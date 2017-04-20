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Premier Lig'de yılın takımı belli oldu

PFA tarafından açıklanan listede Chelsea ve Tottenham'dan 8, Manchester United, Liverpool ve Everton'dan ise birer futbolcu yer aldı

20 Nisan 2017 Perşembe, 12:10:16 Güncelleme: 12:14:25

Dünyanın en çok izlenen futbol liglerinden biri olan İngiltere Premier Lig'de yılın en iyi 11'i belli oldu.

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından yapılan oylamayla belirlenen yılın en iyi 11'inde, ligde sırasıyla ilk 2 basamakta yer alan Chelsea ve Tottenham'dan 4'er, Manchester United, Liverpool ve Everton'dan ise birer futbolcu yer aldı. Arsenal'de bu sezon ligde çıktığı 26 maçta 7 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ise ilk 11'e giremedi.

Premier Lig'de yılın en iyi 11'i şöyle:

Kaleci: David de Gea (Manchester United)

Defans: Kyle Walker (Tottenham), David Luiz (Chelsea), Gary Cahill (Chelsea), Danny Rose (Tottenham)

Orta saha: Dele Alli (Tottenham), N'Golo Kante (Chelsea), Eden Hazard (Chelsea), Sadio Mane (Liverpool)

Forvet: Harry Kane (Tottenham), Romelu Lukaku (Everton)

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