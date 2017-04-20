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20 NİSAN 2017
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Mehmet Topuz futbolu neden bıraktı?

20 Nisan 2017 Perşembe, 13:21:10

  • 1 Mehmet Topuz futbolu neden bıraktı?
    1 | 26

    Fenerbahçe’den sessiz sedasız ayrılan daha sonra da futbolu bırakan Mehmet Topuz sessizliğini bozdu.

  • 2 Mehmet Topuz futbolu neden bıraktı?
    2 | 26

    Milli futbolcu, Fenerbahçe’ye transfer olduğu günlerden futbolu bıraktığı döneme kadar yaşadıklarını anlatırken son derece duygusaldı...

  • 3 Mehmet Topuz futbolu neden bıraktı?
    3 | 26

    "Futbolu annem için bıraktım. Rahatsızdı... Hayırlı evlat olmak istiyordum. Fenerbahçe’den sonra yurt dışı da dahil çok teklif geldi."

  • 4 Mehmet Topuz futbolu neden bıraktı?
    4 | 26

    "Ama annemin yanında olmak istedim. Bir tek Kayserispor’da bedavaya da olsa oynamaya razıydım. Ama başkan telefonlarıma çıkmadı."

  • 5 Mehmet Topuz futbolu neden bıraktı?
    5 | 26

    "Ben de futbolu bırakmaya karar verdim. Bir daha da dönmeye niyetim yok. Annemi yalnız bırakmak istemiyorum."

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