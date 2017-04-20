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Riekerink'ten Fenerbahçe ve Sneijder açıklaması

20 Nisan 2017 Perşembe, 20:13:03

  • 1 Riekerink'ten Fenerbahçe ve Sneijder açıklaması
    1 | 15

    Galatasaray'ın eski teknik direktörü Jan Olde Riekerink, TRT Radyo Haber'de merak edilenleri yanıtladı. İşte Riekerink'in sözleri:

  • 2 Riekerink'ten Fenerbahçe ve Sneijder açıklaması
    2 | 15

    "Ben takımdan ayrıldığımda Fenerbahçe'nin üzerindeydik, lider Beşiktaş'a da daha yakındık."

  • 3 Riekerink'ten Fenerbahçe ve Sneijder açıklaması
    3 | 15

    "Galatasaray'da 'şu oyuncu oynamalı' şeklinde istekler almadım ve yönetim ile de aramız, genel olarak iyi seviyedeydi. Görevde kaldığım süre içerisinde kendi kararlarımı kendim aldım."

  • 4 Riekerink'ten Fenerbahçe ve Sneijder açıklaması
    4 | 15

    "Sneijder'i 20 yıldır tanıyorum ve aramızda çok iyi bir ilişki var. Benim sistemimde Sneijder'e ihtiyacım vardı ama kendisiyle de hiç taktik konuşmadık."

  • 5 Riekerink'ten Fenerbahçe ve Sneijder açıklaması
    5 | 15

    "Benim sistemime uyuyordu, Tudor'un sistemine uymayabilir, bu duruma saygı duymak lazım."

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