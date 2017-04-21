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Gökhan Gönül penaltı kullanmak istemedi, Tosic ve Mitrovic'e büyük tepki!

21 Nisan 2017 Cuma, 03:07:29 HABERTURK.COM

  • 1 Gökhan Gönül penaltı kullanmak istemedi, Tosic ve Mitrovic'e büyük tepki!
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    Beşiktaş, Avrupa Ligi çeyrek finalinde Lyon'a normal süresi ve uzatma bölümünde 2-1 üstünlük kurmasına rağmen penaltılarda 7-6 mağlup olarak elendi.

  • 2 Gökhan Gönül penaltı kullanmak istemedi, Tosic ve Mitrovic'e büyük tepki!
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    Beşikaş’ta; penaltı atacak olan futbolcuların belirleneceği esnada teknik direktör Şenol Güneş, sakatların çokluğu nedeniyle listeyi hazırlamakta oldukça zorlandı.

  • 3 Gökhan Gönül penaltı kullanmak istemedi, Tosic ve Mitrovic'e büyük tepki!
    3 | 27

    Adriano ve Quaresma’nın sakatlanıp çıkmasının ardından Gökhan Gönül’ün de maçın tamamında oynamasına karşın adalesinde zorlanma yaşadığı öğrenildi. 

  • 4 Gökhan Gönül penaltı kullanmak istemedi, Tosic ve Mitrovic'e büyük tepki!
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    Tecrübeli oyuncunun “Penaltı atar mısın?” şeklindeki soruyu adalesinde yaşadığı problem nedeniyle “Hayır” diye cevapladığı kaydedildi.

  • 5 Gökhan Gönül penaltı kullanmak istemedi, Tosic ve Mitrovic'e büyük tepki!
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    "YAZIK ETTİNİZ BU TAKIMA"

    Mutlu sona çok yaklaşan Beşiktaş penaltılarla elenirken; son iki penaltıyı kaçıran isimler Matej Mitrovic ve Dusko Tosic’ti...

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