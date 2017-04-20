Süper Kupa'nın tarihi belli oldu!

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel futbol liglerinde 2017-2018 sezonunun başlangıç tarihlerini duyurdu

20 Nisan 2017 Perşembe, 11:46:02 Güncelleme: 12:03:41

TFF'den yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulunun profesyonel liglerde 2017-2018 sezonunun başlangıç tarihlerini belirlediği bildirildi.

Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'in 11 Ağustos 2017 tarihinde, Spor Toto 2 ve 3. Lig'in ise 26-27 Ağustos 2017 tarihlerinde oynanacak müsabakalar ile başlayacağı kaydedildi.

Spor Toto Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım arasında yapılacak Turkcell Süper Kupa müsabakasının da 6 Ağustos 2017 Pazar günü oynanacağı aktarıldı.

Turkcell Süper Kupa müsabakasının nerede oynanacağı ve sezon planlamalarının tamamının gelecek haftalarda açıklanacağı vurgulandı.

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