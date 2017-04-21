Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında penaltı atışları sonucu Lyon'a elenen Beşiktaş'a göndermede bulundu.
Sarı-kırmızılı ekip, sosyal medya hesabından UEFA kupası görselini paylaştı.
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YORUMLAR 3
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Misafir 12 dakika öncegs kabak tadı verdi artık, iyiki bir tane tesadüfen kupa aldılar, senelerce nemasından geçiniyorlar, şuan ki durumunuza bakın, avrupa da yoksunuz artık..00
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Misafir 22 dakika önceSüper..00
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Misafir 43 dakika önceAdamlar bu kadar kötü işte Türkiye için çabaladı beşiktaş adamların yaptığına bak yazık wallahi yazık30
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