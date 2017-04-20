Riekerink'ten Fenerbahçe ve Sneijder açıklaması

20 Nisan 2017 Perşembe, 20:13:03 | Güncelleme: 20:35:06
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Galatasaray'ın eski teknik direktörü Jan Olde Riekerink, TRT Radyo Haber'de merak edilenleri yanıtladı. İşte Riekerink'in sözleri:
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"Ben takımdan ayrıldığımda Fenerbahçe'nin üzerindeydik, lider Beşiktaş'a da daha yakındık."
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"Galatasaray'da 'şu oyuncu oynamalı' şeklinde istekler almadım ve yönetim ile de aramız, genel olarak iyi seviyedeydi. Görevde kaldığım süre içerisinde kendi kararlarımı kendim aldım."
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"Sneijder'i 20 yıldır tanıyorum ve aramızda çok iyi bir ilişki var. Benim sistemimde Sneijder'e ihtiyacım vardı ama kendisiyle de hiç taktik konuşmadık."
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"Benim sistemime uyuyordu, Tudor'un sistemine uymayabilir, bu duruma saygı duymak lazım."
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"Luis Cavanda transferini ben istedim, ilk döneminde sakatlık geçirdi ve forma şansı bulamadı. Cavanda'yı scout olarak iyi bulduk, Belçika Milli Takımı'nda oynuyor ve bizim için iyi bir transferdi."
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"Ahmet Çalık ve Garry Rodrigues'i de Galatasaray'ın geleceğini düşünerek transfer ettik."
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"Galatasaray'da iki kupa kazandım. Oyuncularla diyaloglarım çok iyiydi. Altyapı için geldim ama A Takım'ın başına geçtim."
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"Yönetime bu fırsat için teşekkür ederim. Futbolda her zaman başarı olmuyor. Galatasaray, başarıları hedefleyen bir kulüp. Kötü maçlarımız da oldu. Yönetim, başarı için 'yeni bir hoca' kararı verdi, bunu doğal karşılıyorum."
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"Türkiye'de harika taraftarlar var. Türkiye'deki her şeye alıştım ve bu hayatı benimsedim. Eğer Türkiye'den bir teklif alırsam, kabul ederim. Böyle futbolseverlerin içerisinde olmak isterim."
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"Sneijder'in bir yıl daha kontratı var. Galatasaray'dan ayrılmak gibi bir düşüncesi yok. Burada kalmayı önemli buluyor."
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"Sneijder de eşi de mutlu burada. Futbol dünyasında ne olacağı belli olmaz ama Galatasaray'da şu an kalmayı düşünüyor."
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Riekerink, "Wesley Sneijder, Fenerbahçe'ye gider mi? Fenerbahçe'den teklif alırsanız Dick Advocaat'ın yerine geçer misiniz?" şeklindeki sorulara ise şöyle cevap verdi:
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"İlk sorunuza Sneijder'in yanıt vermesi gerekiyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında rekabet var ama o rekabetin arasında ben yokum. Fenerbahçe'nin teklif yapacağını düşünmüyorum. Ancak bir gün Fenerbahçe teklif yaparsa, o zaman düşünürüz."
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Son olarak Sabri Sarıoğlu ile Selçuk İnan'ın arasının kötü olmasıyla ilgili konuşması istenen Hollandalı çalıştırıcı, "Sabri ile Selçuk için konuşmak doğru olmaz. Onlar içeride kalan şeylerdir. Oyuncularla ilgili konuşmak doğru olmayacaktır" dedi.