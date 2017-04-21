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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçları | MAÇ SONUÇLARI

20 Nisan 2017 Perşembe, 23:16:18

  • 1 UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçları | MAÇ SONUÇLARI
    1 | 23

    UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanşında İngiliz devi Manchester United deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Anderlecht'i ağırladı. 

  • 2 UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçları | MAÇ SONUÇLARI
    2 | 23

    Manchester United sahaya Romero, Valencia, Bailly, Rojo, Shaw, Carrick, Pogba, Lingard, Mkhitaryan, Rashford, Ibrahimovic 11'i ile çıktı. 

  • 3 UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçları | MAÇ SONUÇLARI
    3 | 23

    Anderlecht ise Ruben, Appiah, Mbodji, Spajic, Obradovic, Dendoncker, Tielemans, Hanni, Chipciu, Acheampong, Teodorczyk ile yarı final mücadelesi verdi. 

  • 4 UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçları | MAÇ SONUÇLARI
    4 | 23

    Maça çok iyi başlayan ev sahibi ekip 10. dakikada Mkhitaryan'ın golüyle 1-0 öne geçti.

  • 5 UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçları | MAÇ SONUÇLARI
    5 | 23

    32'de sahneye çıkan Hanni ise Anderlecht'i devreye 1-1'lik eşitlikle götürdü. 

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