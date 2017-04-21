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Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Beşiktaş'a göndermede bulundu

21 Nisan 2017 Cuma, 09:38:23 Güncelleme: 10:28:11

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında penaltı atışları sonucu Lyon'a elenen Beşiktaş'a göndermede bulundu.

Sarı-kırmızılı ekip, sosyal medya hesabından UEFA kupası görselini paylaştı.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 12 dakika önce
    gs kabak tadı verdi artık, iyiki bir tane tesadüfen kupa aldılar, senelerce nemasından geçiniyorlar, şuan ki durumunuza bakın, avrupa da yoksunuz artık..
  • Misafir 22 dakika önce
    Süper..
  • Misafir 43 dakika önce
    Adamlar bu kadar kötü işte Türkiye için çabaladı beşiktaş adamların yaptığına bak yazık wallahi yazık
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