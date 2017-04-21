FUTBOL
Gökhan Gönül penaltı kullanmak istemedi, Tosic ve Mitrovic'e büyük tepki!
21 Nisan 2017 Cuma, 03:07:29 | Güncelleme: 03:24:18
HABERTURK.COM
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Beşiktaş, Avrupa Ligi çeyrek finalinde Lyon'a normal süresi ve uzatma bölümünde 2-1 üstünlük kurmasına rağmen penaltılarda 7-6 mağlup olarak elendi.
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Beşikaş’ta; penaltı atacak olan futbolcuların belirleneceği esnada teknik direktör Şenol Güneş, sakatların çokluğu nedeniyle listeyi hazırlamakta oldukça zorlandı.
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Adriano ve Quaresma’nın sakatlanıp çıkmasının ardından Gökhan Gönül’ün de maçın tamamında oynamasına karşın adalesinde zorlanma yaşadığı öğrenildi.
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Tecrübeli oyuncunun “Penaltı atar mısın?” şeklindeki soruyu adalesinde yaşadığı problem nedeniyle “Hayır” diye cevapladığı kaydedildi.
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"YAZIK ETTİNİZ BU TAKIMA"
Mutlu sona çok yaklaşan Beşiktaş penaltılarla elenirken; son iki penaltıyı kaçıran isimler Matej Mitrovic ve Dusko Tosic’ti...
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İlk olarak Sırp stoper daha sonra da Hırvat savunmacı, kaleci Anthony Lopes’e takıldı.
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Maxime Gonalons’ın ağları sallamasının ardından Fransız ekibi adını yarı finale yazdırırken, Beşiktaşlı taraftarların hedefinde Mitrovic ve Tosic vardı:
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■ - Tosic ile sözleşme uzatıp Mitrovic’i büyük paralarla transfer edenler, Caner’in gözyaşlarına bakarak utansın.
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■ - En büyük hata; Beck varken Mitrovic’e, Gökhan Gönül varken de Tosic’e penaltı kullandırmak.
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■ - Hayatım boyunca düşünüp duracağım yeni meselem: Acaba Tosic değil de penaltıyı Gökhan Gönül atsaydı yarı finale çıkar mıydık?
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■ - Penaltıyı Fabri’ye attırsak en azından bir şansımız olabilirdi.
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■ - Önce Aboubakar, şimdi de Mitrovic ve Tosic. Yazık ettiniz bu takıma.
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■ - Maç muhteşem, veda acı oldu. Canın sağolsun Tosiç, eksik ol Mitrovic.
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■ - Tosic Lyon'dan, Mitrovic hakemden daha tehlikeli.
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■ - Tam uyuyacağım bir anda aklıma Mitrovic'e 4.2 milyon Euro verdiğimiz ve Tosic'le sözleşme uzattığımız geliyor.
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■ - Aklımdaki bu değildi ama maçtan önce Tosiç ve Mitroviç hata yapmazsa geçeriz demiştim.
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■ - Mitrovic Tosic penaltı sizin neyinize bitirdiniz be bizi rahat uyuyun hadii.
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■ - Mitrovic tosic bir ülkenin hayallerini yıktınız taraflı tarafsız.
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■ - Mitrovic, Tosic derken Besiktasim çözüldü, dağıldı, bölündü.
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■ - Mitrovic ve tosic bu takima yedek stoper bile olamazlar.
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■ - Tosic, Mitrovic tebrikler uyuyamıyorum sayenizde, teşekkür ederim.
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■ - Tosic veya Mitrovic iyi-kötü demiyorum ama penaltıyı neden Beck ya da Gökhan kullanmadı.
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■ - Seneye tosic ve mitrovic'i gormek istemiyorum mümkünse...
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■ - Gözümü kapatıyorum Tosic, Açıyorum Mitrovic.
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■ - Mitrovic ve Tosic köyünüze dönün birader.
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■ - Beşiktaş bu yaz stoperlerini kesinlikle değişmeli. Düşün forvette Talisca var, Q7 ve Babel var. Defansta Tosiç ve Mitroviç.
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■ - Beşiktaş'ın kale direkleri Tosic ve Mitrovic den daha iyi stoper .