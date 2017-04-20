AVRUPA LİGİ HABERLERİ
20 NİSAN 2017
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Beşiktaş-Lyon (Maç öncesi gelişmeler)

20 Nisan 2017 Perşembe, 10:26:53

  • 1 Beşiktaş-Lyon (Maç öncesi gelişmeler)
    1 | 30

    İnanıyoruz, güveniyoruz, çok istiyoruz... Fransa’da talihsiz bir şekilde mağlup olan Beşiktaş, bu kez tarih yazacak, yarı final biletini kapacak biliyoruz...

  • 2 Beşiktaş-Lyon (Maç öncesi gelişmeler)
    2 | 30

    Türlü ‘ayak oyunlarıyla’ ortamı germeye çalışan Lyon’u saat 22.05’te Vodafone Arena’da konuk ediyoruz. İlk düdükten itibaren Vodafone Arena’yı Fransızlar’a dar ediyoruz...

  • 3 Beşiktaş-Lyon (Maç öncesi gelişmeler)
    3 | 30

    Parolamız belli: 41 bin 903 kişi tek ses olup “KARTAL GOL GOL GOL” diye haykırıyoruz.

     

  • 4 Beşiktaş-Lyon (Maç öncesi gelişmeler)
    4 | 30

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  • 5 Beşiktaş-Lyon (Maç öncesi gelişmeler)
    5 | 30

    Gökhan Gönül

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