FUTBOL
Mehmet Topuz futbolu neden bıraktı?
20 Nisan 2017 Perşembe, 13:21:10 | Güncelleme: 13:44:35
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Fenerbahçe’den sessiz sedasız ayrılan daha sonra da futbolu bırakan Mehmet Topuz sessizliğini bozdu.
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Milli futbolcu, Fenerbahçe’ye transfer olduğu günlerden futbolu bıraktığı döneme kadar yaşadıklarını anlatırken son derece duygusaldı...
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"Futbolu annem için bıraktım. Rahatsızdı... Hayırlı evlat olmak istiyordum. Fenerbahçe’den sonra yurt dışı da dahil çok teklif geldi."
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"Ama annemin yanında olmak istedim. Bir tek Kayserispor’da bedavaya da olsa oynamaya razıydım. Ama başkan telefonlarıma çıkmadı."
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"Ben de futbolu bırakmaya karar verdim. Bir daha da dönmeye niyetim yok. Annemi yalnız bırakmak istemiyorum."
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"Fenerbahçe kötü dönemler geçiriyor. Daha önce de buna benzer şeyler yaşadık. Yine çıkmasını biliriz. Sıkıntı yok."
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"Biz Fenerbahçe’yiz... Bu durumdan da kurtuluruz. Daha önce kurtulduk. Yine kurtuluruz."
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"Galatasaray maçı için Fenerbahçe’nin üzerinde hiçbir baskı yok. Onlar Kadıköy’e geldiklerinde seyirciden etkileniyorlar."
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"Biz büyük takımız. İşler yolunda gitmese de çıkar kazanırız. Biz onlar gibi etkilenmiyoruz. Hatta Galatasaray taraftarının önünde daha da odaklanabiliyoruz oyuna..."
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"Fenerbahçe'ye transferim olaylıydı. Beşiktaş bonservis parası ödemek istemedi. Benim de Kayserispor ile bir yıl sözleşmem vardı. Kayserispor’u satamazdım. Bana büyük emek vermişlerdi."
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"Bonservis paramı Fenerbahçe ödedi... Şimdi düşünüyorum da, iyi ki Fenerbahçe’ye gitmişim. Gittikten sonra büyüklüğünü daha iyi anladım."
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"Türkiye’nin en büyük takımında oynuyorsun. Her şeyi ile çok özel bir camia... Herkes ile mutlu oldum Fenerbahçe’de..."
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"Ama yerli hocalarla daha çok mutlu oldum. Aykut Kocaman ve Ersun Yanal çok iyi teknik adamlardı... İkisi ile de güzel dönemler geçirdim."
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"Fenerbahçe’de güvenlikten başkana kadar hiç kimse ile sıkıntım yoktu. Birlik beraberlik içindeydik. Beni iyi biliyor ve seviyorlardı. Özü sözü aynı bir adam olduğumu düşünüyorlardı."
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"Aziz Yıldırım Fenerbahçe’ye kendini adamış birisiydi. Bize sinirlenmesi ve tepkileri normaldi. Herkes kulübü nasıl sahiplendiğini görüyordu."
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"Tüm futbolcular onun toplantılarından sonra elinden gelenin daha iyisini yapmaya çalışıyordu. Bundan sonra da böyle olacak. Başkan dediğin Aziz Yıldırım gibi olmalı."
(Hürriyet)
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