AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİKSPOR HABERLERİ
20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Neymar'ı ağlattılar!
FUTBOL
Neymar'ı ağlattılar!
Derbinin hakemi belli oldu
FUTBOL
Derbinin hakemi belli oldu
Süper Lig'in en iyi hocası...
FUTBOL
Süper Lig'in en iyi hocası...
Ve Mehmet Topuz konuştu: "Başkan dediğin..."
FUTBOL
Ve Mehmet Topuz konuştu: "Başkan dediğin..."
Süper Kupa'nın tarihi belli oldu!
FUTBOL
Süper Kupa'nın tarihi belli oldu!
İşte destan yazacak 11!
FUTBOL
İşte destan yazacak 11!
Vodafone Arena'yı sadece 1 stat geçebildi!
FUTBOL
Vodafone Arena'yı sadece 1 stat geçebildi!
Tudor'a ayar!
FUTBOL
Tudor'a ayar!
"Derbiyi Fenerbahçe kazanır"
FUTBOL
"Derbiyi Fenerbahçe kazanır"
"Ceza onanırsa CAS'a gidilmeli"
FUTBOL
"Ceza onanırsa CAS'a gidilmeli"
Emre Mor sorusuna cevap!
FUTBOL
Emre Mor sorusuna cevap!
"Lig daha bitmedi"
FUTBOL
"Lig daha bitmedi"
"7 maça final gözüyle bakıyoruz"
FUTBOL
"7 maça final gözüyle bakıyoruz"
"Beşiktaş maçında..."
FUTBOL
"Beşiktaş maçında..."
ÖNE ÇIKANLAR
Akhisar Belediyespor İbrahim Evren Acar
FUTBOL

Akhisar Belediyespor'dan bilet açıklaması

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Akhisar Belediyespor'un basın sözcüsü İbrahim Evren Acar, ligde kalan 7 maça final gözüyle baktıklarını belirtti

20 Nisan 2017 Perşembe, 14:09:21 Güncelleme: 14:11:06

Acar, yaptığı açıklamada, takımda morallerin üst düzeyde olduğunu, bu hafta sahalarında oynayacakları Bursaspor maçından puan ya da puanlarla ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Ligi daha üst sıralarda bitirmek istediklerini kaydeden Acar, "Oynayacağımız son 7 maça final gözüyle bakıyoruz. Bursaspor karşılaşmasıyla tekrar çıkışa geçmeyi amaçlıyoruz. Pazar günü tüm taraftarlarımızı stada davet ediyoruz." diye konuştu.

Bursaspor maçının biletlerinin satışa çıktığını ifade eden Acar, bilet fiyatlarını VIP tribün için 20, kapalı tribün için 15, maraton tribün için 11 ve misafir takım kale arkası tribün için de 10 lira olarak belirlediklerini sözlerine ekledi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları
FUTBOL

Neymar'ı ağlattılar!
Mehmet Topuz futbolu neden bıraktı?
FUTBOL

Ve Mehmet Topuz konuştu: "Başkan dediğin..."
İşte dünyanın en iyi teknik direktörleri
FUTBOL

İşte dünyanın en iyi teknik direktörleri
Beşiktaş-Lyon (Maç öncesi gelişmeler)
FUTBOL

İşte destan yazacak 11!