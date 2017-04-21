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Metin Albayrak: "Şans Lyon'dan yanaydı"

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Lyon'a elendikleri maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Şans bizim tarafımızda değildi. Onların tarafındaydı" dedi

21 Nisan 2017 Cuma, 01:43:04 Güncelleme: 01:50:42

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Vodafone Arena'da karşılaştığı Fransız ekibi Lyon'a penaltılarda 7-6 yenilerek turnuvadan elendi.

Mücadele sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, "Çok üzgünüz. Gerçekten pozitif tarafını yapan bir Beşiktaş vardı. Taraftarıyla, teknik direktörüyle, takımıyla her şeyi pozitif yaptı. Bütün Avrupa herkes gördü. İlk maçta yaşadığımız negatif olayların hiçbiri Türkiye'de takımımız ve taraftarımız nezdinde olmadı. O taraftan baktığımızda çok güzel. Futbol bu, sonuna kadar kovaladık. Şans bizim tarafımızda değildi. Onların tarafındaydı. Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizin iyi temsil ettiğimiz için gurur duyuyorum. Penaltılara kaldı. Şans onların yanındaydı. Onları tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.

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