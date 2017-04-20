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Eto'o, Türkiye'deki yıldız adayını açıkladı

Antalyaspor'un yıldızı Samuel Eto'o, Antalyaspor'un U18 Takımı'nda forma giyen 18 yaşındaki Doğukan Sinik'in yeteneğine hayran kaldığını belirterek, "O genç yetenek, 2- 3 sene sonra 50- 60 milyon euro değerinde bir isim olacak" dedi

20 Nisan 2017 Perşembe, 16:57:29 Güncelleme: 16:59:02

Samuel Eto'o ve takım arkadaşları Yekta Kurtuluş ile Serdar Özkan, Antalya Bilfen Koleji'ndeki söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtladı. Kırmızı beyazlı takımın kaptanı, bir öğrencinin 'Türkiye'deki genç futbolculara kendilerini kanıtlamaları için yeterli imkan tanınıyor mu?' sorusuna yanıt verirken, geleceğin yıldız adayı olarak gördüğü genç ismi de açıkladı.

Kulüplerin altyapıya önem vermesi gerektiğini anlatan Samuel Eto'o, Antalyaspor'da çok yetenekli önemli bir oyuncunun bulunduğunu, o oyuncunun Doğukan Sinik olduğunu söyledi.

Geçen yıl U21 Takımın maçını izlerken genç oyuncunun yeteneğine hayran kaldığını belirten Eto'o, "Bu genç yetenek A takım kadrosuna da alındı. Geçen sezon Antalyaspor'un ligdeki hedefleri nedeniyle sadece bir maçta şans bulabildi. Antalya'da 7- 0 kazanılan Trabzonspor maçında oynadı. Şu anda U18 Milli Takımı'nın, Slovakia Cup'ta mücadele edecek kadrosunda yer alıyor. O genç yetenek, 2-3 sene sonra 50-60 milyon euro değerinde bir isim olacak. Onu, Antalyaspor'un çok önemli bir değeri olarak görüyorum" dedi.

"MESSI BU GEZEGENDEN DEĞİL"
Samuel Eto'o, kendisine ve söyleşideki takım arkadaşlarına yöneltilen "Size göre dünyanın en iyi futbolcusu kim? Ronaldo mu, Messi mi?" sorusuna da, "Tabii ki Messi. Ben onun bu gezegenden olmadığını bile düşünüyorum" diye yanıtladı. Yekta Kurtuluş ve Serdar Özkan soruya, "Messi" diye yanıt verdi.

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