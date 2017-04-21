FUTBOL
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçları | MAÇ SONUÇLARI
20 Nisan 2017 Perşembe, 23:16:18 | Güncelleme: 21 Nisan 2017 Cuma, 01:31:22
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23
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanşında İngiliz devi Manchester United deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Anderlecht'i ağırladı.
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23
Manchester United sahaya Romero, Valencia, Bailly, Rojo, Shaw, Carrick, Pogba, Lingard, Mkhitaryan, Rashford, Ibrahimovic 11'i ile çıktı.
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3
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23
Anderlecht ise Ruben, Appiah, Mbodji, Spajic, Obradovic, Dendoncker, Tielemans, Hanni, Chipciu, Acheampong, Teodorczyk ile yarı final mücadelesi verdi.
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4
4
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23
Maça çok iyi başlayan ev sahibi ekip 10. dakikada Mkhitaryan'ın golüyle 1-0 öne geçti.
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23
32'de sahneye çıkan Hanni ise Anderlecht'i devreye 1-1'lik eşitlikle götürdü.
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6
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23
İkinci yarıda gol sesi çıkmadı ve maç uzatmaya gitti.
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7
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23
107. dakikada sahneye çıkan Marcus Rashford, Manchester United'a yarı finali getiren isim oldu.
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23
SCHALKE 04 - AJAX
Alman ekibi Schalke 04 ise Hollanda'da 2-0 yenildiği Ajax'ı ağırladı.
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9
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23
Schalke 04 sahaya Fahrmann, Riether, Höwedes, Nastasic, Kolasinac, Bentaleb, Stambouli, Caligiuri, Goretzka, Meyer, Burgstaller'li kadrosuyla çıktı.
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10
10
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23
Ajax ise Onana, Veltman, Sanchez, De Ligt, Viergever, Schöne, Ziyech, Klaassen, Kluivert, Younes ve Traore ile 2-0'lık avantajını korumak istedi.
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11
11
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23
İlk yarıdan gol sesi çıkmazken, ikinci 45 dakikaya ev sahibi inanılmaz başladı.
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23
53'te Goretzka, Schalke adına perdeyi açan isim oldu: 1-0.
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13
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23
3 dakika sonra Burgstaller ise Schakle adına durumu 2-0'a getirdi.
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23
80'de Veltman ikinci sarı kartı görerek Ajax'ı 10 kişi bıraktı. Başka gol olmadı ve maç uzatmaya gitti.
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101. dakikada Caligiuri attığı golle Schalke'yi tura çok yaklaştırdı: 3-0
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16
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Ancak 111'de Viergever ve 120'de Younes, 10 kişilik Ajax'ı 3-2'lik skorla yarı finale taşıyan isim oldular.
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GENK - CELTA VIGO
Bir diğer maçta ise İspanyol Celta Vigo evinde 3-2 yendiği Genk ile deplasmanda karşılaştı.
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Genk sahaya Ryan, Castagne, Brabec, Colley, Uronen, Malinovskiy, Pozuelo, Buffel, Berge, Trossard, Samatta 11'i ile çıktı.
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23
Celta Vigo ise Alvarez, Mallo, Cabral, Fontas, Jonny, Radoja, Hernandez, Wass, Aspas, Sisto, Guidetti ile yarı final mücadelesi verdi.
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Zorlu mücadelenin ilk yarısı başladığı gibi 0-0 sona erdi.
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Sessizliği bozan isim Sisto oldu ve 63. dakikada attığı golle Celta'yı deplasmanda 1-0 öne geçirdi.
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Çabuk toparlanan Genk, 4 dakika sonra Trossard ile 1-1'i buldu.
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İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve ilk maçı 3-2 kazanan Celta Vigo adını yarı finale yazdıran taraf oldu.