FUTBOL
Beşiktaş-Lyon (Maç öncesi gelişmeler)
20 Nisan 2017 Perşembe, 10:26:53 | Güncelleme: 10:52:54
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İnanıyoruz, güveniyoruz, çok istiyoruz... Fransa’da talihsiz bir şekilde mağlup olan Beşiktaş, bu kez tarih yazacak, yarı final biletini kapacak biliyoruz...
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Türlü ‘ayak oyunlarıyla’ ortamı germeye çalışan Lyon’u saat 22.05’te Vodafone Arena’da konuk ediyoruz. İlk düdükten itibaren Vodafone Arena’yı Fransızlar’a dar ediyoruz...
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Parolamız belli: 41 bin 903 kişi tek ses olup “KARTAL GOL GOL GOL” diye haykırıyoruz.
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MUHTEMEL 11'LER
BEŞİKTAŞ: Fabri
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Kartal’a 2-1’lik mağlubiyetin rövanşında 1-0’lık zafer yetecek...
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İki farklı galibiyetlerde de Beşiktaş, adını son 4’e yazdıracak.
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Her türlü beraberlikte yarı final biletini alan taraf Lyon olacak...
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Karşılaşmanın normal süresi 2-1 biterse uzatmalara gidilecek.
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Skorda değişiklik olmazsa turlayacak takımı penaltı atışları belirleyecek. 1-0 olsun bizim olsun!