. İdman sonrası Florya’da futbolculara barbekü partisi veren başkan, oyuncuları motive edip galibiyet sözü istedi. Futbolcular, aynı maç öncesinde olduğu gibi ellerini birleştirip zafer yemini etti. Başkan Dursun Özbek, tüm takıma “Hepinize iyi şanslar diliyorum. İyi skorla sahadan ayrılacağımıza inanıyorum. Allah muvaffak etsin” dedi.

FLORYA’DA FUTBOLCULAR TEK YÜREK: FENER'İ YENECEĞİZ

SELÇUK İNAN: “Fenerbahçe ile maçlarımız her zaman olduğu gibi zorlu oluyor. Tüm ülkenin beklediği bir maç. İyi hazırlanıp iyi çalışıyoruz. İnşallah taraftarımızın desteğiyle maçı kazanacağız.”

MUSLERA: “Biz hep birbirimize destek veren bir grubuz. Bu önemli derbide taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Onların desteğiyle kendimizi daha iyi hissediyoruz.”

SABRİ SARIOĞLU: “Amacımız taraftarımızın coşkulu desteğiyle maçı kazanıp ligi en üst sıralarda tamamlamak. Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz. Böyle yemekler aile bütünlüğünü perçinliyor.”

BRUMA: “Bu tür organizasyonlar (yemek) bize ekstra bir motivasyon veriyor. Takım ve arkadaşlık ruhuyla maça hazırlanıyoruz. Taraftarımızın desteğiyle umarım kazanırız.”

AHMET ÇALIK: “Bu maçı kazanıp taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. İnşallah sahadan alnımızın akıyla çıkacağız. Önceden derbileri TV’den izliyordum şimdi bu anlara tanıklık edeceğim.”

HIRS, TAKTİK, MÜCADELE

F.Bahçe derbisini kazanıp taraftarın gönlünü almak isteyen Sarı-Kırmızılı oyuncular, antrenmanlarda gaza bastı. Tudor’un çift idman alışkanlığından vazgeçmesi, futbolcularla iletişiminde de gözle görülür düzelme olması takımdaki morali ve çalışma şevkini artırdı. Dün yapılan idmanda oyuncuların oldukça hırslı olduğu öğrenildi. Topa sahip olma ve baskı çalışması yaptıran Tudor, çalışmanın ana bölümünde 11’e 11 taktik varyasyonlar üzerinde durdu. Son bölümde yapılan ve kıran kırana geçen çift kale Hırvat teknik adamı sevindirdi.

HABERTÜRK SPOR | ERHAN KAAN ADIGÜZEL