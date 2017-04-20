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Beşiktaşlı taraftarlar Lyon'u uyutmadı

Beşiktaşlı taraftarlar, Lyon'un kaldığı otele deniz yoluyla gelerek, havai fişekler patlatıp, marşlar söyledi ve Fransızları uyutmadı

20 Nisan 2017 Perşembe, 10:53:23 Güncelleme: 11:04:13

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Fransız ekibi Lyon ile karşılaşacak Beşiktaş'ta taraftarlar, rakip takıma sürpriz bir gece yaşattı. Lyon'un konakladığı Çırağan Sarayı'na kara yolu ile ulaşamayan siyah-beyazlılar, deniz yoluyla ulaşarak, Fransız kafilesini uyutmadı.

Havai fişekler ve meşalelerle birlikte marşlar söyleyen taraftarlar, 'Burası İstanbul, buradan çıkış yok' sloganları atarak, Lyon'u rahatsız etmeye çalıştı.

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